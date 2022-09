Aatu Hakala torjui FC Hakalle taisteluvoiton FC Lahdesta – Joukkue himoitsee pääsyä eurokentille: ”Kyllä se varmaan monen ajatuksissa on käynyt”

FC Haka löi miesten jalkapalloliigan runkosarjan päätöskamppailussa FC Lahden 1–0. Loppukauden unelmana ylemmässä loppusarjassa on paikka ensi vuoden Konferenssiliigan karsintoihin.

FC Hakan maalivahti Aatu Hakala on tunnettu hyväntuulisuudestaan. Hymy irtoaa helposti myös kovimpien harjoitusten yhteydessä.

Sunnuntaina Hakalan suupielet olivat vielä tavallista leveämmällä. Hakan vahti otti tukun tärkeitä torjuntoja ja pohjusti niillä valkeakoskelaisille maukkaan voiton vieraskentällä FC Lahdesta maalein 1–0.

Kerran Lahti sai pallon hänen ohitseen, mutta kapteeni Niklas Friberg pelasti maaliviivalta.

”Sitä varten topparit ja pakit ovat, että he hoitavat ne pallot, jos minä en niitä saa. Puolustuksemme toimi kokonaisuutena hyvin, kun yhtään ei mennyt omiin”, Hakala kiitti pelikavereitaan.

Voittomaalin iski Oliver Whyte Tino Purmeen määrämittaisesta ja oikein ajoitetusta keskityksestä FC Lahden puolustuksen selustaan.

”Treenikentältä tuttu kuvio, joka Whyte päätti viileään viimeistelyyn”, Hakala huomasi.

FC Hakan peliesitys ei ollut säkenöivintä, mutta jälleen kerran se pystyi kääntämään ottelun edukseen lopussa.

”Tämä on juuri se suurin ero viime ja tämän kauden joukkueemme välillä. Nyt jokainen pelaaja uskoo loppuun saakka voittomaalin tai joskus tasoituksen tekemiseen. Ja tosi usein se toivottu palkinto on sieltä tullut.”

Vaihtopenkiltä ratkaisijoita

Tärkeä tekijä Hakan loppuhetkien nousuissa on ollut myös mainio vaihtopenkki. Siellä on ollut sekä tuoreita että erityylisiä pelaajia, joka on antanut Teemu Tainiolle mahdollisuuksia tehdä tarvittavia muutoksia.

Haka on löytänyt vaihdoilla uuden vaihteen peliinsä.

Valkeakoskelaisten joukkueen kesken päätetty tavoite ennen kautta oli sijoittuminen kuuden parhaan joukkoon ja olla Pirkanmaan ykkösseura.

”Top 4 -joukkoon mahtuminen on siitä vielä pari pykälää kovempi juttu, mutta eihän kausi vielä tähän pääty. Nythän niistä sijoituksista vasta aletaan pelata.”

Onko joukkueessa jo puhuttu mahdollisesta paikasta eurokentille ensi kaudella?

”Ei yhteisesti, mutta kyllä se varmaan monen ajatuksissa on käynyt. Itse en ihan tarkkaan edes tiedä, mikä se systeemi on. Pitää vaan voittaa tarpeeksi monta ottelua, niin sittenhän se selviää”, Hakala suunnittelee.

Hakala odottaa innolla ylemmän loppusarjan pelejä.

”En ole vastaavia ikinä päässyt kokemaan, mutta tuntuu mahtavalta, kun jokainen ottelu on tavallaan kuuden pisteen peli. Mikäpä sen parempaa pelaajien kannalta.”

”Samalla pääsemme tarjoamaan upeasti meitä koko kauden tukeneelle yleisölle lisää ainutlaatuisia elämyksiä. Heidän avullaan olemme menestyneet kotiotteluissa ihan eri tavalla kuin aiemmilla kausilla”, Hakala kiittää.