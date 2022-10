Erling Haalandin lähtö jätti Dortmundin vaikeuksiin – norjalainen maalihirmu kohtaa nyt entisen seuransa

Hradeckyn edustama Leverkusen kohtaa Mestarien liigassa keskiviikkona vieraissa Atleticon ja Kamaran Rangers Napolin.

Dortmund/Helsinki

Manchester Cityn maalitykki Erling Haaland palaa tiistaina vanhalle kotikentälleen, kun City kohtaa jalkapallon Mestarien liigassa Borussia Dortmundin.

Norjalaistähti Haaland viimeisteli Dortmundin paidassa 89 ottelussaan peräti 86 maalia, ja Cityssä tahti on vain kiihtynyt. Kesällä Cityyn siirtynyt Haaland on tehnyt pelkästään Englannin Valioliigassa 11 pelissään 17 osumaa.

Norjalaisen maalitykityksestä kertoo, että koko Dortmundin joukkue on tehnyt tällä kaudella Saksan Bundesliigassa vain yhden osuman enemmän kuin Haaland Valioliigassa.

”Erling Haaland on hyvä tyyppi ja uskomaton jalkapalloilija. Hänen lähtönsä oli hyvin tunteellinen. Hän on julmetun nopea, mutta huomenna meidän täytyy pysäyttää hänet”, kotijoukkue Dortmundin sveitsiläismaalivahti Gregor Kobel sanoi maanantaina Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle.

Dortmundilla on ollut vaikeuksia korvata Haalandin jättämää valtavaa aukkoa hyökkäyksessään.

Ajaxissa maaleja tehtaillut ja kesällä Dortmundiin siirtynyt Sebastien Haller toipuu kivessyövästään. Bundesliigassa joukkueen ykköstykki on ollut vasta 17-vuotias Youssoufa Moukoko, joka on tehnyt neljä maalia. Mestarien liigassa keskikenttämies Jude Bellingham on viimeistellyt neljästi.

Kummankin joukkueen tilanne on Mestarien liigassa hyvä, sillä City johtaa G-lohkoa ja on jo varmistanut jatkopaikkansa. Dortmund on lohkokakkosena viiden pisteen erolla takanaan oleviin Sevillaan ja FC Kööpenhaminaan, kun lohkovaihetta on kaksi kierrosta jäljellä.

Muissa tiistain peleissä Salzburg isännöi Chelseaa, Sevilla FC Kööpenhaminaa, Dinamo Zagreb AC Milania, Celtic Shahtar Donetskia, Leipzig Real Madridia, PSG Makkabi Haifaa ja Benfica Juventusta.

Keskiviikkona suomalaismielenkiintoa riittää ainakin Glen Kamaran edustaman Rangersin vierailussa Napolissa ja Lukas Hradeckyn Bayer Leverkusenin visiitissä Atletico Madridin kotikentällä.

Barcelonan maalitykki Robert Lewandowski kohtaa keskiviikkona entisen seuransa, kun vastaan tulee Bayern München. Cityn lisäksi Bayern, Club Brugge, Napoli ja Real Madrid ovat jo varmistaneet jatkopaikkansa.