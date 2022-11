Jalkapallon MM-kisat pelataan kahdeksassa alkulohkossa, joista jokaisesta kaksi parasta jatkaa pudotuspeleihin. Arivoimme lohkojen ennakkoasetelmat ja jatkoon menijät.

Kisamaiden lippuja on esillä Qatarin kaduilla.

Lohko A: Isäntien saumat ovat avauspelin hurmoksessa

Qatar (Fifa-rankingissa 50.): Qatarin maajoukkuetta on valmisteltu kuin seurajoukkuetta maan historian ensimmäiseen MM-turnaukseen. Maajoukkue on pelannut yli 20 ottelua maajoukkueita ja seurajoukkueita vastaan. Ennen MM-turnausta sillä on viiden ottelun voittosarja.

Qatarin maajoukkueen kaikki pelaajat pelaavat kotimaan liigassa. Pelaajilta puuttuu kokemusta kovista otteluista, vaikka sitä on haettukin viime vuosina kutsuturnauksista. Maajoukkueen hyökkäys nojaa pitkälti vastahyökkäyksiin ja hyökkäävien pelaajien Akram Afifin ja Almoez Alin tehoihin niissä.

Lue lisää: Qatarissa alkaa nyt yhden valtion massiivinen kiiltokuvaoperaatio – Listasimme 29 epäkohtaa jalkapallon MM-kisoista

Ecuador (44.): Ecuador esiintyy MM-turnauksessa neljättä kertaa, ja kaikki esiintymiset ovat tapahtuneet vuoden 2002 debyytin jälkeen. Tällä kertaa se tarjoili MM-karsinnoissa šokkihoitoa Chilelle, jonka se voitti kahdesti. Karsintojen hyviin esityksiin lukeutuivat myös tasapelit Brasiliaa ja Argentiinaa vastaan.

Ecuador ei ole lohkon kahden suosikin joukossa, mutta sillä on potentiaalia yllättää. Joukkueen tähtiä ovat Brightonin Moisés Caicedo, 33-vuotias Fenerbahçea edustava Enner Valencia ja Real Valladolidin nuori laitahyökkääjä Gonzalo Plata.

Senegal (18.): Vuoden 2021 Afrikan mestaruuden voittanut Senegal osallistuu vasta kolmatta kertaa MM-turnaukseen. Senegal on tällä haavaa Afrikan paras maajoukkue, ja siihen kohdistuu sen mukaisesti odotuksia.

Senegalin joukkueessa riittää valtavasti laatua, sillä selvä enemmistö pelaajista pelaa top 5 -liigoissa. Suurin tähti, Bayern-hyökkääjä Sadio Mané joutuu jättämään kisat väliin. Hänet valittiin joukkueeseen, mutta hän ei toipunut loukkaantumisestaan. Ballon d’Or -äänestyksessä toiseksi tullut Mané olisi ollut joukkueen talismaani.

Konkari Louis van Gaal valmentaa Hollantia.

Hollanti (8.): Kauas on tultu niistä ajoista, kun Hollannin joukkueessa oli paljon suuria eurooppalaisia tähtipelaajia. Nyt Hollannin joukkueen suurimmat ja nimekkäimmät pelaajat löytyvät ennemminkin kentän puolustuspäästä kuin hyökkäyksestä. Liverpoolin tähtitoppari Virgil van Dijkin ohella tähtiä ovat Manchester Cityn Nathan Aké ja Bayern Münchenin Matthijs De Ligt.

Ykkösmaalivahdin valinta on yksi päävalmentaja Louis van Gaalin murheista ennen kisoja.

Hollanti on noussut ylös kuopasta, johon se joutui 2014 MM-kisojen pronssin jälkeen. Sen jälkeen siltä jäi väliin 2016 EM ja 2018 MM. MM-karsinnassa oli vielä merkkejä vanhasta haparoinnista, kun tasapeli Latviaa vastaan vei ratkaisun viimeiseen otteluun, jossa voitto Norjasta varmisti kisapaikan.

Arvio: Hollanti voittaa lohkon, ja kakkossijasta kamppailevat Senegal ja villinä korttina Ecuador. Qatarin yllätysmahdollisuus jää avausottelun hurmokseen.

