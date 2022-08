Lohkokärkeen tiensä taistellut Ilves-Kissat matkaa sunnuntaina Poriin FC Jazzin vieraaksi. Aamulehti lähettää Kakkosen B-lohkon kärkipään kamppailun suorana tässä jutussa.

Tamperelainen Ilves-Kissat on raivannut tiensä Kakkosen B-lohkon kärkeen. Lohkon huippu on kuitenkin erittäin tasainen. SalPa on tasapisteissä Kissojen kanssa ja FC Jazz ja HJS vain kahden pisteen päässä.

Sunnuntaina Porissa pelataan siis tärkeistä pisteistä, kun Ilves-Kissat matkaa Jazzin vieraaksi. Aamulehti näyttää kello 16 alkavan ottelun suorana lähetyksenä yhteistyössä Satakunnan Kansan kanssa. Ottelun selostaa Janne Helander.