Arsenal pääsee Valioliigan MM-tauolle sarjakärjessä – Tulevat viikot ovat valmentajaa vaihtaneille kriisiryhmälle tarpeen

Arsenal lähtee sarjakärjessä Valioliigan MM-kisatauolle, toisena on Manchester City. Usea joukkue on vaihtanut jo valmentajaa.

Jalkapallon Englannin Valioliiga siirtyi poikkeuksellisen pitkälle tauolle Arsenalin komennossa. Jalkapallon Qatarin MM-kisat aiheuttavat Valioliigassa reilun kuukauden tauon. Sunnuntaina pelattiin viimeiset ottelut ennen MM-kisojen alkua ja sarja palaa kentille tapaninpäivänä 26. joulukuuta.

Alkukausi on ollut värikäs. Peräti kuusi joukkuetta on jo ehtinyt vaihtaa päävalmentajaa, kun kausi ei ole vielä edes puolivälissään. Joukkueet ovat pelanneet 14 tai 15 sarjapeliä.

Bournemouthin Scott Parker, Chelsean Thomas Tuchel, Wolverhamptonin Bruno Lage, Southamptonin Ralph Hasenhüttl ja Aston Villan Steven Gerrard ovat saaneet monoa. Brightonin Graham Potter ostettiin sopimuksesta ulos Chelseaan.

Aston Villa toi uudeksi käskijäkseen PSG:ssä, Arsenalissa, Sevillassa ja viimeksi Villarrealissa marinoituneet espanjalaisen Unai Emeryn.

Emery on ehtinyt olla kaksi peliä Villan penkin päässä ja saanut ainakin hetkellisesti joukkueen suunnan ylöspäin. Voitot Manchester Unitedista ja sunnuntaina 2–1 Brightonista Danny Ingsin kahdella maalilla ovat saaneet pahimman kriisin talttumaan. Sunnuntaina Villa nousi sarjassa 12:nneksi.

”Nämä pisteet todella auttavat meitä sarjataulukossa. Nämä ovat ensimmäisiä askelia meille ja tauko varmasti auttaa meitä kehittämään peliämme”, Emery sanoi Aston Villa TV:n haastattelussa.

Unai Emery on saanut ainakin hetkellisesti Aston Villan kurssin kohti parempaa.

Vetovoimaa on

Wolverhamptonin uusi espanjalaiskäskijä Julen Lopetegui on oiva esimerkki valmentajasta, joka varmasti käyttää ajan hyödykseen. Tuoreesti tehtävään nimitetty entinen Real Madridin ja Espanjan maajoukkueen valmentaja ei ole vielä ehtinyt valmentaa yhdessäkään ottelussa.

Samalla Lopeteguin ja Emeryn siirrot Valioliigan häntäpäässä rämpiviin seuroihin kertovat brittisarjan tämän hetken ylivoimaisesta vetovoimasta jalkapallomaailmassa.

Wolverhampton hävisi myöhään lauantaina kotikentällään sarjakärki Arsenalille 0–2. Arsenalin norjalaiskapteeni Martin Ødegaard juhli kahdella maalillaan. Sarjajumbo Wolverhampton jos kuka tarvitsee tulevat viikot pelinsä umpisolmun ratkomiseen.

Samassa veneessä on Graham Potterin Chelsea, joka on hävinnyt kolme edellistä liigapeliään.

”Tiedämme, että meidän pitää olla parempia. Uskon, että tauko auttaa meitä. Moni pelaajistamme on MM-kisoissa, mutta meidän pitää saada uusi startti ja kerätä energiaa”, Chelsean Potter tuumi MM-tauosta lauantain Newcastle-tappion jälkeen seuran kotisivuilla.

Arsenal kasvatti etua

Mikel Artetan Arsenal on ollut alkukauden vahvin joukkue yhdessä Manchester Cityn kanssa. Artetan prosessi on ottanut tällä kaudella aivan uutta vauhtia, mistä sarjasijoitus kertoo. City kärsi lauantaina šokkitappion kotikentällään Brentfordille. Niukasti Englannin MM-joukkueesta ulos jäänyt hyökkääjä Ivan Toney näpäytti ja iski voittomaalin kahdeksannella lisäajan minuutilla.

Voitto kelpasi Arsenalille, joka kasvatti eroaan sarjakärjessä viiteen pisteeseen kakkoseen Cityyn nähden.

”Ennen MM-kisoja on ollut paljon hälinää yksittäisten pelaajien ja maajoukkueiden ympärillä. Sen vuoksi tämä oli iso ottelu. Tuleva tauko tulee olevaan avainasemassa loppukautta varten”, Arteta kertoi Arsenalin kotisivuilla.

Uusilla päävalmentajilla on edessään varmasti tärkeä ja tarpeellinen MM-kisatauko. Se tuo aikaa pelin kehittämiseen ja vaivojen paranteluun. Tosin usealla valioliigajoukkueella on useampia pelaajia mukana MM-kisoissa, joten heidän kohdallaan rasitus vain kasvaa.

Alkukauden kuumin pelaajanimi on ehdottomasti ollut norjalainen City-hyökkääjä Erling Haalandt. Dortmudista Britanniaan siirtynyt Haaland on ollut maineensa veroinen: Hän on tehnyt alkukauteen peräti 18 maalia.