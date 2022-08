Suora lähetys maanantaina kello 19: Ilves/2 ja Tampere United kohtaavat tiukassa Kakkosen paikallistaistossa

Maanantaina luvassa on jalkapallon miesten Kakkosen kauden toiseksi viimeinen Tampereen paikallispeli. Ilves/2 isännöi Tampere Unitedia Kaupissa kello 19 alkavassa ottelussa. Aamulehti näyttää pelin suorana, ja se on myöhemmin katsottavissa tallenteelta.

Tilaajille

Aamulehti

Jalkapallon miesten Kakkosessa jäljellä on enää kauden viimeinen kolmannes. Maanantaina luvassa on kauden toiseksi viimeinen Tampereen paikallispeli, kun Ilves/2 ja Tampere United pelaavat vastakkain Kaupissa.

Kotijoukkue Ilves/2 on ottanut kahdesta viime pelistään tärkeät voitot. Pitkään sarjan toiseksi viimeisellä sijalla ollut Ilves on nyt kipuamassa kohti tasaista keskikastia. 16 pelistään joukkue on kerännyt 20 pistettä, ja on vain neljän pisteen päässä maanantain vastustajastaan TamUsta.