Lue lisää: Tässä on jalkapallon MM-kisojen koko ohjelma: Saksan ja Espanjan kohtaaminen on alkulohkopelien helmi

Borussia Dortmundia edustava Jude Bellingham on kasvamassa Englannin tähdeksi.

Lohko B: Englannin pitäisi voittaa lohkonsa vaivatta

Englanti (Fifa-rankingissa 5.): Qatarin MM-kisat nähdään Englannissa yleisesti Gareth Southgaten maajoukkueen viimeisenä mahdollisuutena voittaa jotain suurta. MM-kisojen välierän ja EM-finaalin jälkeen odotukset ovat suuret. MM-turnauksen alussa joukkue saa luultavasti itseluottamusta siitä, että se voittanee alkulohkonsa.

Tämän vuoden Kansojen liigassa Englanti osoitti jo liikaa merkkejä siitä, että kaikki ei ole hyvin. Puolustus vuoti ja maalinteko tökki.

Tämän turnauksen jälkeen kaikille kisoja seuraaville on viimeistään selvää, millainen huippupelaaja Englannilla on kasvamassa Jude Bellinghamista. Hän on jo nyt keskikenttäpelaajana Euroopan eliittiä.

Iran (20.): Iranilla on turnauksessa keski-iältään kuudenneksi vanhin joukkue. Päävalmentaja Carlos Quieróz luottaa tuttuihin, kokeneisiin pelaajiin. Iran on MM-turnauksessa kolmannen kerran peräkkäin ja hakee historiallista ensimmäistä paikkaansa pudotuspeleissä.

Iranin suurin vahvuus on hyökkäyksessä, jossa sillä on FC Porton maalitykki Mehdi Taremi ja Bayer Leverkusenissa maalivirettään vielä etsivä Sardar Azmoun, joka sylki maaleja sitä ennen seitsemän kautta Venäjän liigassa.

Lue lisää: Iranin pää­valmentaja vaati rahaa vastatakseen ikävään kysymykseen

Yhdysvallat (16.): Yhdysvalloilla on keski-iältään koko turnauksen nuorin joukkue (24,5 vuotta). Se on ollut tietoinen valinta päävalmentaja Gregg Berhalterilta, joka on sysännyt veteraanit sivuun joukkueesta.

Yhdysvalloilla on paljon lahjakkaita hyökkäyspään pelaajia, kuten Chelsean hyökkääjä Christian Pulisic ja Valencia laitahyökkääjä Yunus Musah. Ongelmat piilevät joukkueen keskimääräisessä laadussa ja puolustuksessa, josta puuttuu MM-kisojen vaatimaa laatua ja rutiinia.

Wales (19.): Wales on noussut nykyisen sukupolvensa aikana uudelle tasolle, kun se selviytyi ensimmäistä kertaa EM-turnaukseen vuonna 2016 ja voitti siellä pronssia. Toinen perättäinen EM-turnaus päättyi ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

Qatarin MM-turnaus on lopun alkua Walesia vuosia kannatelleille tähdille, joihin kuuluvat Gareth Bale, Aaron Ramsey, Joe Allen ja Wayne Hennessey, vaikka avainpelaajat ovatkin luvanneet, että eivät lopeta samaan aikaan.

Qatarin MM-turnaus on toinen Walesille sen historiassa. Edellisestä on kulunut 64 vuotta. Se antaa aihetta jalkapallojuhlaan Walesissa, mutta odotukset ovat verrattain matalat, sillä niin täpärästi Wales selviytyi jatkokarsintojen kautta kisoihin.

Arvio: Englanti selviytynee lohkoykköseksi ilman sen suurempia ongelmia. Jos Walesin avainpelaajat ovat hyvässä vireessä, pitäisi sen viedä kakkossija. Yhdysvalloilla on liikaakin nuoruutta ja Iranilla liikaakin kokemusta, mikä heikentää näiden haastajien mahdollisuuksia jatkoon.

Lionel Messi jahtaa Argentiinan paidassa maailmanmestaruutta.

Lohko C: Alkaako Argentiinan mestaruusmarssi?

Argentiina (Fifa-rankingissa 3.): Yksi kisojen ennakkosuosikeista. Supertähti Lionel Messi on pelannut mainion alkukauden Paris Saint-Germainissa ja hakee Qatarissa kruunua upealle uralleen.

