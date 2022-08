HJK:lla on edessä hurja haaste Eurooppa-liigassa – ”Kisassa on mukana hyviä ja todella hyviä jengejä”

Helsinkiläisseuran kanssa samassa lohkossa pelaavat AS Roma, Ludogorets ja Real Betis.

Helsinki/Istanbul

AS Roma, Ludogorets ja Real Betis heittävät HJK:lle armottoman haasteen jalkapallon miesten Eurooppa-liigan lohkovaiheessa. HJK arvottiin perjantaina Eurooppa-liigassa C-lohkoon.

”Oli itsestään selvää, ettei sieltä ollut mahdollista saada helppoa lohkoa. Kisassa on mukana hyviä ja todella hyviä jengejä. Nyt tuli pari aikamoisen isoa seuraa (Roma ja Betis) sekä tosi kokenut eurojoukkue Ludogorets”, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela luonnehti lohkovastustajia STT:lle.

Lohkovaihe alkaa 8. syyskuuta ja päättyy 3. marraskuuta. Otteluohjelman on määrä olla tiedossa lauantaina. Kotimaan liigan mestaruustaistelussa mukana olevaa HJK:ta odottavat ruuhkaviikot.

”Tahti on tiukka, mutta olemme koko ajan halunneet, että pelaamme paljon. Emme ole pelkästään harjoitelleet sen varalta, vaan meillä on myös laaja joukkue”, Koskela sanoo.

Lohkon maineikkain ryhmä on Jose Mourinhon valmentama AS Roma, joka voitti viime kaudella Konferenssiliigan ja sijoittui Italian Serie A:ssa kuudenneksi. Liigakautensa kahdella voitolla aloittanut joukkue vilisee tähtinimiä, kuten Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Leonardo Spinazzola, Georginio Wijnaldum, Nemanja Matic ja Rui Patricio.

”AS Roma on varmasti tunnetuin näistä vastustajistamme. Heillä on viime kaudelta paljon kokemusta tekonurtsilla ja pohjoisessa pelaamisesta”, Koskela sanoo viitaten HJK:n kotikentän alustaan ja AS Roman viime kauden euro-otteluihin norjalaista Bodö/Glimtiä vastaan.

Kokeneen Manuel Pellegrinin valmentama sevillalainen Betis sijoittui viime kaudella Espanjan liigassa viidenneksi ja voitti cupin eli Copa del Reyn. Ludogoretsin perättäisten Bulgarian mestaruuksien sarja on peräti 11.

HJK varmisti paikkansa Eurooppa-liigan lohkopeleissä pudottamalla torstaina karsintojen päätösvaiheessa tanskalaisen Silkeborgin. HJK pelaa kautta aikain toista kertaa Eurooppa-liigan lohkovaiheessa.

Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen pääsy tuo helsinkiläisseuralle Uefan palkintorahaa 3,63 miljoonaa euroa. Otteluvoitosta saa 630 000 ja tasapelistä 210 000 euroa.

Englannin Valioliigan suurseuroista Arsenal pelaa A-lohkossa PsV:n, Bodö/Glimtin sekä FC Zürichin kanssa ja Manchester United E-lohkossa Real Sociedadin, Sheriff Tiraspolin sekä Omonian kanssa.