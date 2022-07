MTV: Helmarien valmentajan Anna Signeulin sopimus on purettu

MTV:n mukaan päävalmentajan tehtävän ottaa meneillään olevien MM-karsintojen ajaksi Marko Saloranta.

Anna Signeul väistyy Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajan paikalta, uutisoi MTV.

MTV:n tietojen mukaan 61-vuotias ruotsalaisluotsi ja Palloliitto neuvottelivat jatkosta, mutta keskustelun tuloksena oli päätös, ettei Signeul jatka alkuperäisen sopimuksen mukaisesti Helmarien peräsimessä vuoden loppuun asti.

STT ei ole tavoittanut Palloliittoa kommentoimaan asiaa.

Helmareilla on MM-karsinnoissa jäljellä vielä kaksi ottelua. Niissä vastuuvalmentajana toimii MTV:n mukaan Marko Saloranta, joka on aiemmin työskennellyt alle 17-vuotiaiden tyttömaajoukkueen päävalmentajana.

Kohu alkoi EM-kisojen alla

Signeul päätyi kohun keskelle EM-kisojen alla, kun hänen valmennusryhmäänsä kuulunut Maiju Ruotsalainen arvosteli Signeulin mielipiteitä jakavaa johtamistapaa.

Suomi jäi EM-kisoissa pisteittä. Huonojen tulosten ohella Signeul sai kritiikkiä vaihtopelaajien vähäisestä käytöstä.

Vettä myllyyn heittivät myös kansainvälisen median edustajat, kun julkisesti ihmeteltiin, miksi ruotsalaisvalmentajan valmennusryhmän jäsenet vaihtuvat tiuhaan tahtiin.

Tuoreeltaan kisojen jälkeen Palloliiton hallituksen puheenjohtaja Ari Lahti vastasi kohuihin STT:lle, että hallitus käy keskusteluja turnauksen jälkeen.

"Totesimme liiton hallituksen kanssa turnauksen aikana, että asiasta on hyvä käydä keskusteluja varsin pikaisesti heti turnauksen jälkeen eli varmaan parin viikon sisällä. Sekä Annan että pelaajiston, lähinnä kapteeniston, kanssa”, Lahti sanoi tuolloin.

Kun kysyttiin, josko valmennus vaihtuu MM-karsintoihin, Lahden vastaus jätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

"MM-karsinnoissa on vielä sauma, ja pyrimme sen tietenkin mahdollisimman hyvin käyttämään. Mutta elämässä ei mikään ole varmaa. No, jos vakavammin sanotaan, niin kaikki on varmaan mahdollista”, Lahti muotoili.

"Mitä vuodenvaihteen jälkeen sitten? Sitä pitää miettiä huolellisesti syksyn aikana.”