FC Haka pelaa tällä viikolla satojen tuhansien eurojen ottelut – tässä tarkat summat, jotka europaikka toisi

FC Hakan toimitusjohtaja Olli Huttunen kertoo seuran nostavan pelaajabudjettiaan ensi kaudeksi.

Aamulehti

FC Hakalla on kuluvalla viikolla mahdollisuus varmistaa paluu jalkapallon eurokentille 14 vuoden tauon jälkeen. Valkeakosken futisylpeys kohtaa VPS:n keskiviikkona ja sunnuntaina miesten jalkapalloliigan eurofinaalissa. Otteluparin voittaja pelaa ensi kaudella Euroopan kolmostason kilpailun konferenssiliigan karsinnoissa.

Europaikka ei itsessään toisi Valkeakoskelle rekkalasteittain rahaa. Vuodesta 2021 pelatun konferenssiliigan jokaisesta karsintakierroksesta maksetaan joukkueille 100 000 euroa, minkä lisäksi putoamisen jälkeen seura saa palkkion, joka nousee sitä mukaa, mitä pidemmälle seura etenee.

Heti ensimmäisellä karsintakierroksella putoaminen toisi 100 000 euron lisäksi 150 000 euron putoamisrahan. Toisella karsintakierroksella putoamisraha on 350 000 ja kolmannella 550 000 euroa. Päättyvällä kaudella suomalaisjoukkueista FC Inter jäi avauskierrokselle, SJK putosi toisella ja KuPS viimeisellä, kolmannella karsintakierroksella.

”Menestymällä europelit alkavat näkyä kassassa, mutta sitä ei voi budjetoida. Aiomme nostaa pelaajabudjettia ensi kaudeksi joka tapauksessa. Se johtuu hyvästä kaudesta ja myynnistä, joka on noin 20 prosenttia viime kautta edellä”, FC Hakan toimitusjohtaja Olli Huttunen avaa.

Palkintosummat eivät kasvata seuran varoja täysimääräisesti, sillä euro-otteluista koituu myös merkittäviä kustannuksia.

”Tänä päivänä matkustaminen on erittäin kallista. [HJK:n toimitusjohtaja] Aki Riihilahti taisi sanoa, että heidän euromatkansa maksaa kierroksittain 50 000–150 000 euroa riippuen vastustajasta. Lisäksi osa palkintorahoista menee pelaajille”, Huttunen muistuttaa.

Hankala VPS

FC Hakan kausi on ollut menestys – kävi VPS-peleissä miten vain. Mustavalkoiset olivat miesten jalkapalloliigassa neljänsiä. Viimeksi Haka ylsi yhtä korkealle vuonna 2007 Huttusen valmentaessa. Europaikka olisi kirsikka kakun päälle, Huttunen kuvailee.

”Onhan tämä ollut huikea kausi. Olemme nousseet viime vuosina syövereistä takaisin Veikkausliigan huipulle", Huttunen iloitsee.

”Visiomme on, että 2020-luvulla taistelemme vuosittain europaikoista. Sikäli olemme menossa oikeaan suuntaan. 2020-luvulla haluamme myös sen 10:nnen Suomen mestaruuden.”

Menestyksen takana Huttunen näkee oikeanlaisia panostuksia.

”Nousimme kaudeksi 2020 Veikkausliigaan pelaajabudjetin ollessa noin 380 000 euroa. Nyt budjetissa on noin 200 000 euroa enemmän. Lähdimme kauteen 550 000 eurolla, jonka ylitimme hieman kesällä. Meillä on näin ollen mahdollisuus kamppailla paremmista pelaajista”, Huttunen taustoittaa.

”Olemme halunneet panostaa taustoihin enemmän vuosi vuodelta. Tälle vuodelle saimme [apuvalmentaja] Ossi Virran ’Temen’ (päävalmentaja Teemu Tainio) kaveriksi. Ossi on tuonut pelitapaamme ja pelaavuuteemme uutta ajattelua. Saimme myös Aleksi Tossavaisen henkiseksi valmentajaksi. Olemme nousseet monesti tappioista voittoihin loppuhetkien maaleilla. Siinä Aleksin työ varmasti näkyy. Valmennuksemme on nyt balanssissa.”

Kauden viimeinen vastustaja VPS on Huttuselle tuttu seura. Huttunen työskenteli vaasalaisten päävalmentajana vuodet 2012–15. VPS oli Hakaa etevämpi kesän keskinäisissä kohtaamisissa ottaen kahdesta pelistä yhden voiton ja tasapelin.

”Otteluparista odotetaan todella tarkkaa pelaamista. VPS on ollut meille hankala vastus. Vaasa on fyysinen ja suoraviivainen joukkue, jolla on pelkästään voitettavaa. He painavat suurella sydämellä, kuten näissä peleissä pitääkin”, Huttunen näkee.

Jutussa käytetyt konferenssiliigan palkintorahat ovat kuluvalta kaudelta 2022–23. Palkkiot saattavat muuttua ensi kaudeksi.