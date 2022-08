Tampere Unitedin pitkän tähtäimen päämääränä on paluu pääsarjaan – Puheenjohtaja linjaa: ”Ykkönen täytyy pelata nopeasti läpi”

Tampere United on palkannut junioripäällikön ja päättänyt ostaa toimitilat uudelta Tammelan stadionilta. Puheenjohtaja Antti Niemistö kertoo, missä seuraa menee tällä hetkellä.

Aamulehti

Tamperelaiselta jalkapallokentältä on kuulunut viime aikoina kummia.

Miesten Kakkosen B-lohkossa pelaava Tampere United on palkannut ensimmäisenä kokopäivätoimisena työntekijänään junioripäälliköksi Ville Lehtilän ja päättänyt toimitilojen ostamisesta uudelta Tammelan stadionilta.

Seuran on tarkoitus muuttaa uusiin toimitiloihinsa vuodenvaihteessa 2023–2024.

Tampere Unitedin puheenjohtaja Antti Niemistö pitää päätöksiä uutta nousua tekevälle seuralle valtavan isoina juttuna.

”Junioripäällikön palkkaaminen oli isompi juttu kuin toimistotilan ostaminen. Tammelaan muuttamisella on symboliarvoa, ja se herättää huomiota. Muuten se täyttää vain tarpeemme uudelle toimistotilalle. Jos emme olisi saaneet sitä Tammelasta, olisimme hankkineet paikan muualta”, Niemistö sanoo.

Junioripäällikön palkkaamisella on sen sijaan iso merkitys koko seuratoiminnalle. Seura haluaa rakentaa pelaajapolun, joka ulottuu ennen pitkää kuusivuotiaista aikuisiin asti.

"Haluamme kehittää junioritoimintamme ammattimaiselle tasolla. Nytkään meillä ei ole mitään isävalmentajia, vaan valmentajat on palkattu seuraan, ja panostamme valmentajien koulutukseen. Tampere Unitedilla on 300 junioripelaajaa, joten toiminnan ylläpitäminen pelkästään vapaaehtoisvoimin on mahdotonta”, Niemistö kertoo.

Tampere Unitedin puheenjohtaja Antti Niemistö haluaa kehittää seuran junioritoimintaa ammattimaiselle tasolle. Kuva kesältä 2020.

Tavoitteena pääsarja

Tampere United nousi kaudeksi 2017 Kakkoseen, mutta putosi kauden 2019 päätteeksi takaisin Kolmoseen. Viime vuonna seura palasi Kakkoseen, mutta pitkän aikavälin tavoitteet ovat paljon korkeammalla.

”Tavoitteenamme on taistella viimeistään vuonna 2024 noususta Ykköseen. Siitä on väistämättä johdettavissa, että olemme menossa pääsarjaan. Ykkönen on sarjana sellainen, että se täytyy pelata nopeasti läpi. Siellä kustannukset ovat samaa tasoa kuin Veikkausliigassa, mutta ei ole samanlaista mahdollisuutta tehdä tuloa.”

”Asetimme tavoitteen välittömästi vuoden 2011 tapahtumien jälkeen. Moni naureskeli silloin, mutta nyt olemme kynnyksellä, että se on mahdollista toteutua.”

Vuonna 2011 vanha Tampere United ajautui konkurssiin. Fanit pitivät seuraa pystyssä ja nostivat miesten Kutosesta aina miesten Neloseen asti vuosina 2012–2015. Kaudella 2015 silloinen TamU-K nousi Kolmoseen ja luovutti sarjapaikkansa Tampere Unitedille. Toimintaa on rakennettu pitkäjänteisesti askel kerrallaan.

Niemistö näkee, että nousu miesten jalkapalloliigaan on taloudellisesti mahdollista. Hän myöntää, että seuran täytyy ottaa isoja askeleita eteenpäin, jos tavoite toteutuu ja Tampere United nousee ensin miesten Ykköseen.

”Olemme keskustelleet nykyisten yhteistyökumppaneidemme kanssa ja käyneet keskusteluja myös uusien mahdollisten kanssa. Olen luottavainen. Meillä ei ole vanhoja rasitteita tai velkoja, vaan olemme vakavarainen Kakkosen seura, jolla on mahdollisuus tehdä rohkeita suunnitelmia”, Niemistö sanoo.

Ailahteleva kausi

Tampere United on tällä hetkellä kuudentena miesten Kakkosessa. Niemistö on kokonaisuudessaan tyytyväinen kauteen tähän mennessä.

”Meillä oli ennen kautta sellainen ajatus seurajohdossa, ettei tarvitsi miettiä putoamista. Nyt näyttää siltä, että tavoite todennäköisesti toteutuu. Seuraavat pelit näyttävät suuntaa. Voimme taistella vielä jopa kärkisijoista”, Niemistö summaa.

Miesten Kakkosen B-lohko on äärimmäisen tasainen. Tampere United voi vielä joko nousta miesten Ykköseen tai pudota miesten Kolmoseen. Sarjakärkeen ja putoajan paikalle on kumpaankin eroa vain viisi pistettä.

”Tämä on niin erikoinen sarja. Pelasimme alkukauden yläkanttiin, nyt on menossa heikko jakso. Jos olisimme saavuttaneet nykyisen pistemäärämme tasaisella tahdilla, kaikki olisivat tyytyväisiä kauteen”, Niemistö sanoo.