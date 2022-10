Ilveksen naisten päävalmentaja jalkapalloliigassa vaihtuu ensi kaudelle

Anssi Ylinen palaa Ilveksen päävalmentajaksi naisten jalkapalloliigaan.

Ilveksen naisten jalkapalloliigan joukkueen päävalmentaja vaihtuu ensi kaudelle. Ennen kuluneen kauden alkua 1+1-vuotisen sopimuksen tehnyt Juha-Pekka Berg ei jatka joukkueen päävalmentajana.

Rooliin nousee tuttu nimi Anssi Ylinen. Hän valmensi Ilvestä viime kaudella Mika Lahtisen lähdön jälkeen kesäkuusta kauden loppuun.

Nyt Ylinen tekee paluun päävalmentajaksi kauden tauon jälkeen. Hän toimii lisäksi tyttöjen ja naisten huippuvaiheen valmennuspäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut Ilveksen tyttöjen valmennuspäällikkönä.

”Innolla lähden taas mukaan. Olen viimeksi tainnut vuonna 2019 valmentaa koko kauden alusta lähtien”, Ylinen kertoo Ilveksen tiedotteessa.

”Joukkueesta voisin sanoa sen verran, että kun olin sen kolme, neljä kuukautta joukkueen mukana, niin se jäi mieleen, että pelaajat olivat todella sitoutuneita. Hyvä fiilis jäi edellisestä kerrasta.”

Ilves on naisten liigassa alemmassa jatkosarjassa ensimmäisenä ja näin ollen koko sarjassa seitsemäntenä. Edellispelissä Ilves voitti ONS:n 6–0 ja on varmistanut sarjapaikkansa ensi kaudeksi. Kautta on jäljellä kaksi ottelua.

”Vuosi naisten joukkueen mukana on ollut työntäyteinen. Päätökseeni siirtyä sivuun kauden loputtua vaikutti erityisesti elämäntilanteeni muutos. Sen vuoksi opettajan ja liigavalmentajan työn yhdistäminen kävi liian vaikeaksi”, Berg taustoittaa tilannetta Ilveksen tiedotteessa.