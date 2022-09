Haka onnistui nappiin siirtomarkkinoilla ja otti niskalenkin Ilveksestä – Näin uudet hankinnat ovat tällä kaudella pelanneet

Miesten jalkapalloliigan runkosarja päättyy pian ja jatkosarjat alkavat. Tarkastelussa ovat Hakan ja Ilveksen tämän kauden uudet pelaajahankinnat.

FC Haka oppi viime kaudesta, otti siirtomarkkinoilla hallitut riskit, hankki pelaajia oikeille paikoille ja nauttii nyt menestyksestä miesten jalkapalloliigassa.

Kun runkosarjaa on jäljellä yksi kierros, tiedetään Hakan jatkavan kauttaan yläloppusarjassa ja Ilveksen alemmassa loppusarjassa.

Jo tässä kohtaa Hakan kautta voidaan pitää selvänä onnistumisena ja Ilveksen ainakin yhtä selvänä pettymyksenä.

Voimaa hyökkäyksessä

Hakassa tiedettiin, että tällä kaudella hyökkäyspään hankintojen on onnistuttava. Viime kausina yläkertaan oli yritetty ulkomaalaisia arpoja ja Eero Markkasta.

Tällekin kaudelle hankittiin peräti neljä ulkomaalaista, mutta onnistumisprosentti on ollut upea.

Hakan valmentaja Ossi Virta totesi Aamulehden haastattelussa 14 liigamaalia tehneen skottikärki Lee Erwinin olevan sarjan paras pelaaja eikä varmasti ole ainakaan kaukana.

Erwin on ollut huippulöytö ja olisi suuri yllätys, jos hän jatkaa Suomessa ensi kaudella. Lisäksi lainan jälkeen hankittu neljän maalin Logan Rogerson ja seitsemän maalin Stavros Zarokostas ovat olleet avainpelaajia. Oliver Whyte on jäänyt rotaatiopelaajaksi, mutta siinäkin roolissa tasollinen loikka on iso viime kausiin verraten.

Uuden-Seelannin maajoukkuepelaaja, laitahyökkääjä Logan Rogerson on tehnyt Hakalle neljä maalia ja ottanut isoa roolia hyökkäyspelissä maalipörssin kärjen Lee Erwinin kanssa.

Hakan tämän kauden hankinnat ovat tehneet yhteensä 29 maalia. Joukkue on osunut 35 kertaa. Suhdelukua voidaan pitää loistavana.

Ilveksen tämän kauden hankinnat ovat tehneet 21 osumaa joukkueen 30 maalista. Myös Tampereella hyökkäyspää laitettiin uusiksi. Kesken kaudenkin on tuotu uutta voimaa, mikä kertoo, että seura ei ole täysin onnistunut. Jorn Vancamp on yksi 2010-luvun isoimpia floppeja.

Ilman vahvaa kautta pelaavaa hyökkäyspelin maestroa Petteri Pennasta Ilves taistelisi karsijanpaikan välttämisestä. Pennanen on tehnyt kahdeksan maalia ja ollut lähes kaikki kaikessa Ilvekselle.

Petteri Pennanen on tällä kaudella pelannut 21 peliä ja niissä 1890 minuuttia.

Tucon kolme maalia on selvästi iso pettymys viime kauden maalikuninkaalle. Kai Meriluodon seitsemän osumaa on positiivinen yllätys, mutta nuoren kärjen meno on syksyä kohti hyytynyt pahasti: kesäkuun alun jälkeen on tullut vain yksi maali.

Ilves hankkikin Adam Larssonin ja Djair Parfitt-Williamsin, jotka ovat avanneet maalihanansa. Alempaan jatkosarjaan Ilveksellä löytyy kyllä hyökkääjiä, mutta päävalmentaja Toni Kallion haaste on saada ainakin yksi kärki maalivireeseen.

Keskikentälle löydöt

Hyökkääjähankintojen lisäksi Haka on löytänyt toimivammat palat keskikentälle.

Laatupelaajaksi tupsukorviin palannut Yusif Moussa on kärsinyt vammoista ja hänen panoksensa on jäänyt hyvin vajaaksi. KuPS-laina Axel Vidjeskog oli terävä, mutta Ilveksen kannalta harmillisesti hänen lainaansa ei saatu jatkettua. Keskikentältä onkin puuttunut läpi kauden laatua ja leveyttä.

Haka teki nappihankinnan Ykkösen TPS:stä. Atte Sihvonen on pystynyt pelaamaan vain 13 ottelua, mutta on avannut niistä jokaisen. Sihvonen on ollut valmennuksen luottonimi. Myös kesken kauden tulleet lainapelaajat Jude Arthur ja Elias Mastokangas ovat istuneet komeasti Haka-nippuun.

Keskikenttäpelaaja Atte Sihvonen on Hakan luottopelaajia.

Arthur ei pelannut SJK:ssa minuuttiakaan, mutta avannut Hakassa neljä peliä viidestä. Voi miettiä, mitä päävalmentaja Teemu Tainio on saanut hänestä enemmän irti kuin SJK:n Joaquín Gómez.

Haka-hankinnoista toppari Anthony Herbert on jäänyt pienelle vastuulle ja ollut sikäli pettymys. Samalla se kertoo siitä, että Haka löysi toimivan sapluunan alakertaan, jota ei haluta rikkoa. Vigori Gben kausi päättyi jo avauspelin loukkaantumiseen. Gben Ilveksessä korvannut Aapo Mäenpää on ottanut heti ison roolin.

Ilveksen Aapo Mäenpää otti ison roolin oikeana laitapuolustajana.

Jatkumoa

Ilves toi loppukesästä sisään nuoria pelaajia, joille sorvattiin sopimukset tai optiot ensi kaudelle. Ajattelu on viisasta ja loppukausi on nyt aikaa sisäänajolle. Tuoreimpien tulokkaiden Emmanuel Patutin, Najeeb Yakubun ja Parfitt-Williamsin onnistumiset tiedetään vasta, kun heidän roolinsa ensi kaudella selviää.

Haka toimi viime kaudella samoin Donaldo Ackan ja Rogersonin kanssa.

Ennen kuin seurajohto pääsee rakentamaan taas tosissaan uuden kauden joukkuetta ja miettimään seuraavia hankintoja, on loppukaudella paljon pelattavaa.

Hakalle europelipaikka olisi mestaruus. Ilves puolestaan voisi pestä hieman kasvojaan pääsemällä mukaan europudotuspeleihin. Kun paluu Tammelaan lähestyy, Ilves ei voi toista kertaa hävitä Hakalle siirtomarkkinoilla 100–0.