Video: Ilves-Kissojen ja TamU:n paikallisderby päättyi kaaokseen, pelaaja sai punaisen kortin tuuletettuaan vierasfanien edessä

Ilves-Kissat otti ison voiton jalkapallon miesten Kakkosessa Tampere Unitedista. Peli päättyi hässäkkään pelaajien ja kannattajien välillä.

Tampereen jalkapallon Kakkosen paikallisderby Ilves-Kissojen ja Tampere Unitedin välillä oli kiihkeä ja päättyi vielä kiihkeämmin.

Dramaattisen pelin voitti Ilves-Kissat 4–3 loppuhetkien voittomaalilla. Pelin päätyttyä Ilves-Kissojen Gerald Ben meni tuulettamaan Tampere Unitedin faniryhmä Sinikaartin eteen, ja välissä olleet aidat kaatuivat. Ben ja muutama TamU-fani ottivat katsekontaktia ja muutama tönäisy vaihdettiin ennen kuin tilanne saatiin rauhoitettua, kun järjestyksenvalvojat ja Ilves-Kissojen muut pelaajat tulivat tilanteeseen.

Ben sai tilanteesta punaisen kortin pelin päätyttyä. Tilanne puhutti ottelun jälkeen.

”Tunteet olivat pinnassa, niin kuin derbyssä pitääkin. Sääli vähän tuo loppu, turhaan mentiin härkkimään Kaartia”, Ilves-Kissojen Jari Nikkilä totesi.

”Loppuepisodi ei kuulu jalkapalloon”, TamU-kapteeni Arttu Haapala linjasi.

Sinisissä paidoissa TamU:n Arttu Mättö (vas.), Biran Jeng ja Ardian Kovaqi. Punaisessa Ilves-Kissojen Antti Kujala.

Ilves-Kissojen Antti Sainio teki epäonnisen oman maalin, taustalla TamU-pelaaja Arttu Raittinen.

Punaista nähtiin myös varsinaisen peliajan aikana ja ratkaisevassa tilanteessa. Unitedin Biran Jengin toisen keltaisen ja punaisen kortin myötä Kissat sai vapaapotkun rangaistusalueen rajalta. Kapteeni Toni Paukkeri maalasi hienon kuvion päätteeksi 89. minuutilla voittomaalin.

Kärkipään kamppailu sisälsi kaikki huikean jalkapallonäytelmän ainekset. Seitsemässä maalissa oli maailmanluokan osumia, kuten Unitedin Roope Kostiaisen 1–0-maali, jossa hän kuoletti Joonas Rantalan pitkän syötön rinnallaan ja viimeisteli hienosti. TamU:n 3–3-tasoitus oli epäonninen, kun Kissojen Antti Sainio osui tolpasta kimmonneen pallon eteen ja pallo meni omaan maaliin.

Ilves-Kissojen voiton arvoa nostaa se, että joukkueelta putosi riveistä usea pelaaja ennen ottelua.

”Koko keskikenttä putosi tällä viikolla. Noudatti tuttua kaavaa, omissa soi, mutta saatiin tehtyä maaleja”, Ilves-Kissojen Nikkilä kertoi.

Voitto oli Ilves-Kissoille todella tärkeä: tamperelaisryhmä säilytti paikkansa lohkon kärjessä, ero on SalPaan on nyt kolme pistettä. TamU on kuudentena, mutta vain kaksi pistettä nousukarsintapaikoista.

Ottelun tallenne katsottavissa aamulehti.fi/live.

Ilves-Kissojen tähtipelaaja Milad Zanidpour syötti voittomaalin.