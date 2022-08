Liverpool on putoamassa nopeasti Manchester Cityn kyydistä – Valioliigan jättiläisetkin ovat haavoitettavissa

Manchester City ja Liverpool ovat vielä kaukana viime kauden tasostaan.

Aamulehti

Valioliigassa kausi on alkanut pienillä yllätyksillä. Hurjavireinen Arsenal kirmaa sarjakärkenä ilman pistemenetyksiä. Hieman yllättäen Brighton on Manchester Cityn, Tottenhamin ja Newcastlen lisäksi vielä ilman tappioita.

Kaudesta on yleisesti veikattu viime vuosien superkaksikon, Manchester Cityn ja Liverpoolin, kilpajuoksua.

Cityn kohdalla arviota ei ole syytä muuttaa, vaikka joukkue on puolustuspelillisesti vielä kaukana viime kauden tasostaan. Hallitseva mestari on hurjan hyökkäysvoimansa ansiosta ottanut voittoja, mutta viisi päästettyä maalia kahdessa viime pelissä Crystal Palacea ja Newcastlea vastaan on liikaa.

Cityn täytyy kohentaa erikoistilannepuolustamistaan. Pep Guardiolan suojatit ovat päästäneet kolme maalia erikoistilanteista, kun koko huimalla viime kaudella joukkue päästi niistä vain yhden maalin.

Cityn mestaruusjuna puksuttaa silti eteenpäin – jos vain Valioliigaan heti sopeutunut Erling Haaland pysyy kunnossa. Tulikuuma norjalaishyökkääjä teki Crystal Palacea vastaan hattutempun ja on osunut kuusi kertaa neljässä pelissä.

Haaland on tuonut suoraviivaisen ja ääritehokkaan lisän Cityn vastustajia murskaavaan pallonhallintaan – juuri sellaisen kliinisen viimeistelijän, joka supertähtiä pursuavasta ryhmästä on viime vuosina isoissa peleissä hieman puuttunut.

Liverpoolilla on enemmän syytä huoleen kuin Cityllä. Vaikka 9–0-voitto umpisurkeasta Bournemouthista raikasti narratiivia seuran ympärillä, Liverpool on vielä kaukana parhaastaan.

Jürgen Kloppin intensiivinen pelitapa vaatii juoksemista ja prässäämistä. Liverpool on näyttänyt alkukaudella väsyneeltä, ja pelaajat ovat juosseet vähemmän kuin yleensä.

Huolenaiheena on terveystilanne. Loukkaantumislistalla on jo avauskokoonpanollinen pelaajia. Joel Matipin ja Ibrahima Konaten poissaolot jättävät ison aukon toppariosastolle, Thiagon reisivamma pallolliseen peliin. Vaihtopenkki on täyttynyt viime kierroksilla lähinnä junioreista.

Etenkin Thiagon poissaolo näkyy pallollisessa pelissä. Ei ole ihme, että seurajohto tutkii vielä mahdollisuuksia vahvistaa keskikenttää siirtoikkunan viime metreillä.

Liverpool on menettänyt neljässä ensimmäisessä pelissä viisi pistettä. Liverpool on Cityn kanssa nostanut mestaruusstandardin viime vuosina yli 90 pisteeseen.

Kun City jyrää voittoihin puolivaloillakin, ja Arsenal sekä Tottenham ovat myös iskussa, kovin moniin turhiin pistemenetyksiin ei olisi mestaruustaistelun kannalta enää varaa edes näin aikaisessa vaiheessa kautta.