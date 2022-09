Vahvistus tuli: Jarkko Wiss toimii FC Interin päävalmentajana ainakin kauden 2024 loppuun

Turkulainen FC Inter on tehnyt sopimuksen Ilveksen entisen päävalmentajan Jarkko Wissin kanssa. Wissin sopimus on 2+1-vuotinen.

Aamulehti

Useita vuosia Ilvestä valmentanut Jarkko Wiss, 50, nähdään välivuoden jälkeen jälleen ensi kaudella miesten jalkapalloliigassa päävalmentajana. FC Inter on tehnyt tamperelaislähtöisen Wissin kanssa kahden vuoden sopimuksen, johon sisältyy seuran optio kaudesta 2025. Wiss aloittaa pestissään marraskuun alussa tämän kauden päätyttyä.

Wiss valmensi Ilveksen jalkapalloliigassa SM-pronssille ja kertaalleen Suomen cupin voittoon. Hän sai potkut seurasta viime vuoden elokuussa luottamuspulan takia.

Valmentaja kertoo Interin tiedotteessa saaneensa viime vuoden jälkeen paljon yhteydenottoja, mutta turkulaisseurasta hän kiinnostui heti.

”Seurassa on hallinnollinen puoli kunnossa, se on hyvin johdettu ja struktuuri stadioneineen on hieno. Interissä on aina ollut hyviä pelaajia ja seuralle on syntynyt hyvä kannattajapohja suhteellisen lyhyessä ajassa. Turussa olen saanut kokea sähköisiä otteluita monesti”, Wiss kommentoi Interin verkkosivuilla.

Ilves-pestinsä jälkeen Wiss on toiminut asiantuntijana jalkapallolähetyksissä. Sitä kautta pelaajat ovat tulleet hyvin tutuiksi.

”En ole voinut maata laakereilla ja olen nähnyt, kuinka pelaajat kehittyvät ja samalla saanut miettiä syitä, miksi jotkin seurat menevät ylös ja toiset alas.”

Aamulehti kertoi MTV:n tietoihin pohjautuen keskiviikkona, että Inter on palkkaamassa Wissin. Kun Inter hävisi Suomen cupin loppuottelun KuPSille, seura tiedotti, ettei espanjalaisvalmentaja Miguel Grau jatka päävalmentajana. Apuvalmentajana toiminut Ramiro Munoz kantaa valmennusvastuun loppukauden ajan.