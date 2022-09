Kahdella tähtihyökkääjällä edessä erikoinen tilanne Mestarien liigassa, kun vastassa ovat vanhat seurat: ”Meitä on varoitettu”

Barcelona vierailee Mestarien liigassa Bayernin kotikentällä ja City isännöi Dortmundia.

STT

Erling Braut Haaland ja Robert Lewandowski ovat jalkapallomaailman tämän hetken luultavasti pelätyimmät hyökkääjätähdet, ja tällä viikolla he yrittävät jatkaa maalitehtailuaan entisten seurojensa kustannuksella.

Lewandowskin edustama Barcelona kohtaa jalkapallon miesten Mestarien liigassa Bayern Münchenin tiistaina vieraissa ja Haalandin Manchester City isännöi Borussia Dortmundia keskiviikkona.

Vielä viime kaudella Lewandowski mätti maaleja Bayernille ja Haaland Dortmundille.

”Meitä on varoitettu”, Bayernin urheilujohtaja Hasan Salihamidzic sanoi Lewandowskin vireestä AFP:n mukaan.

Haalandin ja Lewandowskin alku uusissa seuroissaan on ollut loistava.

Puolalaistähti Lewandowski on tehnyt Espanjan liigassa viidessä pelissään kuusi maalia. Mestarien liigassa Lewandowski teki hattutempun, kun Barcelona murskasi C-lohkon avauspelissään Viktoria Plzenin 5–1.

Norjalaispyssy Haaland on tehnyt Citylle Englannin Valioliigassa kuudessa ottelussaan peräti kymmenen maalia. Mestarien liigan kautensa City aloitti G-lohkossa 4–0-vierasvoitolla Sevillasta Haalandin kahden maalin siivittämänä.

Bayern ollut Barcelonalle tyly

Puolalaistähti Robert Lewandowski pelaa tällä kaudella FC Barcelonassa.

Bayernin alkukausi on sujunut odotuksia vaisummin Saksan Bundesliigassa, sillä joukkue on jäänyt kolmessa viime ottelussaan tasapeliin. Yhteensä 12 pistettä kerännyt müncheniläisjätti on sarjataulukossa kuuden kierroksen jälkeen kolmantena.

Mestarien liigan avauksessaan Bayern voitti Milanon Interin vakuuttavasti vieraissa 2–0. Barcelonan viime vuosien muistot Bayern-otteluista ovat karmeita.

Viime kaudella Bayern voitti Barcelonan Mestarien liigan lohkovaiheessa kahdesti 3–0. Tuoreessa muistissa on myös kauden 2019–2020 puolivälierien 2–8-murskatappio Bayernille.

Taloushuolien painama Barcelona näyttää kuitenkin saaneen pelijuonesta jälleen kiinni. Joukkue on Espanjan liigassa toisena kerättyään viidestä ottelustaan neljä voittoa ja yhden tasatuloksen.

Suomalaispelaajista Lukas Hradeckyn edustama Bayer Leverkusen isännöi tiistaina B-lohkossa Atletico Madridia ja Glen Kamaran Rangers keskiviikkona A-lohkossa Napolia.

Rangersin ja Napolin kohtaamisen oli määrä olla jo tiistaina, mutta ottelua siirrettiin vuorokaudella kuningatar Elisabetin kuoleman aiheuttaman poliisiresurssien vähyyden takia.

Jalkapallon Mestarien liigaa tiistaina ja keskiviikkona. C More näyttää otteluita.