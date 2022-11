Tällainen maa on kaasujätti Qatar, jossa MM-kisat pelataan: ”Maassa ei ole lainkaan tuloveroa”

Qatar saa Euroopasta kovaa kritiikkiä ihmisoikeustilanteestaan, mutta samaan aikaan Euroopan unioni vannoo yhteistyön vahvistamisen nimiin.

Näkymä MSC World Europa -aluksen aurinkokannelle. Laiva on Ranskassa rakennettu, nesteytetyllä maakaasulla toimiva ja 333 metriä pitkä loistoristeilijä, joka toimii hotellina Dohassa MM-kisojen ajan.

Konservatiivinen muslimimaa ja yksi maailman rikkaimmista maista. Perinteinen arabimonarkia, jossa sukujen ja klaanien valta on merkittävä.

Näin tiivistää Suomen suurlähettiläänä Qatarissa toimiva Pekka Voutilainen.

Eräs leimallinen piirre maalle on myös se, että maassa asuvista suurin osa on muiden maiden kansalaisia, esimerkiksi siirtotyöläisiä, joita saapuu useista Aasian ja Afrikan maista, kuten Intiasta, Pakistanista, Bangladeshista, Nepalista, Keniasta ja Etiopiasta.

Qatarin rikkauksien tausta on luonnonvaroissa. Ennen kaikkea maakaasu on taannut sen, että maalla on tuote, jolle löytyy ostajia.

Öljyäkin Qatarissa on, mutta sen merkitys on maakaasua vähäisempi.

”Qatar tuottaa öljyä noin 600 000 barrelia päivässä. Vähän siitä menee vientiinkin, mutta sillä ei ole paljon merkitystä”, Voutilainen sanoo.

Qatar on Yhdysvaltojen ja Australian ohella maailman suurimpia nesteytetyn maakaasun eli lng:n viejämaita. Maakaasun nesteyttämisen etuja on kaasun tilavuuden pienentyminen, mikä helpottaa sen varastointia ja kuljettamista.

Taloudellisena mahtina Qatarin asema on varsin vakaalla pohjalla. Qataria on povattu hyötyjäksi Venäjän tilanteesta. Sille on tarjolla uusia kauppakumppaneita, mikäli muut maat ajavat yhteistyötään Venäjän kanssa alas.

Esimerkiksi Saksa allekirjoitti toukokuussa energiayhteistyösopimuksen Qatarin kanssa. Kyse on juuri lng:n tuonnista, jonka on määrä auttaa Saksaa irti venäläisestä energiasta. Sopimuksen mukaan tuonnin on tarkoitus alkaa vuonna 2024.

Qatarin emiiri Tamim bin Hamad al-Thani kertoi sopimuksen synnystä Berliinissä, jossa hän puhui lehdistölle yhdessä Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa. Emiiri kertoi Saksan rakentavan satamiinsa infrastruktuuria, jolla nestemäistä maakaasua voidaan vastaanottaa.

”Tämä on tärkeä askel, ja Qatarilla on tärkeä rooli tulevaisuuden strategiassamme”, Scholz sanoi Deutsche Wellen mukaan.

Samaan aikaan kun Qatarin urheilutapahtumat saavat etenkin Euroopassa kovaa kritiikkiä, poliittinen Eurooppa on luonut lisää yhteistyömuotoja. Syyskuussa Qatarissa kävi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, joka avasi Euroopan unionin edustuston.

Euroopan-neuvoston suomenkielisten verkkosivujen mukaan Michel korosti puheessaan vierailun olevan osoitus siitä, että EU haluaa tiivistää poliittisia suhteita Qatarin kanssa.

Esimerkiksi tältä näyttää kiivaasti rakentuva Doha, Qatarin pääkaupunki.

Qatarin valtiolle maakaasuvetoinen talous tarkoittaa joka tapauksessa massiivisia voittoja.

Kansainvälisen valuuttarahaston ennusteissa maan budjetin ylijäämä on tälle vuodelle asettumassa noin 13 miljardiin dollariin eli hieman alle 13 miljardiin euroon, ja ensi vuodelta odotetaan 17 miljardin dollarin ylijäämää.

