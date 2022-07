Mitalista ei kannata haikailla, mutta europaikka on Hakan ulottuvilla – Honka sotkee kahden suuren kultataistoa

Valkeakoskelaisten menestysjano on kova piinaavan pitkän korpivaelluksen jälkeen.

”Elias Masto-kangas, Elias Masto-kangas...”

Hakan fanikulmaus huusi rytmikkäästi uuden tuttavuuden nimeä häikäisevän ensiesiintymisen jälkeen – ja jo aikanakin.

Myös muiden valkeakoskelaisten vastaanotto oli poikkeuksellisen lämmin.

Lue lisää: Hurjan kaatosateen jälkeen Tehtaan kentän lehtereillä taivasteliin tuoretta Haka-hankintaa – Debytantti kuritti liigan kärkijoukkuetta kahdella pikaosumalla

Tämä oli täysin ymmärrettävää pitkän piinan jälkeen. Seitsemän kautta Ykkösessä tuntui ikuisuudelta. Kun liigajakso alkoi vielä kahden vuoden kamppailulla putoamista vastaan, Hakan kannattajia koeteltiin toden teolla.

Niinpä nyt tuntuu jotenkin epätodelliselta, että valkeakoskelaisjoukkue on vahvasti kiinni ylemmän loppusarjan paikassa.

Tähän väliin todettakoon, että Haka otti SM-mitalin viimeksi kaudella 2007. Silloin Haka eteni ylivoimaisen Tampere Unitedin vanavedessä hopealle.

Nyt on turha haikailla mitalista, mutta ylemmän loppusarjan paikan ohella löytyy erittäin kiehtova päämäärä.

Liigan neljäs sija toisi europaikan.

Haka nähtiin kansainvälisillä kentillä viimeksi kaudella 2008–09, jolloin joukkue kohtasi Uefa-cupissa irlantilaisen Cork Cityn ja tanskalaisen Brøndbyn.

Lue lisää: Seuraava kuukausi on kriittinen Ilvekselle ja Hakalle – Tämän vuoksi tuloskäyrä on pakko saada ylös

Elias Mastokangas teki kaksi maalia Haka-debyytissään KuPSia vastaan.

Pitkään näytti siltä, että mestaruustaistelu on viime kauden tapaan kahden kauppa. HJK ja KuPS ratkaisivat kullan kohtalon päätöskierroksen keskinäisessä kamppailussa.

Silloin KuPS metsästi voitto-osumaa kiihkeästi 7 890 -päisen kuopiolaisyleisön edessä, kun Klubi kesti hurjan loppurynnäkön.

Nyt mestaruussopan hämmentäjäksi on ilmestynyt Honka. Espoolaisjoukkue on koonnut upeasti rivinsä viime kauden pahan romahduksen (yhdeksäs sija) jälkeen.

Siinä vaiheessa pitkään joukkuetta luotsanneelle Vesa Vasaralle povattiin yleisesti potkuja, mutta sen sijaan Honka päätti tehdä ison remontin miehistössä.

Honka voi keskittyä pelkkään liigaan, kun KuPS ja HJK kiertävät Suomen ohella myös kansainvälisiä kenttiä.

”Ohjelma on mikä on. Juuri näitä pelejä on haettu – ja nyt nautitaan niistä. Moni joukkue vaihtaisi mielellään paikkaa meidän kanssamme päästäkseen eurokentille”, KuPSin valmentaja Simo Valakari painotti.

Miehekästä puhetta.

Valittaminen on viimeinen keino, jos haluaa tuloksia kansainvälisistä ympyröistä.