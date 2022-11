Saksan jalka­pallo­liitto on valmis sakkoihin mielen­ilmauksista Qatarissa

Saksan jalkapalloliiton puheenjohtaja ärsyyntyi Fifan puheenjohtajan lausunnoista ja on valmis maksamaan sakot sananvapauden käyttämisestä.

Saksan jalkapallomaajoukkueen kapteeni on maalivahti Manuel Neuer.

Saksan jalkapalloliiton puheenjohtaja Bernd Neuendorf sanoi perjantaina liiton olevan valmis taloudellisiin sanktioihin mielenilmauksista jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa, kertoo uutistoimisto AFP.

Neuendorf sanoi olevansa ”ärsyyntynyt” kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan lausunnoista ennen turnausta. Fifa kertoi aiemmin tässä kuussa, että 32 osallistujajoukkueen pitäisi ”keskittyä jalkapalloon” ja välttää sitä, että ”jalkapallo vedetään kaikkiin olemassa oleviin ideologisiin ja poliittisiin taisteluihin”.

Jalkapallon MM-kisoja ennen on esitetty runsaasti huolia siitä, miten emiirikunta kohtelee siirtotyöntekijöitä, naisia ja seksuaalivähemmistöjä.

Neuendorf sanoi, ettei hän halua ”estää mitään toimia” ihmisoikeuksien hyväksi.

Saksan kapteeni Manuel Neuer on sitoutunut käyttämään One Love -hihanauhaa tukeakseen monimuotoisuutta ja seksuaalivähemmistöjä. Samoin on tekemissä monen eurooppalaisen maajoukkueen kapteeni.

Neuendorfin mukaan on epäselvää, sanktioisiko Fifa samanlaista hihanauhaa käyttäviä joukkueita.

”Mikäli taloudellisia sanktioita tulee, olen henkilökohtaisesti valmis maksamaan sakon”, hän sanoi.

Neuendorf kertasi myös, että Saksan jalkapalloliitto ei tukisi Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon uudelleenvalintaa. Infantino on hakemassa kolmannelle kaudelleen ensi vuonna.

”Meidän pitää lähettää viesti. Hänen lausuntonsa siitä, että ihmisoikeuksiin ei pitäisi keskittyä MM-kisojen takia, ärsytti minua todella paljon.”

Nelinkertainen maailmanmestari Saksa pelaa ensimmäisen MM-ottelunsa Japania vastaan 23. marraskuuta.