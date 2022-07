Ilvekselle tulee henkinen lukko johtoasemassa ja joukkue on puhunut, miksi pisteitä putoilee: ”Johtoaseman menettäminen on takaraivossa”

Ilves pääsi jälleen johtoasemaan FC Lahtea vastaan, mutta taipui lopulta tasapeliin.

Aamulehti

Johtoasemassa pelaaminen on juuri nyt todella vaikeaa Ilvekselle miesten jalkapalloliigassa.

”Tällä hetkellä ollaan selvästi vaikeuksissa johtoasemassa ja meillä on vaikeuksia pelata omaa peliä”, Ilveksen pettynyt päävalmentaja Toni Kallio purki FC Lahtea vastaan tulleen 1–1-tasapelin jälkeen, kun Ilves menetti johtoaseman kolmannessa pelissä putkeen.

Ilves taipui johtoasemista tappioon ja tasapeliin kahdessa edellispelissään HJK:ta ja SJK:ta vastaan 88. ja 87. minuutilla. Perjantaina FC Lahtea vastaan joukkue sai harjoitella johtoasemassa pelaamista pitkään, kun Kai Meriluoto vei keltapaidat johtoon jo 11. minuutilla.

”Me ollaan HJK-matsin jälkeen käyty keskusteluita ja koitettu luoda ajattelutapaa, että tehdään one more goal, että ollaan rohkeita, vaikka johdetaankin”, Kallio kertoi joukkueen käyneen johtoasemassa pelaamista läpi.

Puheet eivät kuitenkaan tulleet mukaan kentälle, vaan Ilves passivoitui ja FC Lahti tasoitti pitkän paineen jälkeen. Nyt tasoitus ei sentään tullut viime minuuteilla, vaan 79. minuutilla ex-Ilves Teemu Penninkangas lisäsi Ilveksen tuskaa maalillaan ja tasoitti 1–1.

”Jouduttiin tekemään paljon töitä alaspäin ilman palloa. Paine kasvoi taas sen verta isoksi, että Lahti sai yhden maalin.”

Juuri johtoasemassa toisen maalin tekeminen voisi olla avain onneen, kun puolustuspää ei kestä yhden maalin johtoaseman painetta.

”Meillä oli ekan puolen tunnin aikana monta laadukasta maalipaikkaa. Varmasti olisi auttanut, jos olisi 1–2 lisämaalia tehty”, Kallio totesi.

Ilveksen Doni Arifi (oikealla) yritti saada palloa haltuun lahtelaisten kovassa paineessa.

Reilu kuukausi sitten Lahtea vastaan Tampereella Ilves nousi voittoon lisäajan lopussa. Toukokuun puolivälin jälkeen Ilves on voittanut vain sarjan viimeisen HIFK:n sekä toiseksi viimeisen Lahden.

Valmentajaa vaihtanut ja heikkoa kautta pelaava FC Lahti -vieraspeli oli Ilvekselle ottelu, jossa olisi pitänyt kasvattaa pistepussia kolmella pisteellään.

Ilves on voittanut Lahdessa pääsarjaottelun viimeksi 31 vuotta sitten eikä siihen tullut nytkään muutosta.

”Johtoaseman menettäminen on takaraivossa, uskallus pelata omaa peliä on vajavaista. Se on suurimmaksi osaksi henkistä”, Kallio pohti ja totesi, että edessä on jälleen pelin tarkka analyysi, miksi peli muuttui johtoasemassa.

Mitä tapahtui? Vahva alku ei auttanut 1. puoliaika: Ilves aloitti vahvasti, vyörytti hyökkäyksiä ja Kai Meriluoto teki johtomaalin 11. minuutilla. Paikat oli useampaan maaliin, mutta jakson edetessä Lahti otti hallintaa. 2. puoliaika: Ilves peruutteli johtoasemassa ja Lahti hallitsi. Lopulta Teemu Penninkangas tasoitti puskemalla 79. minuutilla useamman Lahden tilaisuuden jälkeen. Seuraavaksi: Ilves kohtaa 6.8. VPS:n vieraskentällä.