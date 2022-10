Newcastle jatkoi vahvoja otteitaan ja kaatoi Tottenhamin – Arsenal jäi tasapeliin Southamptonia vastaan

Eddie Howen miehistö nousi Valioliigassa jo neljänneksi.

Lontoo/Helsinki

Newcastle on nähty viime vuosina jalkapallon Englannin Valioliigassa keskiviivan huonommalla puolella, mutta tämä kausi on alkanut Eddie Howen valmentamalta ryhmältä hyvin. Sunnuntaina vierasjoukkue Newcastle kaatoi Tottenhamin 2–1.

Voitto nosti Newcastlen sarjataulukossa Tottenhamin kantaan neljänneksi. Newcastle on tosin pelannut ottelun enemmän kuin seuraavilla sijoilla olevat Chelsea ja Manchester United.

Newcastlelle on tehty tällä kaudella Valioliigassa vain kymmenen maalia. Luku on sarjan pienin. Hyökkäyksessä Miguel Almiron on viimeistellyt komeasti kuusi osumaa.

Newcastlen nousun takana on myös rahaa, sillä perinteikäs seura siirtyi vuosi sitten Saudi-Arabian valtiollisen sijoitusrahaston Public Investment Fundin (PIF) omistukseen. Kauppa herätti runsaasti kritiikkiä Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteen takia. Joukkueeseen on tullut laatupelaajia, mutta suurimmat hankinnat ovat todennäköisesti vasta edessä.

Sunnuntaina molemmilla joukkueilla oli etsikkohetkensä ja maalipaikkansa, mutta Callum Wilsonin ja Almironin avauspuoliajan osumat riittivät vierasjoukkueelle voittoon. Avausmaalissa Wilson törmäsi Tottenham-maalivahti Hugo Lloris'n kanssa ja nosti sen jälkeen pallon verkon perukoille. Lloris saa ottaa osumasta osan nimiinsä. Almiron lisäsi vieraiden karkumatkaa komean nousunsa päätteeksi.

Harry Kane pukkasi 54. minuutilla kulmapotkutilanteessa Tottenhamin kavennuksen. Tottenhamille tappio oli toinen peräkkäinen liigassa.

Sarjakärki Arsenal tasapeliin

Päävalmentajalleen Steven Gerrardille tällä viikolla potkut antanut Aston Villa voitti Brentfordin 4–0. Kotijoukkue Aston Villan peräsimessä oli väliaikaisluotsi Aaron Danks.

Aston Villa karkasi avauspuoliajalla 3–0-johtoon Leon Baileyn yhdellä ja Danny Ingsin kahdella osumalla. Ingsin maaleista jälkimmäinen syntyi rangaistuspotkusta. Toisella puoliajalla Ollie Watkins laukoi loppunumerot.

Sarjakärki Arsenal jäi 1–1-vierastasapeliin Southamptonia vastaan. Lontoolaisjoukkue siirtyi 11. minuutilla johtoon Granit Xhakan laukauksella. Stuart Armstrong toi Southamptonin 65. peliminuutilla tasoihin.

Fulham kukisti Leedsin vieraissa 3–2 ja Leicester Wolverhamptonin vieraissa 4–0.