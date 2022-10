Erling Haaland ei hyydy, vaikka kotihattutemppu jäi tällä kertaa tekemättä

Manchester City jatkoi murskaavaa virettään Valioliigassa. Myös Chelsea otti vakuuttavan voiton.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa ensimmäisen kautensa hurjalla maalitahdilla aloittanut Erling Haaland jatkoi maalailuaan, kun Manchester City möyhensi kotonaan Southamptonin 4–0.

Haalandin 65. minuutilla iskemä 4–0-maali oli hänen 15. osumansa Valioliigassa tällä kaudella. Liigaotteluita norjalaissensaatiolla on yhdeksän. Kaikkiaan Haaland on tehnyt Citylle 20 maalia, sillä Mestarien liigan kolmesta pelistään hänellä on viisi maalia.

Haaland teki kolmessa edellisessä Valioliigan kotipelissään jokaisessa hattutempun. Nyt mies jäi "vain" yhteen maaliin, ja City-valmentaja Pep Guardiola olikin "tuohtunut".

”Olen niin järkyttynyt, hän ei tehnyt kolmea maalia”, Guardiola virnuili.

”Ihmiset odottavat, että hän tekee kolme tai neljä maalia jokaisessa pelissä, mutta kyllä hän auttoi meitä kovasti jälleen.”

Citylle osuivat myös avausjaksolla maalinsa viimeistelleet Joao Cancelo ja Phil Foden sekä toisen puoliajan alkuvaiheissa liigakauden avausmaalinsa tehnyt Riyad Mahrez.

City otti sarjan kärkipaikan. Eroa sunnuntaina Liverpoolin kohtaavaan Arsenaliin on kaksi pistettä. Neljä peliä putkeen hävinnyt Southampton kärvistelee putoamisviivan tuntumassa.

Myös Newcastle, Chelsea ja Bournemouth kotivoittoihin

Myös muissa lauantain alkuillan peleissä nähtiin kotivoitot. Sarjavitonen Newcastle musersi Brentfordin peräti 5–1 Bruno Guimaraesin osuessa kahdesti, ja sarjanelonen Chelsea ilotteli Wolverhamptonin nurin 3–0.

Bournemouth puolestaan nousi toisella puoliajalla 2–1-voittoon Leicesteristä.

Lauantain iltaottelussa sarjan alkukauden yllättäjä Brighton taipui tappioon kotiyleisön edessä. Sarjassa kolmantena majaileva Tottenham pysyi Cityn ja Arsenalin tuntumassa, kun Harry Kanen 22. minuutin maali riitti 1–0-vierasvoittoon.

Kauden toisen tappionsa kärsinyt Brighton on kuudentena.