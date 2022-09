Huuhkajien on maanantaina näytettävä kuuluvansa B-liigaan – Pukille pitää tarjota parempia maalipaikkoja

Jos summataan Huuhkajien saldoa tähän mennessä Kansojen liigassa, niin viisi pistettä viidestä ottelusta näyttää heikolta suoritukselta. Orastavan taantuman alku pitää katkaista maanantaina.

Tiukille menee Huuhkajien taistelu paikasta Kansojen liigan B-liigassa sen jälkeen, kun se jäi 1–1-tasapeliin Romaniaa vastaan kotikentällä. Näyttää pahasti siltä, että maanantaina riittää vain voitto varmistamaan Huuhkajien paikan Kansojen liigan B-liigassa toisen kerran.

Maanantaina Romania lähtee hakemaan voittoa lohkovoiton varmistaneesta Bosnia ja Hertsegovinasta, mikä on tietenkin etu Romanialle. Huuhkajat välttäisi puolestaan voitolla varmuudella putoamisen C-liigaan ja varmistaisi samalla myös arvokkaan lohkon kakkossijan.

Mikäli Suomi selviäisi kakkoseksi, olisi sillä myös melko hyvät asetelmat lohkokakkosten vertailussa, sillä otteluita lohkonelosia vastaan ei huomioida vertailussa.

Yksi voitto voi kääntää tilanteen voitoksi ja toisaalta tappio voi merkitä pientä katastrofia.

Maanantain vierasottelu Montenegroa vastaan on todellinen näytönpaikka Huuhkajille ja sen valmennukselle. Siinä punnitaan, onko Huuhkajat B-liigan arvoinen joukkue.

Perjantaina Huuhkajat ei onnistunut pelisuunnitelmansa toteuttamisessa. Joukkueen tarkoituksena oli hallita palloa, mutta niin vain Romania pystyi pitämään palloa kotijoukkuetta paremmin. Suomi näytti pahimmillaan toisen jakson alussa pelaavan aivan seisovilla jaloilla.

Suomen maalin tehnyt tähtihyökkääjä Teemu Pukki antoi tunnustusta hyvälle vastustajalle.

”Romania on hyvä joukkue ja tykkää pitää palloa. Tänään he olivat siinä meitä parempia. Toisella jaksolla oli usein hetkiä, jolloin pidimme palloa hyökkäysalueella, ja he olivat ihan paniikissa. Meidän pitää olla parempia ja tehdä sitä pidemmän aikaa ja luoda paikkoja.”

”Ensimmäisellä jaksolla tuli taistelupalloja minulle ja Pikulle [Fredrik Jensenille]. Emme olleet tarpeeksi hereillä niissä. Niissä meidän pitää olla ehdottomasti parempia.”

Romaniaa vastaan Pukki ei päässyt hyökkäämään suuriin tiloihin tai päässyt puolustuslinjan taakse, ja näin ollen hänen parhaat avunsa jäivät hyödyntämättä.

Maali oli osoitus hänen ylivertaisesta viimeistelytaidostaan Suomen joukkueessa, ja sillä maalilla Suomi sai pisteen etumatkan Romaniaan nähden ennen viimeistä kierrosta.

Maanantaina Pukki pitää saada maalipaikoille paremmin kuin kotikentällä. Romaniaa vastaan hän käytti ainoan paikkansa.