Raha näkyy muun muassa valmiutena toteuttaa rakennushankkeita. Esimerkiksi kahdeksasta MM-kisoissa käytettävästä stadionista vain kaksi on rakennettu ennen MM-kisojen myöntämistä.

Rakentaminen keskittyy tiiviille alueelle. Qatar on vähän Varsinais-Suomea suurempi ja Pirkanmaata pienempi.

”Rakentamisen vauhti on täällä aika hurjaa. Qatar on ylivoimaisesti nopeimmin kasvava maa Persianlahdella”, Voutilainen sanoo.

Vauras maa pystyy tarjoamaan korkeita palkkoja, mutta myös tuloerot nousevat suuriksi. Rakennustyöläisten olot ovat olleet kisojen alla kovan kritiikin kohde, joskin esimerkiksi Kansainvälinen työjärjestö ILO on arvioinut olojen parantuneen kisojen lähestyessä.

Voutilainen muistuttaa, että Qatarissa on paljon ammattitaitoisia ihmisiä.

”Keskipalkka on 4 500 euroa kuukaudessa, ja maassa ei ole lainkaan tuloveroa, joten summa on nettopalkka.”

Minimipalkka Qatarissa on 1 000 rialia kuukaudessa, jonka päälle on maksettava 500 rialia asumiseen ja 300 rialia ruokaan. Yhteensä 1 800 rialia on tämän hetken kurssilla vajaat 480 euroa.

Lainsäädännöllisesti Qatar on vanhoillinen muslimimaa. Esimerkiksi ulkoministeriön matkustustiedote muistuttaa, että maassa noudatetaan joissain asioissa šaria-lakia. Tuomion voi saada alkoholinkäytöstä ja avioliiton ulkopuolisista suhteista, joihin kuuluvat myös homoseksuaaliset suhteet. Huumeiden käytöstä rangaistusten varoitetaan olevan ankaria.

Suurlähettiläs Pekka Voutilainen kertoo, että Qatarissa on kaksi alkoholia myyvää monopolikauppaa, joista turistit tosin eivät voi ostaa. Alkoholia myydään hotellien baareissa ja ravintoloissa sekä kisojen aikana myös stadionien lähellä olevilla fanialueilla.

Maan suurin vallankäyttäjä on emiiri ja hänen toimistonsa. Myös ministerit ovat vallankäyttäjiä, ja hallituksen nimittää emiiri.

Viime vuonna Qatarissa pidettiin vaalit, joissa maahan valittiin parlamentti. Vaaleilla valittiin 45-jäsenisen parlamentin edustajista 30, ja 15 on emiirin nimittämiä. Parlamentin rooli on olla neuvoa-antava elin. Sillä on oikeus tehdä lakiesityksiä, vaihtaa ministereitä ja hyväksyä budjetti, mutta emiirillä on veto-oikeus kaikkiin parlamentin päätöksiin.

”Emiirillä on ehdottomasti suurin valta, mutta kyllä asioista käydään keskustelua. On olemassa prosessit, miten asioita esitellään ja valmistellaan”, Voutilainen kuvaa järjestelmää.

Emiiri on vakuuttanut YK:n yleiskokouksessa, että kaikki ovat tervetulleita maahan MM-kisojen aikana. Toisaalta juuri kisojen alla MM-kisojen lähettiläänä toimiva entinen jalkapalloilija Khalid Salman aiheutti kohun haastattelulausunnolla, jossa hän sanoi homoseksuaalisuuden olevan vaurio aivoissa.

Keväällä terrorismin vastaisen komitean puheenjohtaja Abdulaziz Abdullah Al Ansari sanoi, että sateenkaarilippua kantavien turvallisuutta ei voida taata.

Al Ansari viittasi kommentissaan siihen, että qatarilaisessa yhteiskunnassa homoseksuaalisuutta ei hyväksytä, vaikka kisojen aikana valtio luopuisi rangaistuksista.

Voutilainen muistuttaa, että myös suuri osa kisaturisteista saapuu vanhoillisista muslimimaista.

”Kyse kisojen aikana ei ole vain qatarilaisten arvomaailmasta. Esimerkiksi Saudi-Arabiasta ja Iranista odotetaan jopa satojatuhansia kisavieraita.”