Argentiina on pelannut jo 36 ottelua ilman tappiota ja on lähellä rikkoa Italian 37 ottelun maailmanennätyksen. Päävalmentaja Lionel Scaloni on löytänyt joukkueeseen mainion tasapainon, jota Giovani Lo Celson loukkaantuminen tosin hieman järkyttää.

Hyökkäys on totutun vahva, ja puolustuksen viimeisenä lukkona on Aston Villan Emiliano Martínez, joka on niittänyt mainetta erityisesti rangaistuspotkujen torjujana.

Lue lisää: Messi ja Ronaldo ovat tottuneet siirtämään mahdottoman rajaa – saako toinen nyt kruununsa?

Meksiko (13.): Meksiko selviytyi MM-kisoihin tasapistein Pohjois- ja Väli-Amerikan karsinnat voittaneen Kanadan kanssa. Maalinteko oli karsinnoissa varsin työlästä, sillä 14 ottelussa syntyi vain 17 maalia. Suuria tähtiä joukkueessa ei ole, ja paras maalintekijä oli kolmesti osunut Raúl Jiménez.

Meksiko on mukana MM-kisoissa jo kahdeksannen kerran peräkkäin, eikä joukkue ole kertaakaan näissä turnauksissa jäänyt ilman voittoa. Ei jää nytkään.

Puola (26.): Puolan MM-kisapaikka ratkesi, kun se voitti jatkokarsintafinaalissa Ruotsin maalein 2–0. Voittomaalin iski joukkueen suurin tähti Robert Lewandowski.

Barcelonaan kesällä siirtynyt hyökkääjä on ollut maailman parhaita maalintekijöitä jo vuosia, ja hänen varassaan Puolan menestys paljolti lepää, vaikka joukkueessa löytyy laatua muillakin pelipaikoilla.

Saudi-Arabia (51.): Saudi-Arabia voitti oman MM-karsintalohkonsa jättäen taakseen Japanin ja Australian ja selviytyi toisen kerran peräkkäin MM-kisoihin. Saleh Al-Shehri jakoi maalikuninkuuden neljällä osumalla.

Saudi-Arabian maaliero kymmenessä karsintaottelussa oli 12–6, ja vähämaalisiin otteluihin joukkue tähtää myös MM-kisoissa.

Arvio: Argentiina voittaa lohkon, ja Puola ja Meksiko ratkaisevat toisen jatkajan paikan. Saudi-Arabialle jokainen tehty maali ja saavutettu piste on juhlan paikka.

Ranskan hyökkäyksen avainpelaajat ovat Karim Benzema (vas.) ja Kylian Mbappé.

Lohko D: Tanska haastaa hallitsevan mestarin Ranskan

Ranska (Fifa-rankingissa 4.): Hallitseva maailmanmestari ei kuulu turnauksen suurimpiin suosikkeihin, mutta joukkuetta ei kannata unohtaa. Pettymykseen päättyneiden viime vuoden EM-kisojen jälkeen näyttöhaluja löytyy varmasti.

Ranska voitti helposti karsintalohkonsa, jossa Suomi jäi kolmanneksi. Antoine Griezmann oli paras maalintekijä kuudella osumallaan ja muodostaa Karim Benzeman ja Kylian Mbappén kanssa yhden kisojen vaarallisimmista hyökkäyskolmikoista.

Australia (38.): Suurissa vaikeuksissa karsinnoissa, ja jäi selvästi Saudi-Arabiasta ja Japanista. Voitti kuitenkin jatkokarsinnoissa Perun rangaistuspotkukilpailun jälkeen ja selvitti tiensä MM-kisoihin viidennen kerran peräkkäin.

Joukkueen nimekkäimpiin pelaajiin kuuluu maalivahti Mathew Ryan. Nykyään Ryan pelaa FC Kööpenhaminassa, mutta miehen cv:stä löytyvät myös Valioliigan Arsenal ja Brighton sekä Espanjan liigan Real Sociedad ja Valencia.

Tanska (10.): Voitti ylivoimaisesti karsintalohkonsa ja jätti taakseen Skotlannin. Helpossa lohkossa maaleja syntyi peräti kolmen keskiarvolla.

