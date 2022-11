Puhelinsoitto vakuutti uransa suuntaa pohtineen Santeri Haaralan valitsemaan Ilveksen – Paluu Tampereelle tapahtuu vaikean kauden jälkeen: ”Olen muuttunut viime kerrasta”

22-vuotias Santeri Haarala hakee isoa roolia Ilveksen jalkapalloliigan joukkueessa. Hän palaa Ilvekseen kahden vuoden sopimuksella. Ilves julkaisi keskiviikkona neljä sopimusta.

Hyökkääjä Santeri Haarala pukee Ilveksen paidan miesten jalkapalloliigassa taas päälleen. Ilveksen edustuksessa 22-vuotias hyökkääjä debytoi jo 2017. Moni odotti, että Haarala olisi tehnyt läpimurtonsa kesällä 2020, kun hän oli alkukaudesta paukuttanut maaleja kakkosjoukkueessa.

Mutta tie veikin ensin Turkuun TPS:ään ja kahdeksi edelliskaudeksi Kuopion Palloseuraan.

Nyt Haarala palaa Ilvekseen hyvin erilaisena pelaajana kuin mitä hän uransa alkuvaiheessa oli, vaikka yhä puhutaan nuoresta pelaajasta.

”Haluan ottaa isoa roolia ja tuoda tehoja. Olen muuttunut viime kerrasta, kun olen Ilveksessä pelannut. Olen kova painamaan duunia jengille ja tuon voittamisen mentaliteettia”, Haarala kertoi ja viittasi siihen, ettei ole enää pelkkä maalinsylkijä vaan kokonaisvaltainen paketti.

Odotukset varmasti ovat kannattajien keskuudessa kovat, kun paluu tapahtuu.

”Haluan tehdä hyvän vaikutuksen, mihin tahansa menen. Haluan pelata hyvin ihan itseäni varten, ja tietenkin olen iloinen, jos muutkin nauttivat siitä.”

Ilves julkaisi keskiviikkona Aamulehden suorassa lähetyksessä neljä uutta sopimusta. Hyökkääjä Djair Parfitt-Williamsin ja keskikenttäpelaaja Yusif Moussan kauden 2023 optiot käytettiin. Haarala ja laitapuolustaja Felipe Aspegren palaavat Ilvekseen kahden vuoden sopimuksilla.

Tamperelaishyökkääjä on käynyt pitkän tien liigan vakiopelaajaksi.

”Viime kausi oli rikkonainen Kuopiossa ja mietin, mikä olisi uralleni parasta. Ilveksestä Köpi [Toni Kallio] soitti ja kertoi ensi kauden suunnitelmia. Olin heti, että tähän haluan tulla mukaan.”

Ilveksen päävalmentaja Kallio arvostaa Haaralan tekemiä uravalintoja, jotka ovat kehittäneet hyökkääjää. Kalliolla on isot odotukset Haaralalle.

”Odotamme tehoja, mutta myös puolustusroolia hyökkäyspäässä. Hän on todellinen työmyyrä. On tehnyt hyviä, fiksuja valintoja, kun lähti Tampereelta Turkuun ja on kasvanut pelaajana.”

Liigakentille läpimurron voi katsoa tapahtuneen TPS:ssä, jossa Haarala maalasi neljästi 13 ottelussa. Kaksi viime kautta kuluivat Kuopiossa vaihtelevassa roolissa.

Viime kaudella Haaralaa vaivasivat loukkaantumiset ja kun hän pääsi kuntoon, peliaika jäi vähiin. Niin myös maalimäärä – liigassa maaleja ei syntynyt yhtään, toissa kaudella vielä neljä.

Ilves Uudet pelaajat Yusif Moussa (vasemmalla), Djair Parfitt-Williams, Santeri Haarala ja Felipe Aspegren pelaavat kaudella 2023 Ilveksessä. Santeri Haarala: 22-vuotias hyökkääjä saapuu Ilvekseen KuPSista kahden vuoden sopimuksella. Viime kaudella liigassa 14 peliä ilman maaleja. Kotoisin Tampereelta, edustanut aiemminkin Ilvestä. Djair Parfitt-Williams: 26-vuotias bermudalainen hyökkääjä. Tuli Ilvekseen kesken viime kauden ja optio kaudesta 2023 käytettiin. Kuuteen peliin yksi maali. Edustanut aiemmin West Hamin organisaatiota. Yusif Moussa: 24-vuotias nigeriläinen keskikenttäpelaaja, jonka optio kaudesta 2023 käytettiin. Voitti Ilveksessä jo Suomen cupin 2019. Viime kaudella kärsi loukkaantumisista. Felipe Aspegren: 28-vuotias laitapuolustaja palaa Ilves-paitaan SJK:sta. Edusti Ilvestä aiemmin vuosina 2016–2021. Kahden vuoden sopimus. Päävalmentajana jatkaa Toni Kallio. Ilveksellä on koossa 16 pelaajasopimusta kaudelle 2023.

Aspegren tuo kokemusta

28-vuotias laitapuolustaja Felipe Aspegren tuo Ilveksen puolustuspäähän kokemusta. Ilveksestä Kuopion kautta SJK:hon siirtynyt Aspegren haluaa ottaa johtavan roolin niin kentällä kuin pukukopissa.

Felipe Aspegren palaa Ilves-paitaan. Kuva kaudelta 2019.

Viime kausi oli nigeriläiselle keskikenttäpelaaja Yusif Moussalle todella vaikea. Ilvekseen viime kaudeksi palanneelta pelaajalta odotettiin paljon, mutta loukkaantumiset söivät ison määrän kaudesta. Hän ei ole vielä aivan täydessä pelikunnossa.

”Olen pettynyt viime kauteeni ja kannattajatkin varmasti ovat, koska en pystynyt pelaamaan paljoakaan. Uskon olevani pian täydessä kunnossa, kuntoutan vielä itseäni harjoituksissa”, Moussa kertoi tilanteestaan.

"Hänellä on ollut epäonnea. Toivotaan, että hän pysyy kunnossa, silloin hänestä on paljon iloa meille.”

Elokuussa Ilvekseen tullut Djair Parfitt-Williams debytoi keltapaidassa unelman lailla, kun hän osui avauspelissään Hakaa vastaan.

”Alku oli hieno. Pelin jälkeen katsoin puhelintani, joka oli täynnä ystävieni viestejä. Ilves on uralleni hyvä paikka ja sarja on laadukas.”

Hänen potentiaalinsa jäi loppukauden aikana piiloon, mutta päävalmentaja Kallion mukaan sitä kuitenkin löytyy.

”Hän väläytteli ajoittain viime kaudella. Näemme, että hänessä on vielä isompi potentiaalia, odotamme häneltä tehoja.”

Ilvekseen on tulossa päävalmentajan mukaan vielä 4–5 uutta pelaajaa. Sopimuksia on kaikkiaan 16. Haussa on pelaajia jokaiselle pelipaikalle maalivahdista hyökkäykseen.

”Muutama avainpaikka on, mihin haemme. Sitten katsotaan, missä ollaan pelaajabudjetin suhteen ja minne tarvitaan täsmähankintoja.”

Ilveksen pelaajasopimukset julkaistiin Aamulehden suorassa lähetyksessä. Lähetyksen tallenne ja pelaajien sekä päävalmentajan haastattelut ovat katsottavissa aamulehti.fi/live.

