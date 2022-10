Ilveksestä lähtenyt Eetu Vertainen luo nyt uraa yllättävässä paikassa – ”Haluan katsoa, mihin rahkeet riittävät täällä”

Eetu Vertainen lähti Tampereelta jalkapallounelman perässä Skotlantiin, mutta löysi ilon pelaamiseen yllättäen Pohjois-Irlannista.

Aamulehti

Tampereen Ilveksestä kesällä 2021 maailmalle lähtenyt hyökkääjä Eetu Vertainen on löytänyt pelipaikan suomalaisittain eksoottisesta jalkapallosarjasta: Pohjois-Irlannista.

Vertainen on skotlantilaisen pääsarjaseuran St. Johnstonen sopimuspelaaja, mutta hän on toista kauttaan lainalla Linfieldissä, joka on Pohjois-Irlannissa mestaruuksia kahmiva suurseura, eräänlainen ”Pohjois-Irlannin HJK”.

Vertainen on pelannut alkukaudella kuudessa sarjaottelussa, joissa hän on tehnyt kolme maalia.

”Olen ihan tyytyväinen. Palasin kesäkuun puolivälissä ja tein hyvin maaleja harjoituspeleissä. Vastuuta voisi tulla enemmän, että saisi aloittaa joka pelin. On vaihdellut, olenko avauksessa vai aloitanko penkiltä, mutta meillä on paljon hyökkääjiä”, Vertainen summaa alkukauttaan.

Takana on myös värikäs eurorupeama. Linfield karsi ensin Mestarien liigaan, sitten Euroopan liigaan ja lopulta Konferenssiliigaan, mutta menetti niukasti lohkovaihepaikan Rigas FS:ää vastaan.

Vertainen siirtyi Britanniaan kesällä 2021, kun oli pelannut mainion alkukauden Tampereen Ilveksessä. Hyökkääjä oli siirtynyt Ilvekseen kasvattajaseurastaan HJK:sta, jossa kaksi edellistä kautta eivät olleet sujuneet toivotulla tavalla.

”Vuonna 2019 oli fiilis, että nyt tulee hyvä vuosi. Lähdin kauteen ykköshyökkääjänä, mutta maaleja ei tullut. Kehitys vähän tyssäsi. Oli hyvä vaihtaa maisemaa Ilvekseen, jossa sain uuden buumin tekemiseen”, Vertainen muistelee.

Hänellä on hyviä muistoja Tampereelta, vaikka aika Ilveksessä jäi pelimäärällisesti lyhyeksi. Vertainen esiintyi kaudella 2021 miesten jalkapalloliigassa 11 ottelussa, joissa hän teki neljä maalia.

”Minut otettiin joukkueessa hyvin vastaan ja sain pelata aika vapaata roolia hyökkäyksessä. Se sopi itselleni hyvin. Olin tosi tyytyväinen koko organisaatioon ja siihen, miten asiat hoidettiin. Oli paljon hyviä tyyppejä: Heli, Jallu, Toni ja muut”, Vertainen kehuu mainiten fysiikkavalmentaja Heli Rekimiehen, päävalmentaja Jarkko Wissin ja toimitusjohtaja Toni Hevonkorven.

Vertainen pelasi Wissin alaisuudessa. Wiss sai loppukesästä 2021 potkut. Hyökkääjä nautti Wissin valmennuksesta ja pelityylistä.

”Hyökkäsimme ja riistimme pallon aina, kun se oli mahdollista.”

Tunnelmallista Tammelaa hän ei päässyt pelaajana kokemaan Ilveksen nutussa, sillä stadion oli jo tuolloin remontissa ja joukkue pelasi Ratinassa.

”Se on aika iso stadion, ja siellä ovat yleisurheiluradat ympärillä. Katsomot ovat valitettavasti aika kaukana. Ihan hyvän fiiliksen sielläkin sai silti kotipeleissä”, Vertainen tuumaa.

Lue lisää: Kolme syytä, miksi Ilves sukelsi miesten jalkapalloliigassa huonoimpaan tamperelaissijoitukseen sitten vuoden 2000

Eetu Vertaisella on hyviä muistoja Tampereelta, vaikka aika Ilveksessä jäi lyhyeksi.

Vertainen siirtyi kesällä St. Johnstoneen, mikä ei osoittautunut peliajan näkökulmasta optimaaliseksi päätökseksi.

St. Johnstone oli voittanut edellisvuonna Skotlannin cupin ja liigacupin, ja joukkue pelasi europelejä. Vertaisen täytyi tehdä nopeasti päätös, hyväksyykö hän siirron St. Johnstoneen, jotta ehtii tarvittaessa joukkueen europeleihin mukaan.

”Oli muitakin vaihtoehtoja, mutta päädyin St. Johnstoneen. Minun olisi pitänyt päästä pelaamaan aika paljon, eikä se ollut ihan top 3 -jengi Skotlannissa. Se ei mennyt ihan niin kuin toivoin”, Vertainen sanoo.

Vertainen asuu nyt Belfastissa ja on viihtynyt hyvin Linfieldissä, jossa hän pelasi jo viime kaudella lainalla kymmenen peliä ja teki neljä maalia.

”Pelityyliltään täällä on hyvin samanlaista kuin Englannissa. Joukkueet pelaavat tosi kovaa ja menevät päädystä päätyyn”, Vertainen kuvailee.

Vertaisen sopimuksessa St. Johnstonen kanssa on optiovuosi, mutta hän ei ole varma tulevaisuudestaan. Isommassa kuvassa halu on jatkaa brittikentillä.

”Haluan katsoa, mihin rahkeet riittävät täällä. Nyt on fiilis, että pelaaminen on siistiä. Varmasti tulee eteen vielä uusia hyviä saumoja.”