Tanska nojaa vahvaan joukkuepeliin, ja etenkin keskiakseli on vahva. Maalivahti Kasper Schmeichel ja topparit Simon Kjær ja Andreas Christensen pitävät huolen puolustuksen pitävyydestä. Keskikentällä Christian Eriksen ja Pierre-Emile Højberg rytmittävät peliä. Hyökkäykseen löytyy useita vaihtoehtoja muttei timanttista viimeistelijää.

Lue lisää: Tanskan päävalmentaja lupaa, että maan suuta ei saada tukittua: ”Kulissien takana tehdään myös paljon kovaa työtä, joka ei näy”

Tunisia (30.): Tunisia selviytyi toisen kerran peräkkäin MM-kisoihin, kun se voitti ratkaisevassa karsintavaiheessa Malin yhteismaalein 1–0.

Harjoitusottelu Brasiliaa vastaan syyskuussa näytti eron maailman huipulle, sillä Brasilian voittolukemat 5–1 eivät jättäneet juuri jossiteltavaa. Kesällä kaatuivat kuitenkin Japani ja Chile, joten täysin heittopussiksi ei joukkuetta voi laskea.

Arvio: Ranska ja Tanska taistelevat lohkovoitosta ja vievät jatkopaikat. Australia ja Tunisia eivät pysty edes kiusaamaan kärkikaksikkoa. Lohkon kakkonen kohtaa ensimmäisessä jatko-ottelussa todennäköisesti Argentiinan, joten lohkovoiton arvo on iso.

Pedri on Espanjan keskikentällä tärkeässä roolissa.

Lohko E: Koittaako Saksan vai Espanjan uusi aika?

Espanja (Fifa-rankingissa 7.): Espanja ei ole juuri loistanut arvokisoissa kymmeneen vuoteen, mutta viime EM-lopputurnauksessa alkoi jo näkyä merkkejä paremmasta. Päävalmentaja Luis Enriquen alaisuudessa pallo liikkuu taas ja tuttu 4–3–3-pelisysteemi on ja pysyy.

Enrique on valinnut joukkueeseensa pelaajat, jotka parhaiten pystyvät omaksumaan maajoukkueen pelitavan, johon kuuluu rohkea pallonhallinta, riskien ottaminen hyökkäysalueella ja pallon menetyksen jälkeen pyrkimys tehokkaaseen vastaprässiin ja nopeisiin pallonriistoihin.

Pallonhallintapeli tuo kuitenkin mukanaan myös joukkueen suurimman heikkouden. Pallonriiston jälkeen vastustajat kykenevät usein hämmästyttävän helposti murtautumaan nopeilla vastahyökkäyksillä vaarallisiin maalintekotilanteisiin.

Joukkueen paras pelaaja ja suurin tähti on FC Barcelonan vasta piakkoin 20 vuotta täyttävä Pedri, jonka otteissa näkyy ajoittain Andreas Iniestan veroinen loisto.

Costa Rica (31.): Kolumbialainen päävalmentaja Luis Fernando Suárez testasi kymmeniä pelaajia ennen kuin löysi mieleisensä kokoonpanon Costa Rican maajoukkueeseen. Myös joukkueen itseluottamus on noussut tappiin asti. Muutamat pelaajista ovat tosissaan sitä mieltä, että heillä on mahdollisuus MM-kultaan.

Muutosten ja haaveiden keskellä yksi on kuitenkin pysynyt. Kolminkertainen Mestarien liigan voittaja, maalivahti Keylor Navas, vartioi edelleen Costa Rican maalia, vaikka peliaikaa Paris Saint-Germainissa ei juuri irtoakaan.

Jotta Costa Rica menisi alkulohkosta jatkoon, joukkueen täytyisi todennäköisesti pystyä voittamaan Saksa tai Espanja, ja se lienee liian kovan työn takana.

Saksa (11.): Saksan päävalmentajan Hansi Flickin tehtävä ei ole helppo. Perinteiseen tasoonsa nähden Saksa on flopannut kaksissa edellisissä arvokisoissa. Venäjän MM-turnauksessa maa jäi alkulohkoon, ja viime EM-kisoissa tie nousi pystyyn neljännesvälierissä Englantia vastaan eikä kahdeksan parhaan joukkoon ollut asiaa. Nyt pitää mennä paremmin.

