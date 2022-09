Ilves on miesten jalkapalloliigassa vaikeassa tilanteessa, kun peli ei kulje ja kannattajat vaativat päävalmentajan vaihtamista.

Osalla Ilveksen kannattajia kiehahti yli, kun taas oli tulossa nolla pistettä heikolla esityksellä miesten jalkapalloliigassa.

Ilves hävisi sunnuntaina alemman jatkosarjan avauksessa 2–3 Vaasan Palloseuralle ja 88 minuutin kohdalla Ratinan stadionilla kaikui Ilveksen alakulon tiivistävä rytmikäs faniryhmän huuto: ”Köpi ulos! Köpi ulos! Köpi ulos!”

Köpillä viitataan Ilveksen päävalmentajaan, entiseen maajoukkuepuolustajaan Toni Kallioon.

Ilves on alisuorittanut odotuksiin nähden pahasti tällä kaudella. Viime kauden viides sija ja talvella tehdyt muutama iso satsaus, etunenänässä kokeneet menestyjät Petteri Pennanen ja Tuco, nostattivat odotuksia.

Nyt Ilves jäi kuuden parhaan ulkopuolelle ja loppukauden isoin tavoite on karsintojen välttäminen. Ennen kaikkea kotikentällään Ilves on ollut surkea, alla on seitsemän peliä ilman kotivoittoa.

Ilveksen päävalmentaja Toni Kalliolla ja joukkueella on ollut haastava kausi.

Taustaksi täytyy muistaa se, että Kalliolla on nyt ensimmäinen täysi kausi päävalmentajana. Viime kaudella Ilves teki ison peliliikkeen kesken kauden ja antoi potkut seuraa usean kauden menestyksekkäästi johtaneelle Jarkko Wissille.

Kallio käänsi kurssia, tilkitsi puolustuksen ja Ilves oli viides.

Tällä kaudella Kallio pääsi rakentamaan omannäköisensä joukkueen ja alla oli jo totuttelua puolisen kautta. Lisäksi Ilves teki selvän muutoksen pelaajahankintastrategiaansa: Wissin johdolla seura kehitti useana vuonna omia kasvatteja eurokentille, mutta kokeneet tähtinimet puuttuivat. Nyt niitä hankittiin, kun taas omien kasvattien roolit ovat jäänyt viime kausia pienemmiksi.

Pöydän piti olla katettu. Missä on tulos, paraniko tilanne valmentajaa vaihtamalla, voisi kysyä, kun Ratinan suvannossa on virrannut vettä hieman enemmän.

Peli ei ole kehittynyt ja tulokset ovat heikentyneet. Pelitapa ei myöskään ole ihastuttanut. FC Haka on porhaltanut vauhdilla ohi Pirkanmaan ykköseksi.

Ilvestä odottaa lähitulevaisuudessa paluu uudelle Tammelan stadionille. Tämän kauden suunta on 180 astetta siitä, missä seurajohto haluaisi keltapaitaisen perinneseuran nyt seilaavan. Ilves on suurseura historiansa ja juniorituotantonsa avulla, mutta sen pitäisi pystyä selvästi parempaan myös pääsarjassa.

Ilveksen seurajohdolla on edessä isojen päätöksien ja tiukan analyysin alkutalvi, kunhan kulunut kausi saadaan päätökseen. Kuka valmentaa Ilvestä ensi kaudella? Kuka on oikea taho luotsaamaan Ilvestä uudessa Tammelassa ja minkälaista jalkapalloa Ilves-johto haluaa seuran pelaavan?

Äänekkäimpien fanien mielipide kuultiin jo.