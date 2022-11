Fanialueelle laskettiin Dohassa aivan liikaa väkeä, ja poliisi joutui puuttumaan tilanteeseen. Myös liikenneruuhkat ja alkeellinen majoitus ovat puhuttaneet kisojen avauspäivänä.

Jalkapallon MM-kisoja varten rakennetulla Bidda Parkin fanialueella Dohassa koettiin heti kisojen aluksi sunnuntai-iltana potentiaalinen vaaratilanne.

Noin tuntia ennen Qatarin ja Ecuadorin välisen avausottelun alkua enintään 40 000 hengelle tarkoitetulle alueelle oli päästetty aivan liikaa väkeä, mikä synnytti vaarallisen tungoksen. Pullonkaula muodostui ennen kaikkea jonotusalueelle, jolta siirrytään portin läpi itse fanialueelle.

Lopulta poliisi joutui puuttumaan tilanteeseen ja ohjaamaan suuren ihmisjoukon pois alueelta, kertoo Reuters.

”Se oli vaarallista. He laskivat aivan liikaa väkeä sisään, ja olin iloinen päästessäni sieltä pois”, kommentoi noin neljävuotiasta lasta olkapäillään kantanut jalkapallofani.

Poliisi sai tilanteen rauhoittumaan ja alueen väkimäärän kapasiteetin mukaiseksi noin 45 minuutissa.

Sunnuntaina ihmetytti myös liikennekaaos ja fanien majoitus.

MM-kisojen avausavausottelu pelattiin 60 000 katsojaa vetävällä Al Baytin stadionilla. Se sijaitsee noin 35 kilometrin päässä Qatarin pääkaupungista Dohasta. Stadionille vievällä moottoritiellä nähtiin valtava ruuhka ennen MM-kisojen avajaisia ja niitä seuraavaa avausottelua.

Fanien majoitus telttakylissä pääkaupunki Dohan lähellä on puhuttanut aiemminkin, mutta sunnuntaina BBC haastatteli paikalle tulleita kannattajia.

”Se on edelleen työn alla, päivisin se on kuin helvetti. Aavikolla on liian kuuma”, japanilainen Shogo Nakashima kommentoi majoitustaan.

”Olen täällä vain nukkumista varten. Menen muuten katsomaan kaupunkia, en halua jäädä tänne.”

Alueella on 1 800 telttaa, johon jokaiseen mahtuu kaksi ihmistä. Rakennustyöt ovat BBC:n toimittajan Nesta McGregorin mukaan edelleen kesken, ja työkoneiden ääniä kuuluu joka puolella jatkuvasti.

Meksikoa kannustavat Pedro ja Fatima kertova maksaneensa yöltä noin 175 puntaa, eli noin 202 euroa.

”Tämä ei ollut sitä, mitä odotimme. Kuvien ja kuvauksen perusteella odotimme vähän laatua”, Pedro kommentoi.

Teltat on tehty paksusta muovista. Niissä on kaksi sänkyä ja tuuletin. Soran päällä on matto.

”Kukaan ei tiedä mitään. Kaupat ovat kiinni, täällä ei ole juomavettä. Tämä ei todellakaan ollut sitä, mistä maksoimme”, Fatima lisää.