Laatua Saksan nuorentuneesta joukkueesta kyllä löytyy. Yksi kisojen kiinnostavimmista pelaajista saattaa olla vasta 17-vuotias Dortmundin hyökkääjä Youssoufa Moukoko, jos hän vain saa peliaikaa. Myös Bayern Münchenin Jamal Musialan, 19, esityksiä on ilo seurata.

Saksan tärkeimmät pelaajat löytyvät keskikentältä. Voimapesä Leon Goretzkan lähes jokainen valmentaja maailmassa ottaisi joukkueeseensa, ja Joshua Kimmich on pelinrakentajana ensiluokkainen.

Lue lisää: Saksan jalka­pallo­liitto on valmis sakkoihin mielen­ilmauksista Qatarissa

Japani (24.): Vuodesta 1998 lähtien Japani on yltänyt kolmesti MM-turnauksessa 16 parhaan joukkoon. Myös se kuuluu maajoukkueisiin, joita on pyritty määrätietoisesti uudistamaan. Edellisen MM-turnauksen aikaisesta vakiomiehistöstä on jäljellä vain muutama pelaaja.

Eurooppalaisille tutuimpia lienevät Monacon Takumi Minamino, Arsenalin Takhiro Tomiyasu ja Real Sociedadin Takefusa Kubo, mutta japanilaisen yleisön suurin sankari on nopea ja taitava laitapelaaja Junya Ito.

Arvio: Espanja ja Saksa jatkoon, Costa Rica on niukasti parempi kuin Japani.

Lohko F: Joko on Belgian hetki, vieläkö Kroatia jaksaa?

Belgia (Fifa-rankingissa 2.): Belgiaa on veikattu jo vuosikaudet suurten kisojen mestariksi, mutta kohta alkaa olla jo myöhäistä ainakin maan kultaisen sukupolven pelaajille. Sukupolvenvaihdos maajoukkueessa on jo käynnistynyt. Tiukoissa paikoissa päävalmentaja Roberto Martínez luottaa silti edelleen kokemuksen voimaan.

Belgian maalia vartioi kenties maailman tämän hetken paras maalivahti Thibaut Curtois, ja hyökkäysten aivoina on yksi maailman parhaista jalkapalloilijoista – Kevin De Bruyne. Belgia on ehkä liiankin riippuvainen De Bruynen taidoista. Hän tarvitsisi tukea kärjen Romelu Lukakulta ja keskikentän Alex Witseliltä ja Youri Tielemansilta, mutta kisapelit näyttävät, löytyykö sitä tarpeeksi.

Kanada (41.): Jääkiekkomaan jalkapallomaajoukkue kuuluu MM-kisojen mielenkiintoisiin tuttavuuksiin. Kanada saattaa olla valmis suureenkin yllätykseen, jos kaikki osuu kohdalleen.

Joukkueesta löytyy yksi maailmanluokan pelaaja – Bayern Münchenin taitava ja nopea Alphonso Davies – mutta joukkueen tärkein pelaaja saattaa silti olla keskikentän pelinrakentaja, Portugalin Portossa pelaava Stephen Eustaquio.

Eustaquio rytmittää ja rauhoittaa Kanadan peliä ja vastaa joukkueen erikoistilanneosaamisesta. Usein hänen syötöistään elää myös maajoukkueen 3–4–3-systeemissä laitahyökkääjänä pelaava Davis.

Marokko (22.): Marokon maajoukkueella on mielenkiintoinen ongelma – tai vahvuus. Sen kaikki parhaat pelaajat pelaavat normaalisti oikealla laidalla. He ovat PSG:n Achraf Hakimi, Bayern Münchenin Noussair Mazraoui ja Chelsean Hakim Ziyech.

Yhtä aikaa he eivät kuitenkaan samalle laidalle mahdu. Siksi Mazraoui siirtynee MM-kisoissa vasemmalle laitapuolustajaksi ja todennäköiseksi myös Ziyech laitalinkiksi.

