Mistä asetelmista kaikki 20 joukkuetta lähtevät perjantaina alkavaan kauteen Valioliigassa?

Mestaruustaistelu

Valioliigan mestaruustaistelu on ollut viime vuodet kahden kauppa. Manchester Cityn ja Liverpoolin ylivallan on murtanut viimeisen viiden kauden aikana kahdella kakkossijalla vain Manchester United (2017–18 ja 2020–21).

City on voittanut viiden viime kauden aikana neljä mestaruutta ja on taas suuri suosikki. Vaikka rinki ei ole yhtä laaja kuin aiemmin, kärki on entistä laadukkaampi. Ykköshaastaja on tuttuun tapaan Liverpool, joka jäi viime kaudella kitkerästi pisteellä kakkoseksi.

City ja Liverpool ovat viime vuosina nostaneet mestaruuden standardit yli 90 pisteeseen. Samaa voidaan odottaa myös tänä vuonna.

Mestarisuosikeilla katseet kiinnittyvät kärkeen. City on hankkinut maalitykikseen Erling Haalandin, Liverpool Darwin Nunezin. Tähtihankintojen nopea sopeutuminen uusiin joukkueisiinsa voi tuoda ratkaisevan kilpailuedun mestaruustaistelussa.

Liverpoolin eduksi voi nousta laadultaan napsun syvempi rinki kuin Cityllä. Vaikka hallitseva mestari tuikkii tähtiä, etenkin Haalandin pitkä poissaolo olisi sille valtava takaisku.

Haastajat

Superkaksikon takana on neljä perinteistä suurseuraa, joiden välillä voimasuhteet voivat kääntyä vielä moneen suuntaan.

Pohjois-Lontoon ailahtelevat jätit Arsenal ja Tottenham vaikuttavat vahvemmilta kuin aikoihin. Arsenal on rakentanut ryhmäänsä pitkäjänteisesti nuorten omien kasvattien kuten Bukayo Sakan ja Emile Smith Rowen varaan. Manageri Mikel Arteta on saanut rakentaa prosessiaan rauhassa. Nyt pitäisi ottaa vihdoin askel vähintään neljän sakkiin.

Tottenham hakee menestystä toisenlaisilla konsteilla: Seurajohto on rakentanut voittamaan tottuneelle päävalmentajalle Antonio Contelle vahvaa nippua. Tottenhamilla on potentiaalia kauden mustaksi hevoseksi jopa mestaruustaistelussa, mutta kolmossija lienee realismia.

Suurimmat arvoitukset ovat Chelsea ja Manchester United. Chelsealla joukkueen rakennus on venynyt myöhäiseksi. Seurajohto hankkinee vielä elokuussa uusia pelaajia, joiden onnistuminen ratkaisee kauden suunnan.

Manchester Unitedissa kausi tiivistyy yhteen kysymykseen: Saako uusi manageri Erik ten Hag työrauhan? Jos saa, United on hyvissä käsissä. Jos seurajohto häslää viime vuosien tapaan taustalla, sekasorto jatkuu. Unitedilla on muitakin avoimia kysymyksiä, kuten Cristiano Ronaldon jatko ja mahdollinen korvaaja, jos oikukas tähtipelaaja lähtee.

Uuden managerin suurin haaste onkin palauttaa yksinkertaiset perusasiat kuten kuri ja yhteishenki tulehtuneesta ilmapiiristä kärsineelle Old Traffordille.

Keskikasti

Jättiseurojen takana katseet kiinnittyvät viime vuosien onnistujiin: Leicesteriin ja West Hamiin.

Leicester ei ole hankkinut kesällä yhtään pelaajaa. Pitkäaikainen ykkösvahti Kasper Schmeichel vaihtoi yllättäen kauden alla maisemaa, ja moni runkopelaaja Youri Tielemansin johdolla voi vielä lähteä.

Tällä hetkellä Leicesteriä uhkaa taantuminen, pahimmillaan jopa romahtaminen.

West Ham on vakaammassa tilanteessa kuin Leicester. Manageri David Moyes on luonut Itä-Lontooseen toimivan systeemin, ja siirtomarkkinoilla rinkiä on laajennettu.

Kiinnostavaa on se, mihin yltää maailman rikkain jalkapalloseura Newcastle. Saudi-Arabian haltuun ajautuneella perinneseuralla on loputtomat rahahanat. Se ei ole vielä näkynyt siirtomarkkinoilla, mutta Newcastle noussee hiljalleen kohti eurosijoja.

Viime kauden piristysruiskeet Brighton ja Crystal Palace pelaavat näyttävää jalkapalloa, mutta pelaajamateriaalin rajat estävät nousun eurosijoille.

Aston Villa on vahvistunut. Katseet kääntyvät Steven Gerrardiin, joka on valmentajauransa kovimmassa paikassa. Paikallisvihollisen Wolverhamptonin kohtalona siintää harmaa keskikasti. Avauskokoonpano on liian laadukas putoamiseen, mutta seura junnaa paikoillaan.

Putoamistaistelu

Sarjanousijoista kiinnostavin on Nottingham Forest, joka on hankkinut joukkueellisen uusia pelaajia siirtomarkkinoilta. Sisään on tullut esimerkiksi Jesse Lingard, joka jäi pieneen rooliin Manchester Unitedissa, mutta loistaa tähtenä Nottinghamissa.

Forestilla on potentiaalia kauden yllättäjäksi. Muille nousijoille ei voi luvata ruusuista kautta. Heikko Bournemouth on ylivoimainen suosikki sarjan heittopussiksi. Fulham on hankkinut Portugalin maajoukkuepelaajan Joao Palhinhan ja ykkösvahdiksi Bernd Lenon, mutta muiden avainpelaajien kyvyt Valioliigassa on täysi arvoitus.

Putoamistaisteluun voi valahtaa myös nelikko Brentford, Everton, Leeds ja Southampton.

Evertonin pitäisi resurssiensa puolesta taistella eurosijoista, mutta seura on ollut viime vuodet tuuliajolla ja pakka on kauden alla täysin levällään. Suurimmassa vaarassa on viime kauden piristysruiske Brentford, joka menetti tärkeimmän yksittäisen pelaajansa Christian Eriksenin Manchester Unitediin.

Southampton on Valioliigan ailahtelevin joukkue, joka kirmaa kauden aikana rumista tappioputkista hienoihin voittoputkiin. Vauhtijalkapalloa pelaavan ryhmän avauskokoonpano on tarpeeksi vahva säilyäkseen sarjassa.

Myös Leeds on kokenut pahoja kolauksia, kun huipputärkeät Kalvin Phillips (Manchester City) ja Raphinha (Barcelona) lähtivät. Korvaajat ovat tuntemattomia arvoituksia, ja intohimoista futiskaupunkia uhkaa vajoaminen takaisin Championshipiin.