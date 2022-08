Suora lähetys lauantaina kello 17: Ilves-Kissat jahtaa Kakkosen kärkipaikka MuSan vieraana

Porilainen Musan Salama haastaa Ilves-Kissat kotikentällään. Aamulehti näyttää jalkapallon Kakkosen ottelun lauantaina kello 17 yhteistyössä Satakunnan Kansan kanssa. Peli on myöhemmin katsottavissa tallenteelta.

Tilaajille

Gerald Ben on Ilves-Kissojen paras maalintekijä. 16 ottelussa Ben on tehnyt 10 maalia. Kuva heinäkuulta.

Aamulehti

Jalkapallon miesten Kakkosessa Ilves-Kissat matkustaa Poriin MuSan vieraaksi.

Tamperelainen Ilves-Kissat on sarjan B-lohkossa toisena ennen viikonlopun pelejä. Joukkue on kerännyt 28 pistettä 16 ottelusta. B-lohkon kärkipaikkaa pitää porilainen FC Jazz, jolla on yksi piste enemmän kuin Ilves-Kissoilla.