Näin Marokon ihmepojaksikin kutsutun Hakimin kaveriksi oikealle saadaan pelaajia, jotka ovat valmiita tukemaan hänen nousujaan laitaa pitkin. Siten tämän hetken maailman parhaasta oikeasta laitapakista saadaan tehoja irti, eikä vasen laitakaan huonolta näytä.

Marokon pärjäämiselle laitapeli on kaiken a ja o. Jatkoon mennäkseen sen täytyisi lyödä Belgia tai Kroatia tai viedä pisteitä molemmilta. Pelkkä Kanadan voittaminen tuskin riittäisi.

Kroatian joukkue viimeistelyharjoituksissa. Oikealla joukkueen tähti Luka Modrić.

Kroatia (12.): Kroatia sai Venäjän MM-kisoissa hopeaa ja voitti esityksillään puolelleen monta uutta kannattajaa ympäri Eurooppaa. Vaikka pelaajille on kertynyt ikää lisää, Kroatian keskikenttä kestää edelleen kovankin vertailun. Sen tärkein pelaaja on viime MM-kisojen ja Real Madridin tähti Luka Modrić, 37.

Modrićin vahvuuksia ovat yhä salamannopea ajatus yhdistettynä loistavaan pelikäsitykseen ja syöttötaitoon. Hän löytää tilanteisiin parhaat mahdolliset ratkaisut lähes aina hämmästyttävän nopeasti ja varmasti. Ja kun keskikentän kumppaneina ovat Marcelo Brozović, Mateo Kovačić ja oikean laidan Ivan Perišić, niin laatua löytyy.

Arvio: Belgia ja Kroatia jatkavat. Marokko on parempi kuin Kanada.

Neymar on Brasilian ykköstähti.

Lohko G: Brasilia jyrää, eurooppalaiset haastavat

Brasilia (Fifa-rankingissa 1.): Historian menestyneimmän MM-maan edellisestä maailmanmestaruudesta on kulunut jo 20 vuotta. Joukkue on tuttuun tapaan täynnä huippuseuroissa pelaavia tähtiä. Brasilia on vahvimpien mestarisuosikkien joukossa.

Manchester Unitedin Casemiron rooli keskikentän pohjalla on keskeinen tiiviin pelaamisen osalta, PSG:n Neymarilta odotetaan loistoa hyökkäyssuuntaan. Maalivahtina Brasilia saa luottaa Liverpoolissa loistaneeseen Alissoniin.

Sveitsi (15.): Granit Xhaka on johtanut Arsenalin peliä Valioliigassa piikkipaikan arvoisesti syyskaudella. Kovavireisen keskikenttäpelaajan varassa lepää nytkin paljon Sveitsin tehokkuudesta.

Vuosi sitten Sveitsi vastasi EM-kisojen sensaatiosta pudottamalla hallitsevan maailmanmestarin Ranskan rangaistuspotkukilpailussa. Maalivahti Yann Sommer loisti tuolloin maalilla. Nytkin Mönchengladbachin torjujan taidoille olisi kysyntää, mutta nilkkavamman jäljiltä pelikunto on arvoitus.

Iskukykyään Sveitsi väläytti Kansojen liigassa syyskuussa, kun sekä Tšekki että Espanja kaatuivat.

Serbia (21.): Serbian maajoukkueen viime vuodet ovat sujuneet suotuisasti. Karsinnoissa tuli lohkovoitto ennen Portugalia, Kansojen liigassa sekä Norja että Ruotsi jäivät jalkoihin ja Serbia nousi ensi kerraksi korkeimmalle tasolle.

MM-kisoissa vaatimustaso nousee. Yhdeksän maalia Fulhamille Valioliigassa iskeneeltä Aleksandar Mitrovićilta vaaditaan tehoja myös MM-areenoilla. Edellytyksiä on: 50 maalia maajoukkueessa tehnyt hyökkääjä on Serbian maajoukkuehistorian paras maalintekijä.

Kamerun (43.): Kamerunista on tullut vakituinen vieras MM-kisoissa, mutta voittojen kanssa on ollut jo pitkään nihkeää. Alla on seitsemän peräkkäistä tappiota, eikä jatkoon ole ollut asiaa sitten vuoden 1990, jolloin Roger Milla johdatti joukkueen kahdeksan parhaan joukkoon.

