Tanskan päävalmentaja lupaa, että maan suuta ei saada tukittua: ”Kulissien takana tehdään myös paljon kovaa työtä, joka ei näy”

Puolustaja Rasmus Kristensen kuvaili Fifan harjoituspaitakieltoa häpeälliseksi.

Tanskan jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Kasper Hjulmand sanoi perjantaina, ettei hänen joukkuettaan saa vaikenemaan Qatarin ihmisoikeustilanteesta.

Tanska on arvostellut äänekkäästi siirtotyöläisten, naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia polkevaa kisaisäntää. Tanskan harjoituspaidoissa oli teksti Human Rights for All eli ihmisoikeuksia kaikille, mutta Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kielsi paidat.

”Voisin käyttää t-paitaa, mutta kulissien takana tehdään myös paljon kovaa työtä, joka ei näy”, Hjulmand kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Meitä ei hiljennetä. On monia tapoja yrittää muuttaa asioita. Toivottavasti emme joudu tähän tilanteeseen uudestaan.”

Tanska pelaa kisat paidoissa, joista sen peliasujen valmistaja Hummel on häivyttänyt oman logonsa, maajoukkueen logon sekä paidan yksityiskohdat näkymättömiin, koska se ei halua näkyä turnauksessa, joka on vaatinut ihmishenkiä.

Hillityiksi kuvaillut peliasut ovat kokonaan punaisia ja valkoisia. Lisäksi Hummel lanseerasi täysmustan ”suruasun” maajoukkueen kolmosasuksi.

Kaksi unelmaa

Valmentaja Hjulmand kertoi unelmoivansa kahdesta asiasta, jotka voisivat olla tulevaisuudessa mahdollisia protestien ansiosta.

”Yksi unelma on saada jalkapallon ja urheilun hallintoelimiin edistyksellisiä, nuoria ja monipuolisia ihmisiä paikoille, joissa päätöksiä tehdään. Toisena unelmana maailmassamme on enemmän empatiaa, ja kuuntelemme ja yritämme ymmärtää muita ihmisiä.”

Tanskan ja Englannin Valioliigassa pelaavan Leedsin puolustaja Rasmus Kristensen kertoi Fifan harjoituspaitakiellon olleen häpeällinen päätös.

Kun Kristenseniltä kysyttiin, suunnittelevatko pelaajat muita mielenilmauksia, hän vastasi arvoituksellisesti, ettäse nähdään aikanaan.

Tanskan hallitus ja kuninkaallinen perhe eivät osallistu MM-kisoihin. Myös pelaajien puolisoiden matkat kisoihin on peruttu.