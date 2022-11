Jalkapallon MM-kisojen kohdalla täytyy aina muistaa, mitä jätetään sanomatta ja mitä taustalle kätkeytyy.

Aamulehti

Yksi asia on varmaa, kun jalkapallon MM-kisat pyörähtävät käyntiin Qatarissa sunnuntaina. Johtajien ja valtaapitävien erilaisissa puheissa tullaan kuulemaan erilaisia kisoja kiittäviä lausuntoja. Niillä yritetään saada valokeila siirtymään Qatarin huonosta ihmisoikeustilanteesta ja siirtotyöläisten oloista muualle.

Silloin kannattaa jättää joko kuuntelematta tai ainakin suodattaa ja miettiä, mitä lausunnoissa jätetään sanomatta. Tässä vahvoja suosikkeja Qatarin MM-bingon korulauseiksi, joilla tullaan valkopesemään taustalla olevaa todellisuutta.

Keskitytään urheiluun, kun kisat ovat vihdoin käynnissä. Heti kisojen alkaessa valtaapitävät haluavat, että fokus keskittyy kentälle. Joku varmasti tokaisee, että ”Nautitaan nyt jalkapallosta”. Kyseessähän on suoraan halu lopettaa kriittinen puhe. Entä stadionien rakentamassa olleiden työläisten oikeudet? Entä ne 6 500, jotka menettivät henkensä kisoja rakentaessaan?

Lue lisää: Qatarissa alkaa nyt yhden valtion massiivinen kiiltokuvaoperaatio – Listasimme 29 epäkohtaa jalkapallon MM-kisoista

Politiikkaa ei pidä sekoittaa urheiluun. Fifan korruptio kisojen myöntämisessä on todistettu vuonna 2015. Mutta eiköhän joku tule sanomaan, että politiikka tulee pitää urheilusta sivussa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron tähän ehti jo viitata. Ei ole onnistunut aiemmin, ei tule onnistumaan tulevaisuudessakaan.

Lue lisää: Ranskan presidentti Macron otti kantaa Qatarin MM-kisoihin: ”Ei pidä politisoida urheilua”

Qatar järjestää maailman parhaat MM-kisat. Näin lupaa kisaorganisaatio jo ennen avauspotkua omissa mainospuheissaan. Vaaleanpunaista imagobuustausta. Miten kisat voivat olla parhaat, jos esimerkiksi paikalle saapuu vain pieni osa aiempien kisojen fanimäärästä, kuten The Athletic uutisoi? Väite, joka on lanseerattu jo ennen loppua, ei ole järin uskottava.

Stadionit ovat upeat. Tämä kuultaneen kisojen avajaispuheessa. Jos nollasta rakennetaan loppumattomilla rahavaroilla, se ei ole kummoinenkaan saavutus. Kuka muistaa inhimilliset kulut, jotka seitsemän stadionin rakentamisesta aavikolle tuli? Laadukkaat stadionit löytyisi jokaisesta isosta jalkapallomaasta valmiina.

Olosuhteet ovat parantuneet. Varmasti joku johtaja kiittelee aikaansaatuja kohennuksia työläisten paljon kritisoituun tilanteeseen. Se on pienellä mittakaavalla totta, että Qatarissa on saatu kehitysaskelia. Kuitenkin heidän tilanteensa on surkea ihmisoikeuksien näkökulmasta. Todellinen teko olisi ollut siirtää kisat muualle ja näin tehdä rakennushankkeet turhiksi.

Levitämme jalkapallon ilosanomaa. Samalla syyllä kisoja on viety muun muassa Etelä-Afrikkaan. Se on hieno korulause, jonka taakse kytkeytyy lisälause ”eniten tarjoavalle”. Jalkapallon MM-kisoja ei tarvita maailman suosituimman lajin, jota pelataan jo kaikkialla, levittämiseksi yhtään mihinkään.

Jalkapallo yhdistää maailman. Paitsi että ei yhdistä. Samaan aikaan muun muassa Venäjä jatkaa sotaansa Ukrainassa. Mutta yritys on kova, sillä MM-kisat ovat laajentumassa 32 osallistujamaasta 48 joukkueen kisoiksi. Ja mitä se tietää: lisää rahaa Fifa-pomojen taskuihin.

Qatarin MM-kisojen motto on: ”Expect amazing” eli ”Odota mahtavaa”. Mahtavuus on kaukana niillä tuhansilla läheisillä, jotka menettivät rakkaansa Qatarin MM-kisoja rakentaessa.