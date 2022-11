Aapeli Räsäsen kolumni: MM-jalkapallon boikotointi on turhaa – tv-katsojalle on jätetty kaksi katastrofaalista vaihtoehtoa

MM-jalkapallo on aina ollut kauan odotettu tapahtuma. Nyt fiilistä ei ole. Ihmisoikeusrikkomusten lisäksi kisat tuntuvat teennäisiltä, muovisilta ja päälle liimatuilta, kirjoittaa Aamulehden kolumnisti Aapeli Räsänen.

Jalkapallon MM-kisojen ei tulisi olla Qatarissa, maassa, jonka jalkapallokulttuuri on lähes olematonta. Kisat ovat olleet jatkuvasti otsikoissa pelkästään negatiivisessa valossa. Ne ostettiin räikeän lahjonnan ja korruption seurauksena. Pelit pelataan talvella, sarjakausien keskellä. Ihmisoikeusrikkomukset ovat olleet räikeitä. Kisojen vuoksi maahan tulleiden siirtotyöläisten olot ovat olleet niin karut, että tuhansia on kuollut stadionien rakennustyömaille. Seksuaalivähemmistöön kuuluminen on Qatarin laissa rikos, ja kisaisännän edustajat ovat ilmoittaneet, ettei heitä haluta maahan. Samalla autoritäärinen valtio pyrkii kiillottamaan imagoaan sportswashingilla eli urheilupesulla.

Ilmiö ei ole toki uusi. Berliinin olympialaiset vuodelta 1936 lienee räikein esimerkki, kun isäntämaa Saksaa hallitsi Adolf Hitler. Jalkapallon MM-kisojen historiasta voitaneen nostaa vuoden 1978 Argentiinan raa’an, toisinajattelijoita teloittaneen sotilasjuntan järjestämät kisat.

Näitä pohtiessa iänikuinen väite ”urheilua ja politiikkaa ei tulisi sotkea” on absurdi. Diktaattorit sotkevat urheilun ja politiikan, eivät ne, jotka nostavat epäkohtia esille. Joka ottaa tuon heikon argumentin esiin autoritäärisen valtion imagonpesuprojektia puolustaakseen, politisoi enemmän kuin se, joka perustellusti kritisoi kisoja.

Vaikeaksi asia menee urheilun puolella silloin, kun alkaa pohtimaan mihin raja tulisi vetää. Kenen tulisi saada järjestää arvokisoja? Kaikkialla tapahtuu rikkomuksia ja moraalisesti arveluttavia asioita, jopa Suomessa. Toisaalla ne vain ovat vakavampia kuin toisaalla.

Qatarin kohdalla pohdinta rajasta ei ole vaikea. Ei henkilön tarkkaa pituutta tarvitse tietää, jotta voi sanoa, että tämä on pitkä. Särkänniemessä hurjimpien laitteiden raja oli 140 senttiä, kun viimeksi siellä kävin. Marko Anttilaa tuskin mitataan mittanauhan kanssa, kun mietitään, ylittääkö hän tuon rajan.

Qatar alittaa kisaisännän riman.

Urheilukisojen rajaa on hankalampi määrittää yleisellä tasolla ja on varmaankin välttämätöntä pohtia kisaisäntiä tapauskohtaisesti. Urheiluun ei ole sisäänkoodattu, että kisat tulisi aina järjestää länsimaisessa sivistysvaltiossa.

Kuitenkin argumentti, jonka mukaan urheilutapahtumat toisivat demokratiaa ja ihmisoikeuksia niitä polkeviin valtioihin, on useissa tutkimuksissa todettu vääräksi. Samalla alati kasvavin budjetein ja materiaalein rakennettavat stadionit eivät varsinaisesti ole kestävää kehitystä.

Huippu-urheilun tulisi ottaa aikalisä, eikä vain kumarrella rikkaiden valtioiden lahjusdollareita punaisten lyhtyjen kadulta. Urheilu myy itseään kerta toisensa perään.

Olen pohtinut omaa asennoitumistani Qatarin kisojen suhteen. MM-jalkapallo on aina ollut kauan odotettu tapahtuma, jonka otteluita olen seurannut pienen ikäni niin paljon kuin olen ehtinyt. MM-futiskesä on hurahtanut ensin ennakoiden, sitten seuraten ja lopuksi spekuloiden. Nyt fiilistä ei ole. Ihmisoikeusrikkomusten lisäksi kisat tuntuvat teennäisiltä, muovisilta ja päälle liimatuilta.

Monet kertovat boikotoivansa kisoja. En koe sillä olevan minkäänlaista tehoa mihinkään suuntaan. Kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle on täysin yhdentekevää katsooko Matti Meikäläinen kisoja vai ei. Osa myös liputtaa sen puolesta, että pelejä voi katsoa, kunhan muistaa nostaa epäkohtia esille kisojen aikana. Se on anekauppaa.

Kun heittelet puolilämpimiä twiittejä, voit puhdistaa omaatuntoasi ja katsoa huippujalkapalloa. Toisin sanoen vaihtoehtoina ovat omantunnon tuskissa katsotut, koiranp**kan makuiset ja historian valjuimmat kisat tai omissa nahoissa levottomasti pyöritty kuukausi ja koko olohuoneen välttely, ettei vahingossakaan avaa televisiota väärältä kanavalta.

Kiitos Fifa!

Kirjoittaja on Aamulehden kolumnisti, joka pelaa jääkiekkoa ammatikseen KalPassa.