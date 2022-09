Brighton mätti viisi maalia Leicesterin verkkoon, jonka surkea alkukausi muuttui entistä vaikeammaksi

STT

Englannin Valioliigan kärkipäässä on yllätysjoukkue, kun Brighton otti sunnuntaina jo neljännen voittonsa kuuteen otteluun. Joukkue kaatoi kotonaan sarjajumbo Leicesterin tilannerikkaan kamppailun jälkeen maalein 5–2.

Brighton on 13 pisteellään sarjataulukon neljäntenä, pisteen perässä Manchester Cityä ja Tottenhamia. Huomionarvoista kuitenkin on, ettei yksikään kuudesta vastustajasta ole seitsemän parhaan joukossa.

Vain yhden pisteen kerännyt Leicester sai nigerialaishyökkääjä Kelechi Iheanachon ensimmäisen minuutin maalilla salama-alun, josta isännät toipuivat nopeasti siirtymällä vartissa johtoon. Avauspuoliajan Brighton-painostus päättyi kuitenkin siihen, että tauolle mentiin Youri Tielemansin koko kentän läpisyötön viimeistelleen Patson Dakan maalin myötä 2–2-tilanteessa.

Toinen puoliaika käynnistyi Brightonin Alexis Mac Allisterin upealla laukauksella, mutta videotarkistus näki tilanteessa paitsion. Brighton loi huippupaikkoja liukuhihnalta, eikä Leicesterin tuuri kestänyt 3–2-, 4–2- tai 5–2-osumia.

Kauden 2015–16 yllätysmestari Leicester on menettänyt paljon puolustavia pelaajiaan, ja tolppien väliin laitettu pitkäaikainen kakkosmaalivahti Danny Ward on ollut helisemässä. Viiden ottelun tappioputkessa joukkue on tehnyt kuusi maalia, mutta omiin on livahtanut 14.