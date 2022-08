FC Hakan loistovireeseen saanut päävalmentaja Teemu Tainio solmi jatkosopimuksen

Tainion lisäksi hänen aisaparinsa Ossi Virta jatkaa seurassa.

FC Hakan positiivinen vire jatkuu kentän lisäksi kulisseissa. Päävalmentaja Teemu Tainio jatkaa koskilaisten valmentajana tulevallakin kaudella. Tainio ja apuvalmentaja Ossi Virta solmivat seuran kanssa 1+1-vuotiset jatkosopimukset, FC Haka tiedotti maanantaina.

Haka voitti sunnuntaina sarjakärki KuPSin 2–1 ja on miesten jalkapalloliigassa neljäntenä.

Tainio nosti Hakan Ykkösestä pääsarjaan vuonna 2019 ja on sen jälkeen valmentanut joukkuetta koko nykyisen pääsarjajakson ajan.

”Seura, joukkue ja valmennus kaikki menee oikeaan suuntaan. Meillä on hyvä tekemisen meininki ja draivi päällä. Henkilökohtaisesti näen, että hommat ovat vielä vaiheessa. Pystytään ehdottomasti kehittymään, kun päästään Ossin kanssa toista vuotta tekemään”, Tainio kertoo Hakan tiedotteessa. Virta tuli Tainion aisapariksi tälle kaudelle.

FC Hakan toimitusjohtaja Olli Huttunen pohjustaa, että valmennuksen jatkuvuus on seuralle tärkeää.

”Meillä on tiettyjä pysyviä osia ja mennään suunnitelmallisesti eteenpäin, ei poukkoilla laidasta laitaan. Teme on ollut jo useamman vuoden päävalmentajana. Sillä tavalla naama ei ole kulunut, kun myös joukkue on jonkin verran vuosittain vaihtunut.”