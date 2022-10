Ilveksen puolustuspeli ei ole toiminut tällä kaudella miesten jalkapalloliigassa. Tamperelaisseura jäi alempaan jatkosarjaan, ja sen sijoitus on heikoin pääsarjassa pitkään aikaan.

Ilveksen päävalmentaja Toni Kalliolla on riittänyt viitottavaa jalkapallokauden aikana, kun Ilveksen puolustuspeli on takunnut. Kuva jatkosarjan VPS-pelistä.

Ilves on tehnyt miesten jalkapalloliigassa yhtä paljon maaleja kuin HJK ennen päätöskierrosta. Molemmat ovat osuneet 41 kertaa.

Silti HJK on Suomen mestari ja Ilves sijalla kymmenen, kun pelejä on jäljellä yksi. Ilveksen kausi päättyy sunnuntaina Oulussa.

Miksi Ilves on kyntänyt? Tulossa on huonoin sijoitus tuoreimmalla pääsarjajaksolla vuodesta 2015 eteenpäin. Nousija-Ilves oli vuonna 2015 kahdeksas, nyt joko yhdeksäs tai kymmenes. Edellinen heikompi tamperelaissijoitus oli TPV:n putoamiseen päättynyt 12:s sija kaudella 2000.

Kun tarkastelee tilastoja, otteluita ja kokoonpanoja, löytyy vastaksia Ilveksen puolustuspelin kipukohtiin.

Pelkkä tehtyjen ja päästettyjen maalien lukema kertoo paljon: Ilves on tehnyt viidenneksi eniten maaleja mutta päästänyt kolmanneksi eniten, 43 maalia. Viime kaudella Ilves päästi 34 osumaa.

Kun Toni Kallio tuli viime kaudella päävalmentajaksi, hän tiivisti puolustuspelin. Se mahdollisti Ilveksen nousun viidenneksi, vaikka maalinteko oli tervanjuontia. Koko kaudella Ilves teki vain 29 osumaa.

Niinpä uuden kauden alkaessa oletettiin, että juuri puolustuspeli olisi Ilveksen vahvuus. Hyökkäyspäähän tuotiin vahvistuksia tekemään maaleja, etunenässä Tuco ja Petteri Pennanen. Se onnistui.

Mutta sitten pettikin oma pää. Ilveksen heikko kausi tiivistyy kolmeen osa-alueeseen, jotka näkyvät päästettyinä maaleina.

Ilves-maalivahti Rasmus Leislahti on joutunut useasti kaivamaan pallon maalistaan tällä kaudella.

1. Surkeat loput ja johtoaseman puolustaminen

Maaliodottama eli xG on linjassa sen kanssa, että Ilveksen puolustus vuotaa. Tilastosivu Footystatsin mukaan Ilveksen maaliodottama on ollut sarjan kolmanneksi huonoin ja Ilves on päästänyt hieman alle kaksi maalia odottamaansa enemmän.

Peleissään Ilveksen päästettyjen maaliodottama on suurempi kuin tehtyjen maalien, eli olettavaa on pelin päättyminen tappioon. Ilveksen tehtyjen maalien odottama on 1,51 maalia per peli ja päästettyjen 1,64.

Pidemmän päälle suuri maaliodottama tarkoittaa paljon päästettyjä maaleja, ja niin kävi Ilveksellekin.

Kun maaliodottamasta siirrytään tarkastelemaan syvällisemmin, milloin maalit syntyvät, huomataan Ilveksen puolustuksen suuret ongelmat.

Toinen puoliaika ja etenkin viimeiset kymmenen minuuttia ovat olleet Ilveksen kaskessa suurin kanto, jota ei ole saatu revittyä pois. Johtoasema on vienyt Ilveksen kipsiin.

Ilves on päästänyt 23 prosenttia maaleistaan viimeisellä kympillä eli 80 minuutin ja pelin lopun välissä. Sinä aikana Ilves on menettänyt viidesti tasatilanteen tappioksi ja kerran voiton tasapeliksi.

”Ollaan oltu 70 minuuttia sarjan top 4 -joukkue mutta viimeiset 15–20 minuutin aikana hävitty toistakymmentä pistettä”, päävalmentaja Toni Kallio toteaa suoraan, mutta kertoo kausianalyysin olevan vielä kesken.

