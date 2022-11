Miesten jalkapalloliigassa Ilves teki neljä uutta pelaajasopimusta. Sisään tuli laatupelaajia, mutta lisää kaivataan, jotta viime kauden sijoitus paranee.

Ilves avasi pelin uuden kauden joukkueen rakentamisessa keskiviikkona. Miesten jalkapalloliigaa pelaava ryhmä marssitti kameran eteen hyökkääjät Santeri Haaralan ja Djair Parfitt-Williamsin, keskikenttäpelaaja Yusif Moussan ja laitapuolustaja Felipe Aspegrenin.

Mitä Ilves toi pöytään?

Peruslaadukkaita syvyyspelaajia, joilla on varmasti paljon käyttöä Toni Kallion paletissa. Mutta onko nelikosta selviksi suunnan muuttaviksi avainpelaajiksi? Viime aikojen näytöillä ei.

Aspegren oli Ilveksessä viimeksi pelatessaan sarjan parhaita laitapuolustajia. Tuomas Ollilan lähtö HJK:hon jätti vajausta sille alueelle. Aspegren on hyvä vahvistus Ilvekseen, mutta ura on hakenut viime kaudet suuntaa.

Isoin ilo Ilves-kannattajille lienee hyökkääjä Santeri Haaralan paluussa. Kaudella 2020 Ilveksen kakkosjoukkueessa komeat maalimäärät paukuttanut kärki päästettiin TPS:ään, vaikka moni olisi mielellään nähnyt hänet kokeilemassa edustusjoukkueessa. Nyt siirto viimein tapahtuu.

Haaralasta haetaan sekä tehoja että työmoraalia kärkeen. Viime kausi KuPSissa ja nolla tehtyä liigamaalia kuitenkin muistuttavat, että varmaa sateentekijää ei ole tulossa. Toki mahdollisuudet Tucon paikkaamiseen ovat, jos Haarala onnistuu.

Moussan ja Parfitt-Williamsin optiot käytettiin. Isoon rooliin kaavaillun Moussan viime kausi meni melko täysin vihkoon. Valmennuksella on oltava luottoa ja treenikentältä näyttöjä, kun jatkopahvi irtosi. Parfitt-Williamsin kohdalla oleellista lienee se, ettei hänestä tule uutta Patrick Loa Loaa, joka jäi tyystin nallipyssyksi.

Ilves kaipaa nykyisen nelikon lisäksi vielä kivenkovia uusia nimiä, jotta yhdeksännen sijan jälkeinen kasvojen kohotus tulevalla kaudella on mahdollinen. Ainakin maalinsuulle ja keskuspuolustukseen on hankintoja luvassa, eiköhän muuallekin.

Ilves myös tyhjensi laarejaan, kun se uutisoi tällä viikolla kahdeksan pelaajan siirtymisestä muualle.

Isoin menetys oli Tuomas Ollilan lähtö. Ilveksessä jo D-junioreista asti pelanneelle puolustaja Mikael Alménille olisi voinut olla vielä paljon käyttöä. Tuco olisi voinut tuoda vielä tehoja ja kokemusta, mutta Tuure Siiran, Teemu Jäntin, Rasmus Leislahden, Tabi Mangan tai Loa Loan lähdöt eivät isossa kuvassa venettä keikauta.

FC Haka on kokenut kipeitä menetyksiä siirtomarkkinoilla, vaikka valkeakoskelaisjoukkue saikin pidettyä jatkosopimuksilla usean viime kauden avainpelaajan.

Lee Erwinin siirto Libanoniin on tietenkin katastrofi pelillisesti. On hyvin epätodennäköistä, että siirtomarkkinoilta osuisi uudestaan skottikärjen tasoinen napakymppi­hankinta. Erwinin maavalinta on hieman erikoinen. Hakan seurajohto oli varmasti realistinen mahdollisuuksissaan pitää viime kauden maalikuningas, joten siirtoon on varmasti varauduttu.

Myös läpimurron tehneen laitapuolustaja Seth Saarisen menetys KuPSiin oli takaisku. Siirto hopeajoukkueeseen kertoo Saarisen vahvasta kaudesta.

Kun Hakalla on europaikka takataskussa, varmaa on, että Valkeakoskella voidaan odottaa vielä uusia nimiä ja rahallista panostusta. Se tulee näkymään mielenkiintoisina siirtouutisina.