Mestarien liigassa on viisi suursuosikkia – Nouseeko Manchester City maalitykki Haalandin avulla viimein ykköseksi?

Jalkapallon Mestarien liigan lohkovaihe pyörähtää tiistaina käyntiin.

STT

Manchester City on aloittanut kautensa jalkapallon Englannin Valioliigassa tappioitta, ja nyt manchesteriläisjätti yrittää siirtää entistä vahvemman vireen Mestarien liigaan.

Miesten Mestarien liigan lohkovaihe pyörähtää käyntiin tiistaina, ja City on tälläkin kaudella yksi suurimmista voittajasuosikeista. Cityn toiveita nostaa norjalaishyökkääjä Erling Braut Haaland, joka on ollut Valioliigassa huikeassa maalivireessä.

Haaland saapui Cityyn kesällä ja on viimeistellyt kuudessa liigaottelussaan kymmenen osumaa. Aiemmilla kausilla hän on ollut Mestarien liigassa hämmästyttävässä vireessä, sillä 19 pelissä on syntynyt peräti 23 maalia Borussia Dortmundille ja Salzburgille.

City on jäänyt nuolemaan näppejään Mestarien liigassa, vaikka se on päässyt lähelle himoittua pokaalia.

”Elämäni ei riipu Mestarien liigasta. Haluaisin tehdä sen, kuten kaikki muutkin, mutta se ei ole pakkomielle”, Cityn päävalmentaja Pep Guardiola sanoi Mestarien liigan voittamisesta Eurosportin mukaan.

City aloittaa urakkansa tiistaina vieraspelillä Sevillaa vastaan. G-lohkon muut joukkueet ovat FC Kööpenhamina ja Dortmund, joten Haaland kohtaa edellisen seuransa.

”Luulen, että hän on iloinen voidessaan palata paikkaan, joka oli niin tärkeä hänelle”, Guardiola sanoi Haalandin pelaamisesta Dortmundia vastaan Cityn kotisivuilla.

Cityn Erling Haaland on aloittanut jalkapallon Englannin Valioliigassa hurjalla maalimäärällä tekemällä kymmenen maalia kuuteen peliin.

Kaksi suomalaista mukana

Mestarien liigan suurimpia voittajasuosikkeja ovat viime vuosilta tutut jalkapallojätit, kuten City, Real Madrid, PSG, Liverpool ja Bayern München.

Hallitseva mestari Real Madrid aloittaa tiistaina urakkansa vierasottelulla Celticiä vastaan. Madridilaiset pelaavat F-lohkossa, jossa ovat myös Leipzig ja Shahtar Donetsk. Ennakkoon yksi kovimmista lohkoista on C, jossa ovat Bayern, Barcelona, Milanon Inter ja HJK:n karsinnoissa pudottanut Viktoria Plzen.

Lohkovaiheessa nähdään myös suomalaisväriä, sillä Glen Kamaran Rangers ja Lukas Hradeckyn Bayer Leverkusen ovat kilpailussa mukana.

Rangers pelaa A-lohkossa Liverpoolin, Ajaxin ja Napolin kanssa, joten sen jatkopaikka olisi yllätys. Leverkusen on B-lohkossa yhdessä Atletico Madridin, Porton ja Club Bruggen kanssa.

Lohkojen kaksi parasta etenevät pudotuspeleihin ja kolmoset jatkavat urakkaansa Eurooppa-liigassa. Lohkovaihe on Qatarin MM-turnauksen takia normaalia lyhyempi. Avauskierros on viime vuotta aiemmin, ja päätöskierros pelataan jo 1.–2. marraskuuta.

Lohkovaihe alkaa tiistaina otteluilla, joissa Dinamo Zagreb isännöi Chelseaa, Dortmund FC Kööpenhaminaa, Salzburg AC Milania, Celtic Real Madridia, Leipzig Shahtar Donetskia, Sevilla Manchester Cityä, PSG Juventusta ja Benfica Makkabi Haifaa.

Loput joukkueet aloittavat lohkourakkansa keskiviikkona.

Mestarien liigan avauskierros tiistaina ja keskiviikkona, C More näyttää otteluita suorana.