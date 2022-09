Tampere United kohtaa miesten jalkapallon Kakkosen ottelussa KaaPon sunnuntaina kello 16. Aamulehti näyttää ottelun suorana Pyynikiltä.

Toni Toijala on ollut TamU:n tehokkain maalintekijä tällä kaudella. Hänellä on tilillään kahdeksan osumaa.

Kakkosessa pelaava Tampere United kohtaa Kaarinan Pojat Pyynikin urheilukentällä sunnuntaina kello 16. Aamulehti näyttää ottelun suorana lähetyksenä Lauri Olkkosen selostuksella.

TamU lähtee otteluun vahvana ennakkosuosikkina. Joukkue otti viime lauantaina maukkaan kotivoiton HJS:sta ja kamppailee edelleen paikasta nousukarsintasarjassa. KaaPon kausi taas on mennyt penkin alle. Joukkue on lohkojumbo 7 pisteellään, ja sillä on allaan lohduton neljän ottelun tappioputki.