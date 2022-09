Huuhkajien Kansojen liigan päätöspeleissä vielä isoja panoksia – AC Milaniin siirtynyt huippulupaus pohtii vielä maajoukkuettaan Saksan ja Suomen välillä

Maajoukkueryhmässä kaksi uutta miestä ja kolme pitkältä tauolta palaavaa.

STT

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on tiukan paikan edessä, kun Kansojen liigan lohko pelataan päätökseensä. Kesäkuun neljän ottelun rupeamastaan neljä pistettä koonneella Suomella on kaikki mahdollinen vielä saavutettavana, mutta menetettävääkin on.

Kansojen liigan B-divisioonan lohko 3 päättyy Huuhkajien osalta kotipeliin Romaniaa vastaan Olympiastadionilla 23. syyskuuta ja vierasotteluun Montenegrossa 26. syyskuuta. Suomi voi kaiken mennessä kohdilleen jopa voittaa lohkon, jossa edellä ovat neljä pistettä enemmän koonnut Bosnia-Hertsegovina ja kolme pistettä Huuhkajia karussa oleva Montenegro.

Putoajan paikalla oleva Romania on pisteen perässä Suomea, kiitos kotivoittonsa Huuhkajista.

”Kaksi äärimmäisen tärkeää peliä edessä. Voittamalla lohko on mahdollisuus päästä EM-karsinnan pudotuspeleihin (lisämahdollisuus kisapaikkaan), ja meillä on teoriassa mahdollisuus voittaa lohko. Mutta nämä molemmat on voitettava, ja se on iso haaste”, päävalmentaja Markku Kanerva mietti keskiviikkona julkistaessaan joukkueen Romania- ja Montenegro-peleihin.

”Lohkon kakkossijallakin on merkitystä, ajatellen tulevia EM-karsintoja ja niiden (arvonta)korijakoja. Ja sitäkin kautta voi päästä noihin EM-pudotuspeleihin. Joten ykköstavoite näihin on kuusi pistettä (eli voitot molemmista), tuota putoamispeikkoa ei mietitä”, Kanerva täydensi vielä viitaten eri vaihtoehtoihin tasaisessa lohkossa.

Poissaoloja ja uusia pelaajia

Kanervan 26 pelaajan ryhmässä on seitsemän muutosta kesäkuun peleistä. Kuten aina, loukkaantumiset ovat maajoukkueluotsin kiusana: sivussa ovat Daniel O'Shaughnessy, Lassi Lappalainen, Urho Nissilä ja tuoreet loukkaantujat Jesse Joronen ja Sauli Väisänen.

Jorosen tilalle maalivahtikolmikkoon nousi parikymppinen Viljami Sinisalo. Toinen A-maajoukkueen täysin uusi kasvo on HJK-puolustaja Arttu Hoskonen.

”Sinisalo esitti (alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa) hyviä otteita ja samoin myös seurajoukkueessaan Burton Albionissa. Hoskonen on pelannut mallikkaasti HJK:ssa, ennen kaikkea kansainvälisissä peleissä”, Kanerva mainosti tulokkaita.

Huuhkajiin puolestaan palaavat Pyry Soiri, Kaan Kairinen ja Fredrik Jensen, joilla kaikilla viimeisin maaottelu on viime syksyltä.

Kanervalla oli kerrottavaa myös Jasin Assehnounista ja Malick Thiawista, joilla on valinnanvaraa maajoukkueen suhteen. Assehnoun, 23, on päättänyt tavoitella paikkaa Marokon maajoukkueessa, mutta AC Milaniin siirtynyt ja ensi kesänä Saksaa nuorten EM-kisoissa edustava toppari Thiaw, 21, ei ole vielä lyönyt lukkoon aikuisten maajoukkuettaan.

”Assehnounilla on mahdollisuus edustaa myös Marokkoa, ja hän on päättänyt satsata siihen. Thiaw haluaa kokea (alle 21-vuotiaiden) EM-kisat (Saksan riveissä), mutta hän ei ole poissulkenut vaihtoehtoja ajatellen A-maajoukkuetta. Mielenkiintoinen pelaaja, katsotaan miten ura AC Milanissa etenee”, Kanerva totesi.

Kansojen liigaa Suomi–Romania 23.9. ja Montenegro–Suomi 26.9.