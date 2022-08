Sofia Määttä teki Ilvekselle tarvittavan kotinurmella

Ilves on kolmen sarjapisteen päässä yläloppusarjaan oikeuttavasta kuudennesta sijasta, kun runkosarjaa on jäljellä kolme kierrosta.

Aamulehti

Ilves pääsi juhlimaan sunnuntaina kauden neljättä voittoaan ja toista kotivoittoaan, kun se onnistui kaatamaan Kaupissa vierailleen Oulun Naisfutiksen maalein 1–0 (0–0).

Ottelun ainokaisen maalin teki kotijoukkueen hyökkääjä Sofia Määttä, joka tykitti pallon toisen puoliajan alkajaisiksi noin paristakymmenestä metristä ONS-vahti Iina Rautiaisen selän taakse. Maali oli Määtälle kauden toinen.

”Tosi tärkeät kolme pistettä saatiin kasaan, se oli tietysti iso juttu. Muita isoja asioita oli, että pystyimme pitämään nollat omassa päädyssämme ja jatkoimme maalintekoa, jota on kovasti treenattukin”, kehui Ilveksen päävalmentaja Juha-Pekka Berg.

Ilveksen pistesaldo runkosarjassa nousi kotivoiton myötä 14:ään. Joukkue on kahdeksantena, kun pelaamatta on vielä kolme kierrosta.

Naisten jalkapalloliiga vietti kesä–heinäkuun vaihteessa noin kuukauden mittaista maaottelutaukoa, jonka jälkeen Ilves on kääntänyt voitoiksi kaksi kolmesta ottelustaan. Alkukaudella pitkään maalittomassa putkessa rämpineen joukkueen suunta on hyvä, mutta sen viimeisimmät voitot ovat tulleet sarjan viimeistä sijaa pitävältä Nurmijärven Jalkapalloseuralta ja ONS:lta, joka on NJS:n jälkeen toiseksi viimeisenä.

Seuraavaksi Ilvestä vastaan asettuu kuitenkin runkosarjan neljäs Åland United, kolmas Helsingin Jalkapalloklubi ja Helsingin Palloseura, joka on kuudentena kiinni yläloppusarjan viimeisessä paikassa. Ilves on tällä hetkellä HPS:sta kolmen sarjapisteen päässä.

Berg uskoo Ilveksen mahdollisuuksiin Ahvenanmaalla.

”ONS:kin pelasi juuri Ålandin kanssa tasan, ja meilläkin jäi vähän hampaankoloon viime matsista heitä vastaan. Lähdemme saarelle kyllä tosissamme haastamaan ja uskomme, että sieltä kolme pistettä ovat hyvinkin mahdollisia.”

Viimeaikaiset pisteet ovat Bergin mukaan nostaneet tunnelmaa. ”Olihan siinä voitontanssit pelin jälkeen”, hän naurahtaa.”