”Se on maksanut sen, että ollaan tässä tilanteessa.”

Ilves on voittanut koko liigakaudella vain kerran kaksi peliä putkeen. Siitä on vaikea rakentaa menestystä. Myös tasapelit ovat olleet iso vitsaus: seitsemän pistejakoa on sarjan suurin lukeman.

Ilves on hävinnyt kahdeksan kertaa 12:sta yhdellä maalilla. Se korostaa henkisen puolen haastetta: tiukoissa paikoissa joukkue ei ole pystynyt venymään, vaan ennemminkin toisin päin.

2. Taktinen muutos epäonnistui

Mennään vielä syvemmälle taktiselle tasolle. Ennen kautta Kallio linjasi Aamulehden haastattelussa, että taktisesti muutoksia tulee hyökkäyspeliin.

”Mennään eteenpäin, mutta pitää pystyä kontrolloimaan peliä pallon kanssa. Puolustuspelaaminen toimi meillä hyvin, ei tule varmaan isoja muutoksia”, Kallio totesi joulukuussa.

Sitä Ilves lähtikin toteuttamaan. Prässitasoja nostettiin, hyökkäyspeliä ja pallonhallintaa lähdettiin kehittämään. Kymmenen kuukautta myöhemmin Kallio toteaa, että askelia oikeaan suuntaan otettiin – se tosin maksoi puolustuspään vakauden.

”Se on valitettavasti aina pois jostain. Jos halutaan prässätä aktiivisemmin, pelitapa on sellainen, että tilanteenvaihtoja tulee nopeammin. Eikä olla oltu ihan parhaimmillaan niissä.”

Ilveksen taktiset muutokset siis epäonnistuivat. Peli ei parantunut, vaan puolustuspeli muuttui liikaa hyökkäystehojen kasvattamisen ehdoilla. Tulos näkyy sarjataulukossa.

”Ollaan hyväksytty ja tiedetty, että voi käydä näin. Ei se tietenkään ole ollut tavoite että omissa soi”, Kallio myöntää.

3. Suuri vaihtuvuus

Yksi iso haaste on ollut puolustuksen vaihtuvuus. Puolustuslinjaan ja keskikentälle ei ole löydetty koko kaudella ideaalia ryhmittymää, joka pysyisi pelistä toiseen.

Vaihtuvuutta on ollut liikaa tasaisuuden rakentamiseen, kun avauskokoonpano muuttuu pelistä toiseen.

”Sen myötä ei ole löydetty ratkaisua, että oltaisiin osattu pelata pelien lopussa”, Kallio pohtii.

”Jos joku kertois miksi niin on käynyt, muutettaisiin se heti.”

Ilveksen kapteenin Tatu Miettusen kausi on ollut vaikea kuten koko joukkueella ja vastuuta on tullut vaihtelevasti.

Kun kausi lähtee alamäkeen, luisua voi olla vaikea pysäyttää. Niin kävi Ilvekselle. Alkukauteen tulivat voitot SJK:sta ja VPS:stä.

Sen jälkeen voittosaldo on ollut murheellinen. Kissapedot ovat voittaneet vain sarjan kolme muuta heikointa joukkuetta IFK Mariehamnin, FC Lahden ja Helsingin IFK:n. Voisi todeta, että sillä voittosaldolla ei ansaitsekaan korkeampaa sijoitusta.

Surullisin virstanpylväs on se, että Ilves on ainoa joukkue, jonka liigan sarjajumboksi selvästi jäävä HIFK on voittanut tällä kaudella.

Kesäkuun 0–1-kotitappiota voi pitää yhdenlaisen kauden käännepisteenä. Siitä alkoi kahdeksan voitottoman kotipelin saldo.

Ensi kautta ajatellen Ilveksen seurajohdon ja valmennuksen on tehtävä isoja ratkaisuja, jotta puolustuspeli nousee tasolle, jolla voidaan menestyä.

Miesten jalkapalloliigan päätöskierros sunnuntaina 16.10. Kello 15 AC Oulu–Ilves ja kello 17 FC Honka–FC Haka.