Napolia edustavan Frank Anguissan varassa on paljon. Keskikenttäpelaajan arvo on Transfermarkt-sivuston arvion mukaan 38 miljoonaa euroa. Kaksivuotinen jatko mestaruutta tiukasti jahtaavaan seuraan syntyi MM-kisojen alla.

Pelinumerostaan Anguissa joutuu MM-kisoissa luopumaan. Napolissa hän painelee numerolla 99, mutta MM-kisoissa suurin käytettävä numero on 26.

Arvio: Brasilia jatkaa lohkovoittajana. Toinen jatkajan paikka ratkotaan Serbian ja Sveitsin keskinäisessä kohtaamisessa. Kamerunin matka katkeaa alkulohkoon.

Cristiano Ronaldon loisto on hiipunut, ja otsikkoja on syntynyt lähinnä huonosta käytöksestä Manchester Unitedissa.

Lohko H: Mikä on Ronaldon anti maajoukkueelle?

Portugali (Fifa-rankingissa 9.): Lohkon ennakkosuosikki nojaa vahvasti Manchesterin joukkueisiin. Unitedin Cristiano Ronaldo ja Bruno Fernandes sekä Cityn Bernardo Silva, João Cancelo ja Ruben Dias muodostavat puolikkaan joukkueen kenttäpelaajista. Kun loputkin pelaajat löytyvät Euroopan huippusarjoista, on suosikin asema alkulohkossa taattu.

Ronaldo haukkui seurajoukkueensa kisojen alla antamassaan haastattelussa. Pieneen rooliin ManU:ssa jäänyt hyökkääjä on kisoissa suurennuslasin alla. Pitkälle mennäkseen Portugali tarvitsee joka tapauksessa Ronaldolta maaleja kiukuttelun sijaan.

Lue lisää: Manchester United haastaa Cristiano Ronaldon oikeuteen

Ghana (61.): Afrikan mestaruusturnaus alkuvuodesta oli katastrofi, mutta vastoin odotuksia Ghana nappasi jatkokarsinnoista MM-paikan voittamalla Nigerian. Jatkopaikalle nouseminen tässä lohkossa olisi silti jättiyllätys.

Arsenalin Thomas Partey on keskikentällä joukkueen tärkein pelaaja. Häneltä tarvitaan tehoja enemmän kuin Arsenalissa, jotta Ghana nousisi taistelemaan paikasta pudotuspeleissä.

Uruguay (14.): MM-kisojen vakiokävijä on jälleen tyrkyllä jatkopaikalle. Kotimaahansa syksyksi palannut 35-vuotias konkari Luis Suárez on edelleen maajoukkueelleen tärkeä pelaaja, ja konkareita vilisee ryhmässä muutenkin. Mukana ovat niin hyökkääjä Edinson Cavani kuin toppari Diego Godin.

Hyökkäyksessä tehoja odotetaan myös jättisummalla Liverpooliin viime kesänä siirtyneeltä Darwin Núñezilta. Valioliigan otteluissa ei ole vielä nähty kaikkein säkenöivintä peliä, mutta MM-areenoilla Núñez saa mahdollisuuden kirkastaa valokeilaansa.

Etelä-Korea (28.): Tottenhamin Son Heung-minin loukkaantuminen tuli Etelä-Korealle pahaan paikkaan. Silmän seudulle tulleen vamman jäljiltä joukkueen tähti oli pitkään toipilaana, eikä pelikunnosta ole täyttä varmuutta, vaikka hyökkääjä joukkueeseen valittiinkin.

Sonin tehoja joukkue kaipaisi. Japanin kanssa jaettujen kotikisojen nelossijan jälkeen jatkopaikka alkulohkosta on auennut vain kertaalleen. Neljä vuotta sitten saatiin silti osoitus, että isojen maidenkin voittoon resurssit voivat riittää: Saksan kisataival katkesi alkulohkoon, kun Etelä-Korea nappasi voiton päätöskierroksella.

Arvio: Portugali ja Uruguay ottavat jatkopaikat ja ratkovat lohkovoittajan keskinäisessä pelissä. Ghana ja Etelä-Korea jäävät taistelemaan jumbosijan välttämisestä.