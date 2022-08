Ilves-Kissat isännöi Kaarinan Poikia miesten Kakkosen ottelussa keskiviikkona. Aamulehti näyttää pelin suorana, selostettuna lähetyksenä.

Ben Gerald on ollut Kissojen maalitykki tällä kaudella. Verkko on heilunut jo 11 kertaa.

Tamperelainen Ilves-Kissat saa vieraakseen Kaarinan Pojat keskiviikkona. Jalkapallon miesten Kakkosen ottelu alkaa Kaupissa kello 19. Aamulehden suora lähetys alkaa jo noin kello 18.50. Ottelun selostaa Rasmus Junila.

Vahvan kauden pelannut Ilves-Kissat on B-lohkon kolmantena SalPan ja FC Jazzin perässä. Pisteitä joukkueella on kasassa 31. Lohkon kärkikolmikko on erittäin tasainen, sillä SalPalla pisteitä on 34 ja Jazzilla 32. KaaPo taas pitää B-lohkon jumbosijaa 7 pisteellä.