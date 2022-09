Lee Erwin upotti Hongan kahdella maalilla ja sinetöi Hakan pääsyn liigan kärkikuusikkoon – Teemu Tainion johtama ryhmä on herättänyt Tehtiksellä kultavuosien tapaisen huuman

Valkeakoskelaisjoukkue keskittyy nyt europaikan jahtaamiseen.

Valkeakoski

Kiitos Haka! Kiitos Haka! Kiitos Haka!

Tehtaan kentän 1 423 -päinen väkijoukko hurrasi seisaaltaan torstai-illan trillerin päätyttyä.

Valkeakoskelaisyleisö oli ymmärrettävästi haltioissaan, kun Haka pehmitti mitaleista taistelevan Hongan 2–1 ja varmisti samalla pääsynsä jalkapalloliigan kärkikuusikkoon.

Hakan liigataival jatkuu runkosarjan jälkeen ylemmässä jatkosarjassa. Mitalit ovat karanneet käytännössä jo Hakan ulottumattomiin, mutta loppukaudeksi riittää vielä panosta yllin kyllin. Valkeakoskelaisjoukkue metsästää ahnaasti europaikkaa pitkän tauon jälkeen.

”Yleisö on lähtenyt loistavasti mukaan. Siinä on yksi iso syy meidän menestykseen. Katsojat ovat innostaneet meitä – ja me taas katsojia. Siitä on syntynyt jatkuva kierre”, Hakan voitto-osuman järjestänyt Tino Purme suitsutti.

Tehtiksen lehtereille olisi mahtunut torstaina enemmänkin väkeä, mutta hetkessä koleiseksi muuttunut sää verotti yleisöryntäystä tuntuvasti.

Joka tapauksessa Hakan hienot esitykset ovat herättäneet nirson valkeakoskelaisyleisön horroksestaan ja synnyttäneet Tehtaan kentän lehtereillä vastaavaa kuhinaa kuin vuosituhannen taitteen kukoistuskaudella.

Kotipelien yleisökeskiarvo (1 720) on korkein sitten kauden 2009.

”Ihmiset ovat huomanneet, että pystymme taistelemaan voitosta joka ilta ja tulemaan takaa ohi koviakin porukoita vastaan. Niin kuin taas nähtiin. Meillä on paljon hienoja kotivoittoja, mutta tämä oli ehdottomasti yksi upeimmista”, Purme suitsutti.

1 423 katsojaa todisti Tehtaan kentällä, kun Haka varmisti paikkansa ylempään jatkosarjaan.

Valkeakoskella eletään futisbuumia ja Hakan vahvat otteet kentällä ovat tuoneet myös paljon yleisöä katsomoon.

Haka-ilmiö

Toimitusjohtaja Olli Huttunen on seurannut ilolla tämän vuoden Haka-ilmiötä.

”Hyvät tulokset edesauttavat aina katsojien houkuttelemisessa, mutta lisäksi vaaditaan paljon töitä. Olemme käärineet hihat ja tehneet kesästä lähtien toimenpiteitä omien junioreiden, muiden jaostojen ja lähialueiden koululaisten suuntaan”, Huttunen selvitti.

Paras kiitos saatiin elokuisessa HJK-pelissä, kun katsojamäärä nousi Valkeakosken mitoissa huikeaan lukemaan 2 434. Eikä silloin jaettu edes ilmaislippuja.

Huttunen muistutti, että ilmaislippu on muutenkin hiukan harhaanjohtava käsite.

”Ilmaiseksi sisään pääsevät ihmiset lisäävät aina myyntiä ja tuovat usein mukanaan maksavia asiakkaita. Ja mikä erittäin miellyttävää – lippujen myynti on kasvanut porteilla huomattavasti”, Huttunen iloitsi.

Tuote on juuri nyt huippukunnossa.

”Kärkikuusikkoon selviytyminen on meille iso voitto. Nyt voimme kurkottaa paineettomasti korkeammalle ja korkeammalle. Tilanne on täysin erilainen kuin kahtena edellisvuonna, kun jouduimme taistelemaan putoamista vastaan”, Purme vertasi.

Huippuvireinen Erwin

Skotlantilainen kärkimies Lee Erwin viimeisteli kaksi kertaa ja vankisti kärkipaikkaansa liigan maalipörssissä. Koossa on nyt 14 osumaa.

Torstai-ilta huipentui häikäisevään ratkaisuun, kun Erwin siirsi Purmeen lähettämän pallon vasemmalle jalalleen ja rokotti Honkaa kipeästi tolpan kautta.

”Huikea maali, mutta ei tullut yllätyksenä. Lee tekee vastaavia treeneissä joka päivä”, Purme suitsutti.

Haka nähtiin kansainvälisillä kentillä viimeksi kauden 2008–09 Uefa-cupissa. Nyt avautuu mahdollisuus kansainvälisille areenoille eurolopputurnauksen kautta.

Siihen selviytyvät liigassa sijoille 3–7 tai 4–8 päätyvät ryhmät. Nämä määräytyvät lopullisesti liigan loppusijoitusten ja Suomen cupin finaalin KuPS–Inter perusteella. Mutta mikä tärkeintä – Haka on varmuudella mukana.

Parhaalta sijalta eurolopputurnaukseen lähtevä joukkue pääsee suoraan finaaliin. Neljä muuta joukkuetta ratkaisee toisen loppuottelijan kahdella pudotuspelikierroksella.

Hakan kannalta paras vaihtoehto olisi KuPSin cup-voitto ja vähintään hopeamitali liigasta. Silloin Teemu Tainion johtamat joukot pääsisivät suoraan eurofinaaliin sillä edellytyksellä, että säilyttävät neljännen tilan liigassa.

MITÄ TAPAHTUI? Hakala kokosi hienosti itsensä Kömmähdys: Hakan maalivahti Aatu Hakala kokosi hienosti itsensä avausjakson lopun lipsahduksen jälkeen. Hakala yritti kuolettaa rinnalla keskiviivan takaa lähteneen pystysyötön, mutta tunaroi Ville Kosken lähettämän pallon suoraan Rui Modestolle. Portugalilainen pääsi sijoittamaan pallon tyhjään maaliin. Entä nyt? Haka päättää runkosarjaurakkansa 11.9. Lahden vieraana. Sen jälkeen europaikkajahti jatkuu ylemmässä jatkosarjassa.

Aatu Hakala palasi Hakan maalille Ilves-pelin jälkeen ja kokosi itsensä hienosti lahjoitettuaan Hongan maalin.