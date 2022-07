Tehtaan kentän lehtereille saapuva Anton Popovitš antoi kovan ukaasin isällensä ja veljellensä: ”Tällä kertaa pitää olla KuPSin puolella”

Kuopiolaisjoukkueen kapellimestari joutuu seuraamaan sunnuntaisen huippukamppailun katsomosta loukkaantumisen takia.

KuPSin Anton Popovitš juhlii Honkaa vastaan maalia. KuPSilla on ollut alkukaudesta paljon syytä juhlintaan, joukkue on vahvasti mestaruuskamppailussa.

Valkeakoskella kasvanut Anton Popovitš on sunnuntaina oudossa tilanteessa.

Toisen polven huippujalkapalloilija joutuu seuraamaan katsomon puolelta Hakan ja Kuopion Palloseuran välistä liigaottelua.

KuPSin kapellimestari on vielä jonkin aikaa sairauslomalla Konferenssiliigan kamppailussa tulleen lähentäjälihaksen revähdyksen takia.

Anton saa seurakseen ainakin isänsä Valerin ja veljensä Sashan. Valeri Popovitš on peräti 166 liigaosumaa viimeistellyt Haka-legenda. Myös Sasha nähtiin taannoin pääsarjaympyröissä – hänkin Hakan paidassa.

”Kysyin juuri molemmilta, kumpaa joukkuetta he kannattavat. Iskä vaan naureskeli – enkä saanut kunnon vastausta myöskään veljeltä. Sanoin heille, etten tule istumaan viereen, ellette ole tällä kertaa KuPSin puolella”, Anton heittää.

Anton pääsi perjantaina Valkeakoskelle perhettänsä moikkaamaan. Hän hyppää KuPSin bussiin pelin jälkeen ja jatkaa tiivisti kuntoutusta Kuopiossa.

”Tiedän jo etukäteen, että elän pelissä mukana aika tunteella. Katsomossa istuminen tuntuu varmasti oudolta. Sain siitä jo esimakua Kuopiossa. Oli hienoa huomata, miten paljon KuPS merkitsee sikäläisille. Kaikki juttelivat pelistä ja pelaajista. Tosi monilla oli KuPSin kamaa päällä. Kaikesta tästä tuli lämmin fiilis.”

Toista kautta Kuopiossa pelaava Popovitš ehti käydä Tehtiksellä liigavierailulla jo viime kesänä. Silloin hän pohjusti kamppailun ainoan osuman tarkalla vapaapotkulla.

Hakan kannattajat antoivat omalle kasvatille työrauhan. Muutaman kerran fanikatsomon ja Paviljongin suunnasta kuului huutoja vääränvärisestä ja rumasta paidasta.

”Minulla on todella hyvä ja lämmin suhde Hakaan. On vain positiivista sanottavaa. Katselen Ruudusta Hakan pelejä aina kun pystyn, seuraan pelaajaliikennettä, luen ennakoita ja raportteja. Ellei KuPS pelaa, olen aina Hakan puolella.”

Anton Popovitš (vasemmalla) juhli Eero Markkasen kanssa maalia Haka-paidassa 14.8.2020 KuPSia vastaan.

Europeleissä näytillä

Popovitšin vamma tuli kuopiolaisten kohdatessa Dila Gorin Georgiassa. Samassa Konferenssiliigan ottelussa riveistä putosi kehuttu brasilialaistoppari Paulo Ricardo.

”Tapaturma sattui jo neljän minuutin kohdalla. Kun lähdin antamaan sivuvaparia, lähentäjään tuli kipua. Jatkoin vielä vähän aikaa, kun kerran oli matkustettu Georgiaan asti. Sitten tajusin, ettei pelaamisessa ole mitään järkeä. Onneksi lopetin, sillä pieni repeämä olisi voinut muuttaa nopeasti isoksi”, Anton kuvailee.

Tämä oli varmasti viisasta, koska kyseessä oli vielä niin sanottu rahantekojalka eli oikea.

KuPS tulee Valkeakoskelle suoraan hankalalta Moldovan-matkalta. Makea 4–1-vierasvoitto sikäläisestä Milsamista lämmittää luonnostaan pelaajien mieltä ja vaikuttaa positiivisesti myös heidän kroppaansa.

Santeri Haarala onnittelee rangaistuspotkussa onnistunutta Anton Popovitšia huhtikuisessa VPS-pelissä.

Itä-Euroopan maat ovat tulleet Popovitšille tutuiksi kahden viime kauden aikana. KuPS on tehnyt tänä aikana eurovierailun Armeniaan, Ukrainaan, Kazakstaniin, Saksaan, Georgiaan ja Moldovaan. Seuraavaksi odottaa Sveitsi.

”Matkustaminen on oma maailmansa. Sekään ei ole hirveän raskasta, kun asiaan suhtautuu oikealla tavalla. Vaikka jokaisella reissulla sattuu jotakin, toisaalta päästään viettämään paljon yhteistä aikaa ja hitsaudutaan tiiviiksi joukkueeksi. Meille on tullut jo jonkinlainen perhefiilis, kun sama runko on koossa toista vuotta.”

Europelit ovat isoja näyteikkunoita sekä seuralle että yksittäisille pelaajille.

”Silloin on aina hieno mahdollisuus. Ikinä ei tiedä, vaikka jostakin pelistä tulisi käänteentekevä koko uralle.”

Popovitš, 26, on asettanut tavoitteekseen kansainväliset kentät.

”Sen eteen tehdään töitä joka päivä. Loukkaantuminen tuli harmittavaan kohtaan, mutta näille ei voi mitään. Murehtiminen ei auta yhtään.”

Jalkapalloliigan ottelu Haka-KuPS Tehtaan kentällä sunnuntaina klo 15.