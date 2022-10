Jose Mourinhon lehdistötilaisuus Helsingissä aiheutti mediaryntäyksen – näin hän kommentoi vihaamaansa alustaa

Jalkapallon pelaaminen tekonurmella ei ole Jose Mourinhon mielestä jalkapalloa.

Helsinki

AS Roman joukkue saapui keskiviikkoiltana suoraan lentoasemalta Helsingin Töölön jalkapallostadionille tutustumaan torstain Eurooppa-liigan HJK-ottelun pelikenttään, mutta portugalilaisvalmentaja Jose Mourinho kävi vain kääntymässä inhoamallaan alustalla tekonurmella.

Vaikka Roma vei viime keväänä historiallisesti Konferenssiliigan mestaruuden, mahtui joukkueen kauteen pahaa haparointia. Konferenssiliigassa joukkue hävisi kahdesti Bodö/Glimtille norjalaisjoukkueen tekonurmikentällä, ja tappioista ensimmäinen tuli nöyryyttävästi 1–6-lukemin.

Tämän vuosituhannen menestyneimpiin valmentajiin kuuluva Mourinho ei ollut lehdistötilaisuudessa aikeissa puhua pelialustasta, mutta suostui vastaamaan suomalaismedian kysymykseen.

”En halua itkeä (kentästä), koska siitä ei ole hyötyä. Meidän on pelattava ja voitettava, eikä sillä ole väliä, pelaammeko nurmella, tekonurmella tai vaikka hiekalla”, siniseen huppariin ja verkkareihin sonnustautunut Mourinho sanoi.

Roman ja Mourinhon myöhäinen ennakkolehdistötilaisuus tarjosi kohtalaisen mediaryntäyksen. Töölön stadionin pienehkössä lehdistöhuoneessa oli paikalla arviolta 30–40 median edustajaa.

”Jos haluatte mielipiteeni, tekonurmella pelaaminen on kuin toinen laji. Se ei ole jalkapalloa vaan toinen laji. Alusta muuttaa paljon teknisen tason asioita”, toista kertaa Suomessa oleva Mourinho jatkoi.

Viime keväänä Mourinho kutsui Bodö/Glimt-puolivälieräottelun jälkeen tekonurmea vaaralliseksi alustaksi, joka aiheuttaa pelaajille vakavia loukkaantumisia.

”Emme ole lomalla”

Mourinho ja Roma ovat Helsingissä tiukassa paikassa, sillä joukkue on Eurooppa-liigan lohkossa vasta kolmantena, kolme pistettä HJK:ta edellä. Lohkon kaksi parasta joukkuetta etenee pudotuspeleihin, kolmas jatkaa Konferenssiliigan pudotuspeleihin.

Syyskuun puolivälissä HJK haastoi vieraskentällä Roman kunniakkaasti, mutta pistehaaveet romuttuivat Miro Tenhon aikaiseen ulosajoon.

”Meidän on voitettava, mutta siitä ei tule helppoa. Ensimmäisessä kohtaamisessamme meillä oli hankaluuksia ennen ulosajoa. Katsoin molemmat HJK:n kotiottelut Betisiä ja Ludogoretsia vastaan, eivätkä nekään olleet helppoja pelejä vieraille. Emme ole täällä lomalla. Ottelu on elintärkeä, koska haluamme pysyä tässä kisassa”, Mourinho painotti.

Portugalilaissuuruus kehui Pohjolan jalkapallon nykytasoa.

”Edellisten vuosien aikana Pohjoismaiden jalkapallo on kehittynyt nopeasti. Täältä tuli myös 20 vuotta sitten todella hyviä yksittäisiä pelaajia, mutta seurajoukkueita ei juuri ollut huipulla. Nyt näemme erittäin hyvin organisoituja ruotsalaisia, suomalaisia, tanskalaisia ja norjalaisia joukkueita”, Mourinho kuvaili.

Roman tämän kauden superhankinta Paulo Dybala on varmuudella torstain ottelusta sivussa. Argentiinalaishyökkääjä jännittää reitensä ja MM-kisakuntonsa puolesta.

Korona saapui mestari-HJK:hon

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela kertoi seuran tiedotteessa, että joukkuetta on kurittanut liigan päättymisen jälkeen flunssa- ja korona-aalto, joka on hellittämässä. Jukka Raitala on pelikiellossa HJK:n kauden viimeisestä kotiottelusta punaisen kortin takia, ja Valtteri Moren, Roope Riski ja Murilo ovat loukkaantuneiden listalla.

Koskela tiedostaa torstaisen iskun paikan.

”Olemme olleet hyviä kotona. Molemmissa aiemmissa (Eurooppa-liigan) peleissä olemme pystyneet kontrolloimaan peliä sekä pallollisena että pallottomana. Se antaa meille itseluottamusta, että pystymme tekemään samaa myös Romaa vastaan”, Koskela sanoi tiedotteessa.

Loppuunmyyty ottelu alkaa Töölön stadionilla torstaina kello 22.