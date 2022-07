Video: EM-kisoissa nähtiin huikea kantapäämaali, jonka tekijää ylistetään: ”Yksi hienoimmista, joita tullaan koskaan näkemään”

Alessia Russo on tuonut vaihtopenkiltä tehoja Englannin pelaamiseen. Hän on tehnyt EM-turnauksessa jo neljä maalia, vaikka ei ole ollut kertaakaan avaus­kokoonpanossa.

Englannin Alessia Russon tekemä 3–0-maali Ruotsia vastaan välierässä oli upea taidonnäyte, joka on saanut ylistystä tv-lähetyksissä ja sosiaalisessa mediassa.

Russo laukoi ensin lähietäisyydeltä päin Ruotsin maalivahtia Hedvig Lindahlia. Kun Russo sen jälkeen ehti palloon, hän yllätti Ruotsin puolustajat ja maalivahti Lindahlin kantapäällä lähettämällään laukauksella.

Lindahl ei ehtinyt reagoida ennen kuin pallo painui jalkojen välistä maaliin.

”Täysin hävytöntä. Tuo on yksi hienoimmista maaleista, joita tullaan koskaan näkemään”, sanoi lähetystä BBC:lle kommentoinut entinen Liverpool-puolustaja Stephen Warnock.

Ihastelijoiden joukkoon liittyivät viestipalvelu Twitterissä myös esimerkiksi Yhdysvaltain riveissä maailmanmestaruuksia voittaneet Megan Rapinoe ja Abby Wambach.

”Unelmoin tuollaisesta maalista koko elämäni. Sitä ei koskaan tullut”, Wambach kirjoitti.

Myös Englannin miesten joukkueen takavuosien tähti Michael Owen kehui viimeistelyä loistavaksi.

Mahdollisimman nopea laukaus

Alessia Russo itse sanoi ottelun jälkeen BBC:lle, että ei ole vielä nähnyt maaliaan.

”Yritin vain laukoa maalille mahdollisimman nopeasti. Se oli mahtavaa. En pysty muistamaan, mitä tapahtui tai mistä sain päähäni edes yrittää sitä”, Russo sanoi.

”Olin vain kiitollinen, että se meni maaliin. Muuten olisin ollut hieman nolostunut.”

Sinne se lipuu.

Russo tuuletti maaliaan yllätyneenä.

Russo on aloittanut kaikki Englannin pelit penkillä, mutta on pystynyt otteillaan piristämään joukkueensa peliä kerta toisensa jälkeen.Yhdessä ottelussa hän on tullut kentälle heti tauon jälkeen, muissa noin tunnin kohdalla. Englannissa onnistuminen on nostanut keskustelua siitä, pitäiskö Russolle löytyä finaalissa jo avauksen paikka.

Russo debytoi Englannin joukkueessa vuonna 2020 ja on pystynyt tekemään jo 11 maalia, vaikka on BBC:n mukaan ollut vain kahdesti avauskokoonpanossa. Tiistain osumansa Russo teki 11 minuuttia sen jälkeen, kun pääsi kentälle Ellen Whiten tilalle.

Englannin vastustaja EM-finaaliin selviää keskiviikkoiltana, kun Ranska ja Saksa kohtaavat toisessa välieräottelussa.