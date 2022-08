Aamulehden kolumnisti Aapeli Räsänen kirjoittaa juuri päättyneiden jalkapallon EM-kisojen merkityksestä lajille.

Englannin Leijonattarien jalkapallon Euroopan mestaruus oli parasta, mitä naisten jalkapallolle voi tässä hetkessä tapahtua. Yli 87 000 silmäparia seurasi Lontoossa, Wembleyn stadionilla, miten jalkapallo tuli kotiin. Voitonjuhlat olivat riehakkaat, mutta siistit. Stadionin nurmelle satanutta hopeista konfettia voi historiaan peilaten pitää symbolina lasinsirpaleille, joista muodostetun katon Lionesses rikkoi.

Kisojen saama huomio auttaa huomattavasti naisten jalkapallon asemaa ja lisää mediahuomiota. Se tuo mukanaan muita hyviä asioita katsojista ja sponsorituloista fasiliteetteihin ja lajin arvostukseen. Kisojen parasta antia oli kuitenkin viihdyttävä ja hyvätasoinen peli sekä Englannin voittamisen merkitys jalkapallon emomaan nuorille. Mestaruus inspiroi tyttöjä ja rohkaisee heitä lajin pariin seuraamaan uusien idoliensa jalanjälkiä.

Englannin mestaruutta juhlittiin sankoin joukoin Lontoossa elokuun 1. päivä.

Lue lisää: Englanti juhlii Euroopan mestaruutta kotikentällään – Voittosaldo hämmästyttää

Naisten jalkapallon kehitys ja arvostus on mennyt eteenpäin harppauksin niin Englannissa kuin maailmalla. Lajiin satsataan aivan toisella tavalla kuin ennen. Pelin taso on noussut ja myös sarjojen taloudellisen potentiaalin on huomannut niin suurseurat kuin urheiluvälinevalmistajatkin. Palkat ja siirtosummat ovat toki vielä paljon pienempiä kuin miespelaajien, mutta kehitystä on tapahtunut paljon ja suunta on oikea.

Suuntaa toki haettiin vuosikymmenten ajan aivan pohjan kautta. Naisten jalkapallo oli varsin suosittua vielä 1900-luvun alussa. Aivan vuosisadan alussa naiset pelasivat saarivaltiossa vielä pelkästään näytösotteluita, tosin keräten niissä jopa 10 000 katsojan yleisömääriä.

Ensimmäinen maailmansota muutti tilannetta. Miesten ollessa rintamalla naiset alkoivat pyörittää tehtaita, sekä tehtaiden perinteisiin kuuluneita jalkapallojoukkueita. Sotavuosina, kun miesten sarjat olivat tauolla, naisten ottelut keräsivät varsin laajaa huomiota. Maan tunnetuimmaksi joukkueeksi nousi Dick, Kerr Ladies F.C., jonka otteluita kerääntyi seuraamaan parhaimmillaan jopa 53 000 maksanutta katsojaa. Kaikki halukkaat eivät edes päässeet sisään stadionille.

Dick, Kerr Ladiesin ja koko Englannin jalkapalloilevan naisväen lento katkaistiin kuitenkin 1921, kun Englannin jalkapalloliitto FA kielsi naisilta järjestäytyneen jalkapallon pelaamisen. Syy oli absurdi. FA:n johto koki jalkapallon olevan sopimaton peli naisille. Lajin kehitys katkesi vuosikymmeniksi.

Kielto kumottiin Englannissa vasta vuonna 1971. Vuotta aiemmin pelattiin naisten ensimmäinen epävirallinen MM-turnaus, jonka finaalia oli katsomassa noin 40 000 katsojaa. Vuoden 1971 MM-finaalia seurasi Meksikossa 115 000 ihmistä. Molemmat turnaukset voitti Tanska.

Englannin jalkapallomaajoukkue voitti edellisen arvoturnauksensa vuonna 1966, kun miesten joukkue voitti MM-kotikisansa. Naisten jalkapallo oli tuolloin saarivaltiossa kielletty. Heti perään, vuonna 2022, naiset toivat kotiin Englannin toisen mestaruuden, kun taas miesten tuomisina on ollut kerta toisensa perään pelkkää pettymystä.

Kirjoittaja on Aamulehden kolumnisti, joka pelaa jääkiekkoa ammatikseen KalPassa.

Lue Räsäsen aiemmat kolumnit

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Suomalaiset oppivat voittamaan – kaikki alkoi vähättelystä

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Nokia-areena on Tampereelle napakymppi – voisiko se ratkaista kaupungin monen sadan miljoonan euron ongelman?

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Tapparan ja TPS:n finaalisarja oli huikeaa viihdettä, mutta kiekkoliigan ongelmia se ei poista – yksi ratkaisu pitäisi tehdä välittömästi

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Rintapanssari on juuri nyt absurdi kiekkovaruste, kun 1800 kilometrin päässä käytetään luotiliivejä

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Olympialaiset ovat monille urheilijoille elämän isoimmat kisat, mikä luo paineita – oman urani kovimmat paineet veivät yöunet ja keskittymiskyvyn

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Tom Brady on monille yhdysvaltalaisille Jumalasta seuraava – pikkupojan tokaisu mestaruusparaatissa kertoi oleellisen uransa lopettaneesta supertähdestä

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Ministeri Kurvinen tekee valtavan virheen lähtiessään Pekingin olympialaisiin – tämä seikka tekee matkasta vielä erikoisemman

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Lasten fyysinen kunto rapautuu, se on teidän vanhempien syytä

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Jääkiekko on liian kallis laji – miten estetään, ettei nuoren kiekkoharrastus maksa 7500 euroa vuodessa?

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Chicago Blackhawksin ahdisteluskandaali on häpeäksi jääkiekolle

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Toinen nauttii matkagulassia, toinen on puoliksi puskutraktori ja puoliksi ihminen - Tappara ja Ilves hankkivat kaksi huippua

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Miksei olympialaisia ole koskaan järjestetty Afrikassa? Olympialiike pursusi ulos omista housuistaan

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Poistakaa VAR jalkapallosta – VAR luo dilemman, josta päästään pureutumaan jopa ihmisten ja eläinten eroihin

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Pekka Virran ja Lukon kultainen tarina on kuin koko Suomen tarina – raumalaisten mestaruus ratkesi symbolisessa paikassa

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Tappara saa kimppuunsa Sheriffi-Kantolan ja hiotun pelitavan – tähän hetkeen kulminoitui KalPan runkosarja

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Glen Kamara koki Romelu Lukakun ja usean muun jalkapallotähden surullisen kohtalon – yksi asia vaikeuttaa solvaajan rankaisemista

Lue lisää: Aapeli Räsäsen kolumni: Venäläinen NHL-tähti tuki Aleksei Navalnyita ja sai lokakampanjan niskaansa – Artemi Panarinin rohkea teko tuo mieleen Neuvostoliiton loppuvaiheet