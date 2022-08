Ilves jäi kotonaan FC Hongan jyrän alle ja joukkue pysyi pelin jälkeen pitkään pukukopissa – Petteri Pennanen: ”Kaikki saivat sanoa mielipiteensä”

Ilves hävisi kotonaan FC Hongalle rumasti lukemin 0–4, ja voitoton putki kasvoi jo kuuteen otteluun.

Ilveksen ja FC Hongan kohtaaminen Ratinan nurmella osoitti, miksi toinen joukkueista taistelee mestaruudesta miesten jalkapalloliigassa ja toinen on alakastia kuuden voitottoman ottelun putkessa.

Tamperelaisten harmiksi jälkimmäinen kuvailu on Ilveksestä. Sarjakolmoselle FC Hongalle riitti 4–0-voittoon lopulta rutiinisuoritus.

Ilveksen kokenut Petteri Pennanen ei juuri hymyillyt pelin jälkeen, kun hän kuvaili tunnelmiaan.

”Ne ovat juuri sellaiset kuin voi olla, kun on hävinnyt 0–4. Ei siihen voi muuta sanoa”, Pennanen tuhahti.

Ilves pysyi tiukasti pukukopissa pitkään ottelun jälkeen. Pennanen kertoi, että joukkue kävi keskustelua nykytilanteesta.

”Kaikki saivat sanoa mielipiteensä, missä mättää. Ei mitään ihmeitä. Ihan rauhassa keskustelimme. Jokaisella oli puheenvuoronsa.”

Toni Kallion valmentama Ilves on tiukassa tilanteessa yhdeksännellä sijalla – matkaa yläloppusarjasijaan on viisi ja alaspäin karsijan paikalle kuusi pistettä.

Hampaaton Ilves

Ottelun ensi minuutit näyttivät heti illan käsikirjoituksen. Vieraat pitivät palloa ja liikuttivat lyhyillä syötöillä Ilves-ryhmää rikki.

Ilves vetäytyi kuoreensa hyvin puolustavalla 5-3-2-ryhmityksellään. Kun Ilves uskalsi ajoittain prässätä, vierailla ei ollut vaikeuksia päästä prässistä ohi.

Avausmaali syntyi, kun Henri Aalto lähetti keskialueelta pystysyötön, johon maalivahti Eetu Huuhtanen tuli epävarmasti vastaan. Agon Sadiku tökkäsi pallon maaliin.

Dramaattinen käänne tapahtui, kun Teemu Jäntti torjui maalipaikan kädellään. Jäntti lensi suoralla punaisella ulos. Huuhtanen torjui Kevin Jansenin rangaistuspotkun.

Ilveksen maalivahti Eetu Huuhtanen torjui hienosti Kevin Jansenin rangaistuspotkun ensimmäisellä puoliajalla.

”Saimme hetkellisesti ehkä vähän virtaa siitä, kun Eetu torjui rankkarin, mutta ei tuossa ollut selittelyä. Kun tuli 0–2, peli oli siinä. Emme saaneet alivoimalla mitään otetta pelistä”, Pennanen sanoi.

Ei loppukiriä

Ilveksen loppukiri jäi piippuun toisella jaksolla. Vieraiden Ville Koski riisti pallon, nousi väkevästi ja pamautti 2–0. Illan kolmannen teki Drazen Bagaric.

FC Honka sai toisen rangaistuspotkunsa, kun pallo osui Mikael Almenia käteen. Lucas Kaufmann viimeisteli pilkulta.

Ilveksen pelaajista huokui pettymys pelin aikana ja sen jälkeen.

Tappio jätti mietittävää Ilvekselle, jolla runkosarjaa on jäljellä neljä ottelua.

”Pakko on parantaa. Totta kai on surkea saldo, kun on kuusi peliä ilman voittoa. Europaikka on tavoitteemme, ja se on vielä täysin mahdollinen”, Pennanen sanoi.

”Meitä on pitkään potkittu kovaa päähän, mutta kaikki on vielä mahdollista. Jos nyt uppoamme vain syvemmälle kuoppaan, sieltä on aika helkkarin vaikea nousta”, Pennanen päätti.

Ilveksen riveihin siirtyi vastikään 19-vuotias keskikenttäpelaaja Emmanuel Patut, joka ei kuitenkaan ollut vielä FC Honkaa vastaan kokoonpanossa.