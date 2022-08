Ilves kärsi tylyn tappion Åland Unitedin vieraana – Päävalmentaja kehui toisen puoliajan esitystä: ”Tietysti se on laiha lohtu”

Ilves hävisi vieraskentällä sarjaneloselle Åland Unitedille lukemin 0–4.

Aamulehti

Ilves kärsi tylyn 0–4-tappion Åland Unitedin vieraana naisten jalkapalloliigassa.

Ilveksen päävalmentaja J-P Berg oli ottelun jälkeen pettynyt.

”Vastustaja oli tosi väkevä alussa. Emme pystyneet vastamaan heidän tempoonsa. Harmittaa tosi paljon”, Berg sanoi.

Åland United siirtyi johtoon jo pelin ensimmäisellä minuutilla. Olivia Ulenius nousi vasemmalta laidalta täysin vapaasti Ilveksen boksiin ja antoi matalan syötön maalin eteen, mistä Jacqui Hand viimeisteli avausosuman.

”Olimme lähestyneet peliä siten, että pystyisimme oppia edellisestä kohtaamisestamme, jossa päästimme myös alussa maalin. Lähdimme ajatuksella, miten pystyisimme suojata maaliamme, mutta se ei onnistunut”, Berg kertoi.

Åland United sai rangaistuspotkun 22 minuutilla, kun Laura Laurikainen rikkoi Handia. Monica Hagström laukoi pilkun sisään. Ilveksen selkäranka katkesi 26 minuutilla, kun Sanni Ojanen puski kulmapotkusta 3–0.

”Avausjakso oli kokonaisuudessaan heikko. Åland on tosi vahva kulmapotkuissa päästimme maalin niistä. Emme pystyneet avausjaksolla vastaamaan heidän hyökkäyspeliinsä”, Berg harmitteli.

Illan neljäs syntyi 51 minuutilla. Åland United lähetti sivurajalta vapaapotkusta keskityksen, josta Margarida Sousa puski maalin. Se jäi pelin viimeiseksi maaliksi.

Berg näki positiivista Ilveksen toisen jakson esityksessä.

”Toisella puoliajalla saimme rauhoitettua pelaamista, ja vastustaja vetäytyi johtoasemassa. Pidimme enemmän palloa ja saimme maalipaikkoja. Saimme paketin kasaan. Hallitsimme palloa ja murtauduimme laadukkaasti, kuten olemme harjoitelleetkin”, Berg summasi.

”Tietysti se on laiha lohtu ja kaikki ovat pettyneitä tulokseen.”

Ilves on sarjassa kolmanneksi viimeisenä kahdeksannella sijalla, mutta eroa toiseksi viimeisenä olevaan Oulu Nice Socceriin on yhdeksän pistettä. Kuudenteen sijaan Ilveksellä on matkaa neljä pistettä.