Erling Haaland vertasi upeaa maaliaan Zlatan Ibrahimovićin taiturointiin: ”Toivottavasti hän on ylpeä”

Norjalainen sensaatio Erling Haaland jatkoi maalitehtailuaan Mestarien liigassa. Sekä Haaland että Manchester Cityn valmentaja Pep Guardiola puhuivat ottelun jälkeen Zlatan Ibrahimovićista.

Jalkapallokentillä tuhojaan niin Mestarien liigassa kuin Englannin Valioliigassa tekevä Erling Haaland jatkoi maalitehtailuaan keskiviikkona upealla tavalla.

22-vuotias norjalaistähti viimeisteli Manchester Cityn 2–1-voittomaalin entisen seuransa Borussia Dortmundin verkkoon suorituksella, jollaisia on aiemmin nähty muun muassa Zlatan Ibrahimovićilta ja Johan Cruyffilta.

Haaland taituroi João Cancelon keskityksen tolppien väliin puolustajien ympäröimänä suoraan ilmasta.

”Se oli ihana maali ja vaikea ottelu. Olen varmaan oppinut rakkaalta maanmieheltäsi Zlatanilta”, Haaland sanoi ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan C Moren haastattelussa urheilutoimittaja Olof Lundhille. ”Toivottavasti hän on ylpeä tästä maalista.”

Cityn valmentaja Pep Guardiola vertasi ottelun lehdistötilaisuudessa suojattiaan ruotsalaistähteen, jota valmensi FC Barcelonassa.

”Ajattelin välittömästi rakasta ystävääni Ibrahimovićia, jolla on uskomaton kyky nostaa jalkansa kohti korkeuksia. Erling on siinä suhteessa melko samanlainen kuin hän: hän on elastinen ja ketterä, pääsee palloon ja saa sen maaliin”, Guardiola sanoi.

Haaland nousi keskiviikkona historian nuorimmaksi pelaajaksi, joka on tehnyt Mestarien liigassa maalin sekä samalle seuralle että kyseistä seuraa vastaan.

Hurjavireinen Haaland teki ennätyksensä 22 vuoden ja 55 päivän ikäisenä eli hieman nuorempana kuin Álvaro Morata, joka oli tehnyt maalin sekä Real Madridille että espanjalaisjätin verkkoon 22 vuoden ja 194 päivän ikäisenä.

Haaland on pelannut Mestarien liigassa 21 ottelua ja tehnyt 26 maalia.