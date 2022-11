Suomen Palloliiton johto matkustaa Qatariin – ”Koen matkan ihan oikeutettuna”

Suomen jalkapallopomojen retkikunta suuntaa Qatariin MM-avaukseen. Ari Lahti aikoo piipahtaa kisoissa vielä toisenkin kerran.

Jalkapallon MM-kisat alkavat sunnuntaina Qatarissa. Riistovaltion isännöimä turnaus on nostattanut jo pitkään ennennäkemättömän suurta vastarintaa.

Suomi ei pelaa kisoissa, mutta torstaina Suomen Palloliitto tiedotti lähettävänsä kolmihenkisen ryhmän tänä viikonloppuna Qatariin kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan Executive Summit -kokoukseen.

Muutaman päivän Qatarin-matkalle lähtevät Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti, varapuheenjohtaja Kaarlo Kankkunen ja pääsihteeri Marco Casagrande.

Lahden mukaan Palloliitossa oli pohdittu myös boikotoinnin mahdollisuutta.

”Kävimme hallituksessa keskustelun, miten suhtaudumme. Totesimme, että jatkamme sillä linjalla, jota olemme koko ajan Qatarin ja muiden vastaavien asioiden kanssa noudattaneet. Eli että ei boikotoida, vaan pyritään aktiivisella dialogilla vaikuttamaan niiden arvojen puolesta, johon täällä uskotaan”, Lahti sanoo.

Lahti ei koe huonoa omaatuntoa matkasta Qatarin MM-kisoihin.

”Henkilökohtaisesti koen matkan ihan oikeutettuna. Suomi on kuitenkin Fifan jäsen, emmekä halua tässä yhteydessä kääntää selkää Fifalle.”

”Taustalla on ihan sekin, että saamme vuosittain ihan merkittävän määrän rahaa Fifalta suomalaisen jalkapallon kehittämiseen. Se on silläkin tavalla Palloliitolle ja Suomen jalkapallolle tärkeää, että toimimme niin kuin asiallisesti.”

Lahti korostaa, ettei Palloliitolle koidu matkasta kustannuksia, vaan Fifa kuittaa kaikki viulut.

Kokouksen ohessa Suomen retkikunta käy muiden kokousvieraiden kanssa katsomassa sunnuntaina MM-avausottelun Qatar–Ecuador.

”Sitten on myös mahdollista käydä seuraavana päivänä katsomassa joku toinen ottelu. Siitä ei ole tullut vielä tietoa”, Lahti kertoo.

Kaikki MM-kisojen stadionit on rakennettu Dohan ympäristöön. Työmailla on kuollut tuhansia siirtotyöläisiä.

Lahti perustelee Suomen delegaation osallistumista ”Eettisen neuvottelukunnan” pari vuotta sitten antamalla lausunnolla, jossa suomalaisia urheilujohtajia ja -järjestöjä kehotettiin pyrkimyksiin vaikuttaa kansainvälisten järjestöjen päätöksiin.

”Koskien esimerkiksi tällaisia suurkisojen myöntämispaikkakuntia ja muita. Tuolla Qatarissa ei suoraan tehdä päätöksiä yhdestäkään kisapaikkakunnasta, mutta tavallaan tapa vaikuttaa kansainvälisissä järjestöissä on verkostoitua, tutustua, tuntea ihmisiä ja keskustella asioista.”

Toinen merkittävä syy osallistumiseen on Lahden mukaan Pohjoismaiden yhteinen kisahakemus vuoden 2025 naisten EM-turnauksesta.

”Uefan hallitus päättää siitä nyt tammikuun lopussa. He ovat kaikki tuolla paikalla. Meillä Pohjoismailla ja Suomella on intressi tavata heitä ja tietenkin pyrkiä vaikuttamaan sen puolesta, että saisimme kisat. Se on ihan selkeä hyöty.”

Lahti aikoo piipahtaa Qatarissa kahdesti MM-kisojen aikana. Hänet on nimittäin Palloliiton puheenjohtajana kutsuttu seuraamaan myös kisojen loppuottelua.

”Minut on sinne kutsuttu ja edellä mainituilla perusteilla olen sinnekin kyllä menossa tällä hetkellä.”

”Finaalia edeltävänä päivänä menen ja finaalia seuraavana päivänä pois. Siellä ovat paikalla puheenjohtajat. Sillä tavalla järkevää mielestäni (mennä).”

Lahden ja Palloliiton kanta MM-kisojen pelaamisesta Qatarissa on kuitenkin selvä.

”Se oli huono ja väärä päätös. Ei olisi pitänyt antaa.”

MM-kisojen kynnyksellä kohua on herättänyt myös Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino ja hänen toimintansa.

Saksan jalkapalloliitto ilmoitti tällä viikolla, ettei se tue Infantinon uudelleenvalintaa ensi maaliskuussa käytävissä Fifan puheenjohtajavaaleissa.

Torstaina kuitenkin uutisoitiin, että Fifan mukaan Infantinolle ei ilmoittautunut määräaikaan mennessä vastaehdokkaita. Näin ollen hänet on määrä valita jatkokaudelle maaliskuussa Fifan kongressissa Ruandassa.

Lahden mukaan Palloliitossa ei ole keskusteltu sen kannasta Infantinon suhteen.

”Ei olla siitä keskusteltu. Meillä on hallituksen kokous joulukuussa. Varmaan siinä aihetta sivutaan”, Lahti kertoi ennen Fifan tuoretta ilmoitusta.

”Me olemme tukeneet Infantinoa aiemmin ja lähettäneet tukikirjeen”, Lahti sanoo.